Как создать крепкую команду профессионалов: 10 советов от выбора кандидата до системы поддержки

В статье поделились практическими шагами, которые помогут привлечь и удержать специалистов.
Проанализируйте, что ищут кандидаты
Конечно, на первом месте чаще всего будет конкурентоспособная зарплата. Человек должен понимать, что с помощью этой работы он не просто закроет базовые потребности, но и сможет откладывать финансы на какие-то свои цели или при необходимости, не задумываясь, сходить к платному врачу, съездить в отпуск, купить что-то себе и близким.
Но деньги — это только первый и базовый шаг. Далее кандидаты смотрят на условия оформления, рабочий график, меры соцподдержки и дополнительные бонусы, которые есть у компании (например, возможность обучения или оплату обедов). Оценивают расположение офиса, чтобы до него было удобно добираться транспортом или на своей машине.
Но практика показывает, что ради хорошего заработка люди готовы мириться с тем, что дорога до работы будет занимать значительное время: как правило, примерно за три недели люди привыкают к новым маршрутам.
Предложите репутацию, а не просто место
После удовлетворения материальных ожиданий кандидаты начинают оценивать репутацию компании. Профессионалы стремятся в организации, которые не просто платят, но и демонстрируют качество услуг, ответственность перед клиентами и долгосрочную устойчивость на рынке.
Также компании с хорошей репутацией для кандидатов автоматически означают стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Никому не хочется раз в несколько месяцев искать новую работу, нарываясь на компании-однодневки. Поэтому, если хотите хороших профессионалов, помните о реноме.
Проводите предварительную проверку кандидатов
Поговорим о том, с чего начинается подбор сотрудников в нашей компании. В качестве основных каналов для вакансий мы используем сайты-агрегаторы, чаты и Telegram-каналы, рекомендации от знакомых и коллег. Также нам иногда напрямую присылают резюме. Для нас важно, чтобы в сопроводительном письме кандидат демонстрировал осведомленность о компании, объяснял, почему хочет работать с нами, и рассказывал коротко о своем опыте.
У нас многоэтапный отбор. На начальном этапе проводим анализ резюме, в ходе которого отсеивается до 90% анкет. Часто отказываем из-за неадекватных зарплатных ожиданий (например, запрос в 110 тысяч рублей при месячном опыте работы и рыночной зарплате на данную позицию в 70 тысяч), нерелевантного предыдущего опыта или формального отношения к заявке, когда видно, что человек не вникал в вакансию.
Мы как юристы еще проверяем, не привлекался ли человек к ответственности по законам — в нашей практике были случаи, когда на работу хотели устроиться люди с судимостью. Это может стать критическим недостатком. Также запрашиваем рекомендации с предыдущих мест работы.
Гендерных или возрастных предпочтений у нас нет. Мы руководствуемся исключительно профессиональными качествами и тем, соответствует ли кандидат нашим требованиям. Даже не столь важно, есть ли у человека большой стаж — отдельные молодые коллеги, буквально только вышедшие из института, давали фору некоторым юристам с большим опытом за счет постоянного развития и гибкости мышления.
В целом вакансии на разные позиции мы закрываем долго, потому что надо учесть все вышесказанное плюс посмотреть, вольется ли человек в наш рабочий ритм. У юристов всегда много дел, и иногда на старте человек говорит, что ему это по силам, а через три дня понимает, что не готов к таким объемам.
Подготовьте качественное тестовое задание
В нашем тестовом задании есть профессиональные вопросы, чтобы оценить адекватность их решения, открытость кандидата. Готовность рассказать не только о победах, но и проанализировать неудачные кейсы говорит о глубине подхода.
Также нам важно стремление человека развиваться и обновлять знания. Для юристов это важно, поскольку законы динамичны, часто вносятся поправки в действующие или принимаются новые. Но это актуально для многих сфер, ведь мир быстро меняется в разных направлениях.
Еще необходимы аналитическое и критическое мышление, способность видеть суть проблемы и взаимосвязи, ответственность, добросовестность и умение работать в команде.
Оценивайте жизненные ценности, а не только опыт
В нашем тестовом задании есть и вопросы о ценностях человека: чего он хочет от жизни, как видит себя в будущем. Это помогает оценить личностные качества и общую энергетику кандидата, понять, вольется ли он в команду, разделит ли наши цели, готов ли он к взаимодействию.
По этим же вопросам часто можно оценить мотивацию человека работать. Условно говоря, если это семейный человек, у которого есть дети и, возможно, ипотека, то он заряжен больше зарабатывать, будет упорнее работать. Но, конечно, это не обязательные данные. Важно, чтобы человек просто был настроен на долгое сотрудничество и понимал реальный объем задач, который ему предстоит.
Проводите многостороннее собеседование
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, приглашаются на собеседование. У нас в интервью часто участвуют владелец компании, руководитель юридического отдела, коммерческий директор и адвокат с большим стажем. Такой подход позволяет комплексно оценить кандидата и рассмотреть все — от его профессионального стажа и знаний до буквально физиогномики.
На встрече мы оцениваем целый комплекс параметров:
внешний вид, опрятность и гигиена (к сожалению, некоторые люди забывают об этих, казалось бы, базовых моментах);
пунктуальность;
профессиональные знания и аналитические способности (проверяем с помощью вопросов на понимание законодательства и судебной практики);
коммуникативные навыки и умение ясно излагать мысли;
мотивация и искренняя заинтересованность в работе именно в нашей компании, а не поиск любого места от безысходности;
человеческие качества и ценности (для нас важны эмпатия, умение слушать, адекватность реакций);
стрессоустойчивость (также обязательна для юристов, поскольку постоянно приходится работать в условиях цейтнота, давления и неопределенности);
проактивность и ориентация на результат (нам нужно, чтобы кандидат был инициативным, предлагал решения).
Продумайте возможности карьерного роста
Какие условия мы создаем в компании, чтобы люди хотели долго работать у нас? Это основывается на целях кандидатов: зарплата в рынке, меры поддержки, возможность роста и так далее.
Карьерный рост у нас поощряется. Есть примеры, когда сотрудники начинали с позиций на полставки или с административных ролей и, проявив потенциал, ответственность и способность к обучению, вырастали до руководителей отделов или узких специалистов с многократным увеличением дохода.
Но сейчас мы больше делаем ставку на привлечение уже «готовых» профессионалов с рынка. Ресурсов и времени на обучение стажеров и студентов-практикантов часто не хватает. Как правило, молодые специалисты без опыта требуют довольно много сил, а практическая отдача на начальном этапе бывает низкой. Однако в компании все равно продумана система роста как финансового, так и карьерного.
Рассчитывайте время на адаптацию
Адаптация нового сотрудника и построение полного доверия — длительный процесс, который может занимать до года. Человек должен не только освоить функционал, но и полностью влиться в командные процессы, доказать свою надежность и разделить корпоративные ценности.
У нас коллектив позиционируется как сплоченная команда взаимопомощи, где ценят вклад каждого и поддерживают не только в рабочих, но и в личных вопросах. Такой формат подходит не всем, и некоторые кандидаты уходят сами, чувствуя, что не соответствуют этому высокому уровню вовлеченности и открытости.
Создайте прозрачную и справедливую систему мотивации
Мотивация сотрудников в нашей компании строится на нескольких принципах. Во-первых, мы стремимся всегда предлагать кандидатам рыночную заработную плату, соответствующую опыту, квалификации, уровню ответственности юриста. Плюс есть система бонусов и премий: они привязаны к успешному завершению дел и проектов и достижению определенных результатов в судебных делах.
Во-вторых, мы стараемся, чтобы система мотивации была прозрачной и понятной для каждого сотрудника. Люди должны видеть прямую связь между своими усилиями, результатами и вознаграждением.
Проявляйте заботу за пределами рабочего функционала
Не последнее место в мотивации занимает оплата компанией каких-то дополнительных моментов, которые напрямую не входят в работу — например, обучения. Мы стараемся отправлять сотрудников на курсы повышения квалификации, семинары и конференции, давать им доступ к профессиональным базам данных и юридической литературе. То есть мы берем людей проактивных, готовых к развитию, и даем им саму возможность спокойно расти профессионально у нас же.
В коллективе мы стараемся поддерживать здоровую атмосферу, поощряется обмен опытом, взаимопомощь в разных ситуациях. Сотрудникам, особенно новым, важно ощущать, что их не бросят наедине с трудностями, а помогут решить любой вопрос.
У нас есть социальный пакет: мы компенсируем затраты на врачей в хороших клиниках, помогаем в сложных жизненных ситуациях (например, выплачивали компенсации, когда у сотрудника умер близкий человек). К таким моментам надо относиться с пониманием. Если наш коллега любит заниматься спортом, то тоже поддержим — оплатим абонемент в зал. Такие меры помогают поддерживать высокую мотивацию у команды долго работать в нашей компании.
Подбирать людей в условиях высокой конкуренции и неоднородности рынка труда сложно, это может занимать много времени. Поэтому на старте вам необходимо выстроить цепочку отсева кандидатов, которая поможет выявить грамотных специалистов.
Далее ваша задача — создать им хорошие условия труда, включающие в себя зарплату в рынке, меры соцподдержки и здоровые отношения внутри коллектива. Это поможет сформировать крепкую команду, которая будет развиваться вместе с вашей компанией, и наш многолетний опыт это подтверждает.
