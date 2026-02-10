Мобилизация директора не спасла от выездной налоговой проверки — разбираем решение суда

Мобилизация учредителя-директора может временно защитить компанию от выездной налоговой проверки, но только при строгом соблюдении условий. Судебная практика показала: формальный статус после мобилизации не работает.

Налоговый кодекс действительно предусматривает приостановку выездных налоговых проверок, если единоличный исполнительный орган и участник общества мобилизован и фактически не может управлять компанией. Основание — подп. 1 п. 3 ст. 4 НК РФ и положения постановления Правительства РФ № 1874 от 20.10.2022.

Мобилизация директора — не универсальный щит от налогового контроля. Для применения льготы критично, когда именно возникли полномочия и осуществлялось ли фактическое управление бизнесом. Судебная практика это подтверждает. Постановление АС Московского округа от 23.12.2025 № А40-32593/2025

Ключевое условие — мобилизованный должен совмещать функции участника и директора единолично на момент мобилизации и сохранять этот статус весь период службы, а также три месяца после её окончания. Любые «кадровые манёвры» позже — риск.

Суть спора такова. Налоговый орган назначил выездную проверку 27 декабря. Компания настаивала: директор и учредитель мобилизован, находится в зоне СВО, что подтверждено справкой военкомата, значит проверка запрещена.

Первая инстанция согласилась. Однако апелляция и кассация заняли противоположную позицию. Суды установили, что статус директора и участника был оформлен 18 июля — уже после мобилизации. Более того, в протоколе опроса руководитель прямо указал, что не участвовал в управлении обществом.

Дополнительно суды учли контекст: компания входила в реестр крупнейших налогоплательщиков, в период смены собственника показывала рекордные финансовые результаты, а затем была продана после доначислений по выездной проверке за 2020–2021 годы на сумму около 1 млрд рублей. Впоследствии организация была признана банкротом.

Правовая позиция судов однозначна: защита от выездной проверки действует только при реальном, а не формальном совпадении статусов и при их наличии до мобилизации. Назначение директора «задним числом» или после призыва не создаёт налогового иммунитета.