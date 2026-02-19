Налоговые преференции для особых зон привязали к НИОКР: что изменится для бизнеса с 2026 года

Что изменилось

Новый механизм, по словам Минфина, основан на принципе соразмерности: каждый рубль налоговых преференций для компании должен компенсироваться не менее чем рублем частных инвестиций в развитие производственных мощностей или технологий.

С вступлением закона в силу резиденты ТОР и ОЭЗ, сэкономившие, например, 10 млн рублей на налогах, обязаны вложить не менее 10 млн рублей в одно из двух направлений:

Строительство, оборудование или модернизацию (капитальные вложения). Исследования и разработки новых технологий (НИОКР).

Закон вводит в Налоговый кодекс новую статью 56.1, согласно которой резиденты должны подтверждать соответствие объема капитальных затрат и расходов на НИОКР сумме полученных налоговых льгот. Если инвестиции окажутся ниже налоговой экономии, действие преференций будет приостановлено на следующий отчетный период.

Для новых резидентов, получивших статус после 1 апреля 2026 года, предусмотрен трехлетний льготный период. В эти три года требования о соразмерности инвестиций не применяются — время отводится на запуск проектов и выход на проектную мощность.