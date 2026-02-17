18 февраля в России отмечают День транспортной полиции, День продовольственной и вещевой службы Вооруженных сил и День пельменя. В мире в эту дату проходят акции к Международному дню батарейки, а также звучат экологические и бытовые темы, связанные с энергией и утилизацией отходов. В православном календаре продолжается попразднство Сретения Господня, вспоминают мученицу Агафию, святителя Феодосия Черниговского и несколько особо чтимых икон Божией Матери, а в народе день называют Агафьей‑Кормилицей и Трояном Зимним.
Какой сегодня праздник в России 18 февраля
В России сегодня отмечают такие важные даты:
День транспортной полиции России. Профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел на транспорте, чья история уходит к началу XX века и связана с обеспечением безопасности на железных дорогах и других видах транспорта. Сегодня эту службу поздравляют за работу по предотвращению преступлений, охране объектов инфраструктуры и обеспечению порядка в поездах, аэропортах и портах.
День продовольственной и вещевой службы Вооруженных сил России. Профессиональная дата военных специалистов, отвечающих за питание, обмундирование и материальное обеспечение военнослужащих; без их работы невозможна повседневная жизнь армии. В частях проводят торжественные мероприятия, чествуют отличившихся офицеров и прапорщиков, рассказывают о роли службы в боевой и повседневной готовности войск.
Международные праздники 18 февраля
Праздники в мире:
Международный день батарейки. Неформальный международный праздник, посвященный источникам питания, от пальчиковых батареек до аккумуляторов для автомобилей и гаджетов. В этот день производители и экологи напоминают о важности правильной утилизации батареек, развитии «зеленых» технологий и энергоэффективности, проводят просветительские акции и сбор отработанных элементов питания.
День пельменя. В русскоязычных диаспорах и ряде стран его тоже отмечают как день популярного блюда восточноевропейской кухни: организуют тематические фестивали, мастер‑классы по лепке, кулинарные шоу и совместные ужины.
Церковные праздники 18 февраля по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников:
Попразднство Сретения Господня. Церковь продолжает празднование в честь встречи Богомладенца Христа с праведным Симеоном и пророчицей Анной; в богослужении сохраняются песнопения Сретения, звучит тема духовного просветления, надежды и обновления.
День памяти мученицы Агафии. По преданию, святая Агафия жила на Сицилии и пострадала во время гонений при императоре Деции за отказ отречься от христианства; ее почитают как покровительницу людей, терпящих несправедливость, а также заступницу от бедствий, связанных с огнем и разрушениями.
День памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Русский святой XVII века, известный своей заботой о бедных, поддержкой монастырей и ревностным служением Церкви; к нему обращаются с молитвами о здравии, семейном благополучии и помощи в житейских нуждах.
Празднование в честь Елецкой‑Черниговской, Сицилийской (Дивногорской) и иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Эти иконы Богородицы особенно почитаются за помощь в бедах, защите от опасностей, исцелениях и возвращении к вере тех, кто «потерялся» духовно или жизненно. Перед ними молятся о спасении в тяжелых обстоятельствах, поддержке заблудших, отрекшихся и находящихся в зависимости.
Народные праздники и приметы на сегодня 18 февраля
С 18 февраля связаны несколько народных праздников и примет:
Агафья‑Кормилица, Троян Зимний. В народном календаре этот день связывали и с мученицей Агафией, и с заботой о домашнем хозяйстве: полагали, что сейчас важна правильная «кормежка» скота и людей, чтобы дотянуть до весны без болезней и голода. В некоторых регионах пекли специальные хлебцы или лепешки, которыми угощали домашних и отдавали часть птицам и животным. Примета: кто в этот день накормит бедного или подбросит корм птицам, тот проведет год в достатке.
Люди внимательно следили за поведением снега, ветра и печи. Если дым из трубы шел ровно вверх — ждали морозов, если стелился по земле — скорой оттепели. Говорили, что сильный скрип снега под ногами 18 февраля обещает еще долгую зиму, а мягкий, оседающий снег — быстрое потепление. В народе верили: если в этот день трещат дрова в печи, весна будет бурной и богатой на грозы.
Кто родился в этот день
В этот день родились многие известные люди:
Джон Траволта (1954). Американский актер и продюсер, звезда фильмов «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и «Координаты Скалли», лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», номинант на множество других наград за вклад в кино
Луис Комфорт Тиффани (1848). Американский художник и дизайнер, представитель модерна, создатель знаменитых витражей и декоративных изделий, расцвет которого ассоциируют с маркой Tiffany.
Энцо Феррари (1898). Итальянский конструктор, автогонщик и предприниматель, создатель автомобильной марки Ferrari и гоночной команды Scuderia Ferrari, ставших символами скорости и статуса.
Йоко Оно (1933). Американская художница японского происхождения, авангардистка, перформер и вдова Джона Леннона, чье творчество связано с концептуальным искусством, перформансами и миротворческими акциями.
Александр Барыкин (1952). Советский и российский певец и композитор, один из пионеров отечественной рок‑ и поп‑эстрады, автор известных хитов 1980–1990‑х годов.
Андрей Кириленко (1981). Российский баскетболист, выступавший в НБА и сборной России, обладатель медалей крупных турниров, впоследствии спортивный функционер.
Начать дискуссию