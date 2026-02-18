19 февраля отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита), День орнитолога, Всемирный день управления информацией и День смешивания разных красок. В России к этой дате приурочены профессиональные поводы для ученых‑зоологов, военных музыкантов и IT‑специалистов. В православном календаре вспоминают мученицу Фавсту, святителя Фотия, патриарха Константинопольского, преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, а в народной традиции день связан с Вуколой — покровителем скота, домового порядка и будущей весны.
День орнитолога. Профессиональный праздник ученых и любителей, изучающих птиц: орнитологи наблюдают за миграциями, занимаются охраной редких видов и ведут просветительскую работу. В зоопарках, заповедниках и вузах проходят лекции, выездные экскурсии, учет зимующих птиц и акции по развешиванию кормушек.
Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита). Отмечается с момента введения запрета на коммерческую добычу китов; природоохранные организации проводят кампании против китобойного промысла, мероприятия в океанариумах, образовательные программы о роли китов в экосистемах и важности сохранения морской фауны.
Всемирный день управления информацией. Неформальный, но значимый для профессионального сообщества праздник, посвященный структуре, качеству и безопасности информации: в разных странах проходят конференции и онлайн‑курсы по информационной архитектуре, документообороту и цифровой безопасности.
День смешивания разных красок. Неформальная дата для художников, дизайнеров и всех, кто любит визуальное творчество: люди экспериментируют с палитрой, создают нестандартные цветовые сочетания в иллюстрации, одежде, интерьере и делятся результатами в соцсетях.
День памяти мученицы Фавсты и с нею Евиласия и Максима. По преданию, Евиласий был правителем, преследовавшим христианку Фавсту, однако, видя ее стойкость и чудесные знамения, сам уверовал во Христа; вместе с воином Максимом они приняли мученическую смерть и почитаются как образцы покаяния и верности вере до конца.
День памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. Эти святые жили в VI веке и известны многочисленными наставлениями о духовной жизни: к их наследию относятся ответы на вопросы монахов и мирян о молитве, смирении, послушании и борьбе со страстями. Их почитают как мудрых старцев, к которым обращаются за советом в сомнениях и трудных жизненных ситуациях.
День памяти святителя Фотия, патриарха Константинопольского. Крупный богослов и церковный деятель IX века, сыгравший важную роль в защите православного вероучения и развитии отношений с другими Церквами; его почитают как учителя Церкви и защитника традиции.
Память нескольких новомучеников и исповедников XX века. В этот день в ряде календарей вспоминают священномучеников и мучеников — священников, монахов и мирян, пострадавших за веру в годы гонений; их жития напоминают о цене сохранения веры и совести в тяжелые времена.
Вукола, Вуколин день. В народном календаре эта дата посвящена святому Вуколе, которого считали покровителем скота: хозяйки молились о здоровье коров и телят, старались хорошо кормить животных и избегать ругани в хлеву. Считалось, что в этот день особенно важно навести порядок в сараях и кладовых, чтобы «богатство дома не уходило».
С Вуколой связывали и обряды уборки. По традиции делали генеральную уборку, вытряхивали ковры и постель, проветривали дом; верили, что так выгоняют зимнюю сырость, болезни и ссоры. Примета: если на Вуколу мороз крепчает, весна будет теплой и дождливой, а затяжная оттепель и мокрый снег сулят долгую слякоть. Существовал и запрет: не выносить мусор из избы, чтобы не «винести» здоровье скота.
Николай Коперник (1473). Польский астроном и математик, автор гелиоцентрической системы мира, согласно которой Земля вращается вокруг Солнца; его труды стали переломным моментом в развитии астрономии и мировоззрения.
Сванте Аррениус (1859). Шведский физико‑химик, один из основателей теории электролитической диссоциации и первый ученый, связавший концентрацию углекислого газа в атмосфере с изменением климата; лауреат Нобелевской премии по химии.
Юрий Антонов (1945). Советский и российский певец, композитор и автор песен, чьи хиты стали классикой отечественной эстрады и до сих пор остаются узнаваемыми для нескольких поколений слушателей.
Тони Айомми (1948). Британский гитарист и композитор, один из основателей группы Black Sabbath, которого часто называют одним из «отцов» хэви‑метала благодаря его фирменному тяжелому гитарному звучанию.
Витас (1979). Певец Виталий Грачев, ставший известным благодаря необычному голосу и эксцентричному сценическому образу, исполняющий поп‑и кроссовер‑репертуар и получивший популярность как в России, так и за рубежом.
