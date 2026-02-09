Как создать крепкую команду профессионалов: 10 советов от выбора кандидата до системы поддержки

Проводите предварительную проверку кандидатов

Поговорим о том, с чего начинается подбор сотрудников в нашей компании. В качестве основных каналов для вакансий мы используем сайты-агрегаторы, чаты и Telegram-каналы, рекомендации от знакомых и коллег. Также нам иногда напрямую присылают резюме. Для нас важно, чтобы в сопроводительном письме кандидат демонстрировал осведомленность о компании, объяснял, почему хочет работать с нами, и рассказывал коротко о своем опыте.

У нас многоэтапный отбор. На начальном этапе проводим анализ резюме, в ходе которого отсеивается до 90% анкет. Часто отказываем из-за неадекватных зарплатных ожиданий (например, запрос в 110 тысяч рублей при месячном опыте работы и рыночной зарплате на данную позицию в 70 тысяч), нерелевантного предыдущего опыта или формального отношения к заявке, когда видно, что человек не вникал в вакансию.

Мы как юристы еще проверяем, не привлекался ли человек к ответственности по законам — в нашей практике были случаи, когда на работу хотели устроиться люди с судимостью. Это может стать критическим недостатком. Также запрашиваем рекомендации с предыдущих мест работы.

Гендерных или возрастных предпочтений у нас нет. Мы руководствуемся исключительно профессиональными качествами и тем, соответствует ли кандидат нашим требованиям. Даже не столь важно, есть ли у человека большой стаж — отдельные молодые коллеги, буквально только вышедшие из института, давали фору некоторым юристам с большим опытом за счет постоянного развития и гибкости мышления.

В целом вакансии на разные позиции мы закрываем долго, потому что надо учесть все вышесказанное плюс посмотреть, вольется ли человек в наш рабочий ритм. У юристов всегда много дел, и иногда на старте человек говорит, что ему это по силам, а через три дня понимает, что не готов к таким объемам.