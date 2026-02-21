22 февраля отмечают Международный день поддержки жертв преступлений и Всемирный день борьбы с энцефалитом. В православном календаре вспоминают мученика Никифора Антиохийского и преподобного Панкратия Печерского, в современной практике — также день обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. В народной традиции дата связана с приметами о конце зимы и Прощенном воскресении — завершающем дне Масленицы.

Это заключительный день Масленичной недели: принято просить друг у друга прощения за обиды, мириться, посещать богослужения, провожать зиму, сжигать чучело Масленицы и готовиться к началу Великого поста.

Его отмечают любители астрономии и атмосферных явлений, рассказывая о радугообразных ореолах вокруг солнца, делясь фотографиями редких явлений и объясняя с научной точки зрения игру света в кристалликах льда в атмосфере.

Введен по инициативе профильных обществ и фондов; медики и активисты подчеркивают, что энцефалит может возникать по разным причинам — инфекционным, аутоиммунным — и требует быстрого обращения за помощью. Цветом дня обычно выбирают красный, города подсвечивают здания, проводят тематические забеги и информационные кампании.

Во многих странах проходят мероприятия, направленные на защиту прав жертв — от бытового насилия до финансовых и цифровых преступлений. Обсуждают работу горячих линий, кризисных центров, законодательные инициативы, уделяют внимание защите детей, пожилых людей и других уязвимых групп.

Церковные праздники 22 февраля по православному календарю

Сегодня в православном календаре:

День памяти мученика Никифора Антиохийского

Согласно преданию, Никифор и его друг Саприкий поссорились, и когда Саприкия повели на казнь за христианскую веру, Никифор пришел просить у него прощения. Саприкий не простил, а Никифор открыто исповедал Христа и принял мученическую смерть вместо него. Его почитают как пример силы прощения и напоминание о том, что ожесточение может лишить человека венца.

День памяти преподобного Панкратия Печерского, затворника

Киевский подвижник, живший в Дальних пещерах Киево‑Печерской лавры, которому приписывают дар чудотворения и исцеления от болезней; его имя связывают с молитвенной поддержкой в телесных и душевных недугах.

День обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси