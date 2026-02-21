22 февраля отмечают Международный день поддержки жертв преступлений и Всемирный день борьбы с энцефалитом. В православном календаре вспоминают мученика Никифора Антиохийского и преподобного Панкратия Печерского, в современной практике — также день обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. В народной традиции дата связана с приметами о конце зимы и Прощенном воскресении — завершающем дне Масленицы.
Какой сегодня праздник в России 22 февраля
В России сегодня отмечают такие важные поводы:
Прощеное воскресенье
Это заключительный день Масленичной недели: принято просить друг у друга прощения за обиды, мириться, посещать богослужения, провожать зиму, сжигать чучело Масленицы и готовиться к началу Великого поста.
Международные праздники 22 февраля
Праздники в мире:
Международный день поддержки жертв преступлений
Во многих странах проходят мероприятия, направленные на защиту прав жертв — от бытового насилия до финансовых и цифровых преступлений. Обсуждают работу горячих линий, кризисных центров, законодательные инициативы, уделяют внимание защите детей, пожилых людей и других уязвимых групп.
Всемирный день борьбы с энцефалитом
Введен по инициативе профильных обществ и фондов; медики и активисты подчеркивают, что энцефалит может возникать по разным причинам — инфекционным, аутоиммунным — и требует быстрого обращения за помощью. Цветом дня обычно выбирают красный, города подсвечивают здания, проводят тематические забеги и информационные кампании.
День солнечного гало
Его отмечают любители астрономии и атмосферных явлений, рассказывая о радугообразных ореолах вокруг солнца, делясь фотографиями редких явлений и объясняя с научной точки зрения игру света в кристалликах льда в атмосфере.
Церковные праздники 22 февраля по православному календарю
Сегодня в православном календаре:
День памяти мученика Никифора Антиохийского
Согласно преданию, Никифор и его друг Саприкий поссорились, и когда Саприкия повели на казнь за христианскую веру, Никифор пришел просить у него прощения. Саприкий не простил, а Никифор открыто исповедал Христа и принял мученическую смерть вместо него. Его почитают как пример силы прощения и напоминание о том, что ожесточение может лишить человека венца.
День памяти преподобного Панкратия Печерского, затворника
Киевский подвижник, живший в Дальних пещерах Киево‑Печерской лавры, которому приписывают дар чудотворения и исцеления от болезней; его имя связывают с молитвенной поддержкой в телесных и душевных недугах.
День обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси
Святитель Тихон возглавил Русскую Церковь в переломный период после революции 1917 года, призывал к миру и сохранению церковного единства, открыто выступал против гонений и насилия. После смерти он был погребен в Донском монастыре, а его мощи обретены и прославлены; верующие почитают его как покровителя в тяжелые исторические времена и защитника от несправедливости.
Народные праздники и приметы на сегодня 22 февраля
С 22 февраля связаны несколько народных примет и традиций:
В народном календаре день считают позднезимним рубежом, когда уже явно чувствуется приближение весны, но зима еще держит свои права. Люди наблюдали за небом: если появлялось яркое солнце и вокруг него можно было заметить гало или необычное сияние, это считалось знаком скорого потепления и «сильного» года.
Прощеное воскресенье. Считалось, что искреннее примирение с близкими и соседями, раздача долгов, помощь нуждающимся и отказ от обид открывают человеку дорогу в пост и «очищают» год впереди.
Кто родился в этот день
22 февраля родились многие известные люди:
Джордж Вашингтон (1732). Первый президент США, главнокомандующий Континентальной армией в войне за независимость, одна из ключевых фигур американской и мировой истории.
Артур Шопенгауэр (1788). Немецкий философ, один из наиболее известных мыслителей XIX века, автор пессимистической философской системы, оказавшей большое влияние на литературу и искусство.
Леонид Говоров (1897). Советский военачальник, маршал, командующий войсками в годы Великой Отечественной войны, сыгравший важную роль в обороне Ленинграда.
Джульетта Мазина (1921). Итальянская актриса, жена режиссера Федерико Феллини, звезда фильмов «Дорога», «Ночи Кабирии» и других культовых картин европейского кино.
Эдуард Лимонов (1943). Российский писатель, поэт и политический деятель, автор резонансных прозы и публицистики, одна из заметных фигур постсоветской культурной и политической сцены.
Ольга Будина (1975). Российская актриса театра и кино, прославившаяся ролями в сериалах и фильмах конца 1990‑х и 2000‑х годов.
