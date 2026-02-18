Сегодня отмечают несколько церковных праздников:

День памяти мученицы Фавсты и с нею Евиласия и Максима. По преданию, Евиласий был правителем, преследовавшим христианку Фавсту, однако, видя ее стойкость и чудесные знамения, сам уверовал во Христа; вместе с воином Максимом они приняли мученическую смерть и почитаются как образцы покаяния и верности вере до конца.

День памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. Эти святые жили в VI веке и известны многочисленными наставлениями о духовной жизни: к их наследию относятся ответы на вопросы монахов и мирян о молитве, смирении, послушании и борьбе со страстями. Их почитают как мудрых старцев, к которым обращаются за советом в сомнениях и трудных жизненных ситуациях.

День памяти святителя Фотия, патриарха Константинопольского. Крупный богослов и церковный деятель IX века, сыгравший важную роль в защите православного вероучения и развитии отношений с другими Церквами; его почитают как учителя Церкви и защитника традиции.