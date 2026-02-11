Когда начинается Великий пост в 2026 году: дата начала и окончания, календарь питания

В чем суть Великого поста

Великий пост — самый продолжительный и строгий многодневный пост в православной традиции, который готовит верующих к празднику Светлого Христова Воскресения (Пасхи). Его цель — не только временный отказ от определенных продуктов, но и духовное обновление: борьба с греховными привычками, работа над собой, углубление молитвы и милосердия.

Церковь подчеркивает, что пост всегда имеет два измерения: телесное (ограничения в еде, отдыхе, развлечениях) и духовное (молитва, участие в богослужениях, примирение с ближними, дела милосердия). Без второго простое «постное меню» превращается лишь в диету, а не в духовную практику.

Великий пост связан с сорокадневным постом Спасителя в пустыне и воспоминает его подвиг, а также страдания и Крестную смерть Христа, к которым верующие подходят через Страстную седмицу.