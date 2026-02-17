Агафья‑Кормилица, Троян Зимний. В народном календаре этот день связывали и с мученицей Агафией, и с заботой о домашнем хозяйстве: полагали, что сейчас важна правильная «кормежка» скота и людей, чтобы дотянуть до весны без болезней и голода. В некоторых регионах пекли специальные хлебцы или лепешки, которыми угощали домашних и отдавали часть птицам и животным. Примета: кто в этот день накормит бедного или подбросит корм птицам, тот проведет год в достатке.