Когда начинается Великий пост в 2026 году: дата начала и окончания, календарь питания

Великий пост в 2026 году начинается 23 февраля и заканчивается 11 апреля, а Пасха приходится на 12 апреля. Это самый строгий многодневный пост, который длится 48 дней и готовит верующих к Светлому Христову Воскресению через отказ от части пищи, молитву и покаянную работу над собой.
В чем суть Великого поста
Великий пост — самый продолжительный и строгий многодневный пост в православной традиции, который готовит верующих к празднику Светлого Христова Воскресения (Пасхи). Его цель — не только временный отказ от определенных продуктов, но и духовное обновление: борьба с греховными привычками, работа над собой, углубление молитвы и милосердия.
Церковь подчеркивает, что пост всегда имеет два измерения: телесное (ограничения в еде, отдыхе, развлечениях) и духовное (молитва, участие в богослужениях, примирение с ближними, дела милосердия). Без второго простое «постное меню» превращается лишь в диету, а не в духовную практику.
Великий пост связан с сорокадневным постом Спасителя в пустыне и воспоминает его подвиг, а также страдания и Крестную смерть Христа, к которым верующие подходят через Страстную седмицу.
Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2026 году
В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля (Чистый понедельник) и заканчивается 11 апреля (Страстная суббота).
Календарно это выглядит так:
начало поста: понедельник, 23 февраля 2026 года;
окончание поста: суббота, 11 апреля 2026 года;
Пасха Христова — в воскресенье, 12 апреля 2026 года.
С точки зрения богослужебной традиции выделяют:
собственно Четыредесятницу — первые шесть недель;
Лазареву субботу и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
Страстную седмицу — особый период воспоминания последних дней земной жизни Христа.
Сколько дней длится Великий пост
Формально Великий пост включает 40 дней Четыредесятницы и затем Страстную седмицу, итого — 48 дней от Чистого понедельника до Страстной субботы включительно.
В 2026 году:
40 дней Четыредесятницы — с 23 февраля по 3 апреля;
Лазарева суббота — 4 апреля;
Вербное воскресенье — 5 апреля;
Страстная седмица — с 6 по 11 апреля.
При этом богослужебный Страстной пост особенно строг по содержанию служб и духовному настрою, а в питании традиционно усиливаются ограничения в Великий понедельник, Великий четверг и особенно в Великую пятницу.
Подготовительные недели перед Великим постом 2026
Перед началом Великого поста Церковь предлагает четыре подготовительные недели, каждая из которых имеет свое евангельское чтение и духовный акцент.
Неделя о мытаре и фарисее
Эта неделя посвящена евангельской притче о мытаре и фарисее и напоминает, что главный враг поста — гордость, а главная добродетель — покаяние и смирение.
Фарисей, перечисляющий свои заслуги, уходит из храма неоправданным, а мытарь, который просто бьет себя в грудь и просит милости, оправдывается Богом. В контексте подготовки к посту это напоминание не сравнивать себя с другими и не превращать подвиги в повод для самолюбования.
Неделя о блудном сыне
Здесь звучит притча о блудном сыне, который ушел из дома, промотал все наследство, но был принят отцом, когда покаялся и вернулся.
Неделя подчеркивает, что двери покаяния открыты каждому, как бы далеко человек ни ушел от Бога. В преддверии поста Церковь призывает не бояться возвращения и не откладывать исповедь и перемены в жизни.
Неделя мясопустная, о Страшном суде
В этот день вспоминают евангельское повествование о Страшном суде и говорят о том, что критерием суда будут прежде всего дела любви и милосердия: накормить голодного, посетить больного, поддержать страждущего.
С литургической точки зрения после этой недели прекращают есть мясо, но пока разрешены молочные продукты — отсюда название «мясопустная» (прощание с мясом).
Неделя сыропустная
Сыропустная, или Прощеное воскресенье, — последний день перед Великим постом. В этот день Церковь вспоминает изгнание Адама из рая и проводит чин взаимного прощения: верующие просят прощения друг у друга, чтобы войти в пост без обид.
В этот период уже не едят мясо, но еще можно молочные продукты, яйца и рыбу, поэтому сыропустная неделя связана с Масленицей и ее угощениями.
Что можно есть в Великий пост
Степень строгости поста зависит от устава, возможностей человека и благословения духовника. В общем случае в Великий пост рекомендованы:
Овощи и зелень: капуста, морковь, свекла, кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры, свежая и квашеная капуста, зелень.
Фрукты и ягоды: свежие, сушеные, замороженные.
Крупы и каши: гречка, рис, перловка, пшено, овсянка, булгур, кукурузная крупа и др.
Бобовые: горох, фасоль, нут, чечевица, соевые продукты.
Орехи и семена: грецкие, фундук, миндаль, подсолнечные и тыквенные семечки.
Растительные масла: подсолнечное, оливковое и другие (в дни, когда допускается елеем).
Хлеб и хлебобулочные изделия без животных жиров.
Постная выпечка без яиц и молочных продуктов.
Напитки: вода, компоты, морсы, чай, травяные настои без молока.
В некоторые дни (большинство будней первой и последней недель) по уставу рекомендуется более строгий режим — без горячей пищи и масла (сухоядение), но для мирян это не всегда обязательно, особенно при работе, болезни или других обстоятельствах.
Что нельзя есть во время Великого поста
Традиционные ограничения Великого поста касаются прежде всего продуктов животного происхождения.
В общем случае под запретом:
мясо любых животных и птицы, мясные полуфабрикаты и продукты, приготовленные на мясном бульоне;
животные жиры, сало;
молоко и молочные продукты: сливки, сыр, творог, йогурты, сметана, сливочное масло;
яйца и блюда с яйцами в составе;
большинство сладостей промышленного производства, если в составе есть молоко, яйца, сливочное масло;
алкоголь (кроме отдельных праздничных дней по уставу, и то в умеренном количестве);
в строгие дни поста — также рыба и растительное масло.
Ограничения по питанию не распространяются на маленьких детей, беременных и кормящих женщин, тяжело больных, людей с хроническими заболеваниями — для них возможен послабленный режим по благословению священника и с учетом рекомендаций врача.
Календарь Великого поста 2026 с питанием
Ниже — краткое описание каждой недели поста и общие ориентиры по питанию.
Первая неделя Великого поста — Торжество Православия
Первая неделя считается одной из самых строгих, ее задача — «войти» в пост и настроиться на покаяние. Завершается она праздником Торжества Православия (первое воскресенье Великого поста).
Примерный режим питания:
Понедельник: максимально строгий день, для подготовленных людей — сухоядение или даже полное воздержание от пищи до вечера (по силам).
Вторник – четверг: постная пища без масла (овощи, фрукты, каши на воде, хлеб).
Пятница: строгий пост, часто без масла.
Суббота и воскресенье: послабление — горячая пища с растительным маслом, допускается немного вина по уставу.
Вторая неделя — святителя Григория Паламы
Смысл недели — углубление молитвы и осознание, что пост — не только внешние ограничения, но и внутреннее преображение.
Ориентировочно:
Понедельник – пятница: постная горячая пища, в некоторые дни — без масла, в некоторые — с маслом (по уставу и силам человека).
Суббота и воскресенье: пища с растительным маслом, возможны небольшие послабления по местной традиции.
Третья неделя — Крестопоклонная
В середине поста в храмах выносят Крест — чтобы поддержать верующих и напомнить о цели пути.
Питание:
будни: постная пища, комбинируют дни с маслом и без, по уставу;
суббота и воскресенье: пища с растительным маслом;
особое внимание — умеренности, чтобы не «сломать» настрой середины поста.
Четвертая неделя — преподобного Иоанна Лествичника
Неделя посвящена духовной «лестнице» добродетелей: борьбе с страстями, восхождению от греха к Богу.
Питание здесь обычно аналогично второй и третьей неделям:
будни — постная пища, возможны чередования сухоядения, дней без масла и с маслом;
выходные — послабление (масло, немного вина в меру).
Пятая неделя — преподобной Марии Египетской
Вспоминается житие Марии Египетской — пример радикального покаяния и изменения жизни.
Ориентировочный режим:
продолжение умеренно строгого поста в будни;
послабление в субботу и воскресенье;
в некоторых традициях усиливают ограничения в отдельные дни, особенно при подготовке к исповеди и причастию.
Шестая неделя — Вход Господень в Иерусалим
Заканчивается неделя праздником Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье).
Особенности питания:
будни: обычный режим Великого поста;
суббота Лазарева и Вербное воскресенье — по уставу допускается рыба и рыбная икра, это заметное послабление на фоне общей строгости поста.
Седьмая неделя — Страстная седмица
Страстная седмица — кульминация поста, когда вспоминают последние дни земной жизни Христа, Тайную вечерю, распятие и погребение.
Традиционно режим питания здесь максимально строгий:
Понедельник – среда: постная пища, часто без масла, для подготовленных — сухоядение.
Великий четверг: умеренное послабление (горячая пища с маслом).
Великая пятница: день особенно строгого поста, многие верующие по силам воздерживаются от пищи до вечера.
Великая суббота: скромная постная пища, вечером — Пасхальная всенощная и завершение поста.
Как правильно соблюдать Великий пост
Церковь подчеркивает, что пост — это не набор «запретов по меню», а целостный образ жизни. Практически это означает:
обсуждать меру поста с духовником, учитывать возраст, здоровье, семейные обстоятельства;
усиливать молитву: регулярное посещение богослужений, чтение Евангелия, участие в таинствах;
работать над нравственными привычками: сокращать время в соцсетях и развлечениях, бороться с раздражительностью, осуждением, ленью;
уделять внимание милосердию: помогать нуждающимся, поддерживать близких, участвовать в благотворительных инициативах.
Для тех, кто постится впервые, разумно начинать с послабленного варианта:
отказаться от мяса и алкоголя;
ограничить молочные продукты и сладости;
добавить молитву и чтение духовной литературы;
не пытаться сразу соблюдать монашеский устав, чтобы не сорваться.
Как выйти из поста без вреда для здоровья
Резкий переход от постного стола к обильным праздничным блюдам — нагрузка для желудка, печени и сердца, особенно если Великий пост соблюдали строго.
Рекомендации:
не переедать на Пасху, начинать с небольших порций, особенно мясных и жирных блюд;
в первые дни после Пасхи постепенно вводить молочные продукты, яйца, мясо, рыбу, наблюдая за самочувствием;
не запивать тяжелую пищу большим количеством алкоголя, чтобы не провоцировать обострения хронических заболеваний;
при наличии хронических болезней ЖКТ, сердца, обмена веществ заранее обсудить с врачом и духовником, как выходить из поста.
С духовной точки зрения важно не воспринимать Пасху как «отмену всех ограничений», а как момент радости и благодарности, в котором еда — лишь часть праздника, а не его центр.
Комментарии1
очень интересная и полезная статья, спасибо