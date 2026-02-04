Сегодня отмечают несколько церковных праздников.

Собор святых Костромской земли. В этот день почитают сразу 30 угодников Божьих, связанных с Костромским краем: священнослужителей, монахов и праведников, которые прославились благочестием, миссионерством и помощью людям. Верующие обращаются к ним как к общему небесному покровителю региона.

День памяти священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. По преданию, епископ Климент и его ученик Агафангел претерпели множество пыток и были казнены за веру во Христа во времена Диоклетиана и Максимиана. Их почитают как образец стойкости и ученичества, верности духовному наставнику.