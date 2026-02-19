Как выстроить систему найма без незаменимых сотрудников: HR-гайд для бизнеса

Кто нужен больше — лидер или исполнитель

Выраженные лидерские качества у соискателя чаще всего рассматриваются как сильное преимущество. Как правило, такой специалист готов отвечать за итог работы, не боится проявлять инициативу, предлагает способы улучшить процессы и нередко помогает компании получать больший результат за счет своих идей и вовлеченности.

Лидеры часто становятся драйверами изменений: они не просто выполняют задачу, а думают, как сделать ее лучше, быстрее и удобнее для клиента. Это люди, которые понимают, что может сработать в конкретной ситуации, и готовы брать на себя больше, чем требует должностная инструкция.

Однако на практике лидерские качества подходят не для каждой позиции. Есть роли, где важнее стабильность, внимательность к деталям и строгое следование регламентам. Например, в банковской сфере или на позициях с четко установленными процедурами сотруднику необходимо действовать строго по инструкции. Излишняя проактивность в таких случаях может даже мешать.

Активному человеку становится скучно выполнять однообразные задачи, и высока вероятность, что он уйдет через короткое время. Компания же к этому моменту уже вложится в обучение и адаптацию.

Подобные ситуации встречаются и в бытовых форматах найма. Например, некоторые родители ожидают, что няня будет строго следовать установленным правилам и не будет навязывать собственные методы воспитания. В таких условиях чрезмерная инициативность также оказывается нежелательной.

Поэтому при подборе важно оценивать не только профессиональные навыки, но и соответствие характера кандидата задачам позиции. Иногда лучше выбрать надежного исполнителя, чем сильного лидера, который быстро потеряет интерес к работе. Правильный выбор сотрудника на старте уже снижает риск текучки в будущем.