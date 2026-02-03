Что такое ИПЦ и как он связан с инфляцией

Индекс потребительских цен (ИПЦ) — один из ключевых макроэкономических показателей, отражающих динамику изменения цен на товары и услуги, которые обычный потребитель регулярно приобретает. Он используется для измерения уровня инфляции — процесса обесценивания денег из-за роста цен.

ИПЦ показывает, на сколько процентов изменилась стоимость условной потребительской корзины по сравнению с базовым периодом.

Например, если в январе за корзину продуктов платили 600 рублей, а в феврале — 640 рублей, это означает, что цены выросли на 6,7% — индекс потребительских цен повысился на столько же.