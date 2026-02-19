Налоговые преференции для особых зон привязали к НИОКР: что изменится для бизнеса с 2026 года

Что произошло
Президент Владимир Путин подписал закон от 11.02.2026 № 18-ФЗ «О внесении изменений в части Первую и Вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Документ вступает в силу с 1 апреля 2026 года и касается лиц, которые станут резидентами особых зон после этой даты. Он устанавливает прямую зависимость между объемом налоговых преференций и реальными инвестициями компаний в капитальные вложения и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Как было ранее
Ранее резиденты льготных режимов пользовались пониженными налоговыми ставками — например, 5% вместо 20% по налогу на прибыль. Однако значительная часть сэкономленных средств оставалась нераспределенной или направлялась на выплату дивидендов акционерам, а не на создание новых рабочих мест или внедрение инноваций.
Анализ эффективности налоговых преференций за 2024–2025 годы показал, что такая практика противоречила изначальной цели государственной поддержки — стимулированию регионального развития и технологического обновления.
Что изменилось
Новый механизм, по словам Минфина, основан на принципе соразмерности: каждый рубль налоговых преференций для компании должен компенсироваться не менее чем рублем частных инвестиций в развитие производственных мощностей или технологий.
С вступлением закона в силу резиденты ТОР и ОЭЗ, сэкономившие, например, 10 млн рублей на налогах, обязаны вложить не менее 10 млн рублей в одно из двух направлений:
Строительство, оборудование или модернизацию (капитальные вложения).
Исследования и разработки новых технологий (НИОКР).
Закон вводит в Налоговый кодекс новую статью 56.1, согласно которой резиденты должны подтверждать соответствие объема капитальных затрат и расходов на НИОКР сумме полученных налоговых льгот. Если инвестиции окажутся ниже налоговой экономии, действие преференций будет приостановлено на следующий отчетный период.
Для новых резидентов, получивших статус после 1 апреля 2026 года, предусмотрен трехлетний льготный период. В эти три года требования о соразмерности инвестиций не применяются — время отводится на запуск проектов и выход на проектную мощность.
При этом региональные власти получат право самостоятельно определять перечень контролируемых показателей и устанавливать соотношение между объемом льгот и инвестициями с учетом отраслевой специфики.
Прогнозы и статистика
Эксперты отмечают, что реформа проводится на фоне умеренных успехов России в глобальных инновационных рейтингах. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), в 2024 году Россия заняла 59 место в Global Innovation Index среди 133 государств. Страна продемонстрировала высокие результаты в блоках «Человеческий капитал и исследования» (39 место) и «Знания и технологии» (52 место), но существенно отстает по «качеству институциональной среды» (126 место).
Россия показывает высокую эффективность преобразования инвестиций в инновационную деятельность (56 место по этому показателю), но занимает лишь 76 место по объему вложений. За последние пять лет число патентных заявок российских компаний выросло на 18%, однако по изобретениям с реальным коммерческим потенциалом отставание от технологических лидеров остается значительным.
Тревожные сигналы
Согласно статистике Роспатента, число выданных в России патентов на изобретения сократилось почти на 40% за семь лет: с 34,2 тыс. в 2017 году до 21,6 тыс. в 2024 году. Общее количество действующих патентов также снизилось — до 244 тыс. в 2024 году против 250 тыс. годом ранее.
Новый механизм налоговых льгот может стать дополнительным стимулом для инновационной активности. Однако его эффективность будет зависеть от двух факторов:
Прозрачности отчетности предприятий.
Четких критериев подтверждения расходов на инновационную деятельность.
По данным Минэкономразвития, на конец 2024 года в особых экономических зонах зарегистрировано 1 208 резидентов, а в территориях опережающего развития — более 1 200 резидентов.
Международный опыт и перспективы российской модели
Аналогичный подход (привязка налоговых преференций к созданию рабочих мест, объему исследований или экспорту высокотехнологичной продукции) уже применяется в Сингапуре, Малайзии и некоторых европейских странах. Российская модель делает ставку на технологическое наполнение региональных экономик, превращая налоговые расходы бюджета из разовой уступки в долгосрочный инвестиционный актив с измеримыми результатами: патентами, новыми продуктами и ростом производительности труда.
