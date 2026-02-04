5 февраля в России вспоминают День памяти дипломатических курьеров, а также отмечают Международный день эрудита и Всемирный день «Нутеллы». В православном календаре чтут священномученика Климента, епископа Анкирского, его ученика Агафангела и собор святых Костромской земли, а в народной традиции день известен как Агафий‑полухлебник.
В России сегодня отмечают такие важные даты.
День памяти дипломатических курьеров. Памятная дата, посвященная сотрудникам дипслужбы, которые доставляют секретные документы и часто работают в условиях повышенного риска. Вспоминают трагедию 1926 года, когда курьеры погибли при нападении на поезд, проходят памятные мероприятия и публикации о роли профессии.
Международные праздники 5 февраля
Сегодня в мире отмечают:
Международный день эрудита. В разных странах его используют как повод популяризировать чтение, научпоп и интеллектуальные игры. Библиотеки и образовательные платформы организуют открытые лекции, онлайн‑курсы и марафоны вопросов.
Всемирный день «Нутеллы». Придуман поклонниками бренда и поддержан производителем. По всему миру проводят кулинарные мастер‑классы, дегустации, флешмобы в социальных сетях с фотографиями блюд и рецептами десертов на основе пасты.
Церковные праздники 5 февраля по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников.
Собор святых Костромской земли. В этот день почитают сразу 30 угодников Божьих, связанных с Костромским краем: священнослужителей, монахов и праведников, которые прославились благочестием, миссионерством и помощью людям. Верующие обращаются к ним как к общему небесному покровителю региона.
День памяти священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. По преданию, епископ Климент и его ученик Агафангел претерпели множество пыток и были казнены за веру во Христа во времена Диоклетиана и Максимиана. Их почитают как образец стойкости и ученичества, верности духовному наставнику.
День памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, и Елецко‑Черниговской иконы Божией Матери. Святитель Феодосий известен заботой о пастве и монастырях, а икона прославилась как чудотворная. К ней обращаются с молитвами о защите семьи, исцелении и помощи в бедах.
Народные праздники и приметы на сегодня 5 февраля
С 5 февраля связаны несколько народных праздников и примет.
Агафий‑полухлебник. В народном календаре этот день связывали с темой достатка. К началу февраля запасы хлеба и зерна заметно уменьшались, поэтому хозяйки пересматривали кладовые, планировали расход до нового урожая.
Примета гласила: кто сегодня разумно распорядится запасами и поможет нуждающимся хлебом, у того год пройдет без голода и больших лишений.
Примета: если на Агафия крыши заметно подтаивают и с них капает, это к скорой оттепели и снеготаянию.
Кто родился в этот день
В этот день родились многие известные люди.
Николай Добролюбов (1836). Русский литературный критик и публицист, представитель революционно‑демократического направления, автор острых статей о социальной роли литературы и общественных порядков.
Андре Гюстав Ситроен (1878). Французский инженер и промышленник, создатель автомобильной компании Citroen, один из пионеров массового производства и смелого маркетинга в европейском автопроме.
Александр Матросов (1924). Советский стрелок, Герой Советского Союза, прославившийся подвигом, когда в 1943 году закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив успех атаки.
Криштиану Роналду (1985). Португальский футболист, один из самых титулованных игроков в истории, многократный обладатель «Золотого мяча», победитель национальных чемпионатов и еврокубков.
Неймар (1992). Бразильский футболист, нападающий, звездный игрок сборной Бразилии и ведущих клубов Европы, известный техничной игрой и результативностью.
Шарлотта Ремплинг (1946). Британская актриса, обладательница престижных кинонаград, сыгравшая во множестве авторских и коммерческих фильмов и ставшая иконой европейского кино.
