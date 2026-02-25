Финансовая стратегия после 50: как накопить на пенсию

Рассказываем, как людям старше 50 лет научиться управлять своими средствами и куда лучше вкладывать деньги для гарантии дополнительного дохода на пенсии.
Правильно расставьте приоритеты
После 50 лет люди больше ориентируются на стабильность и защиту капитала. Поэтому приоритеты лучше расставить так.
Сформировать подушку безопасности. Денежный резерв на 6–12 месяцев необходим, чтобы оплачивать медицинские услуги, ЖКУ, транспортные расходы, покупать продукты и лекарства, даже если произойдет что-то непредвиденное.
Застраховать жизнь, здоровье и имущество. Это позволит получить страховые выплаты в случае непредвиденных ситуаций.
Защитить свой капитал. Выбирайте стабильные и безопасные инструменты с фиксированными выплатами, без рисков. Это могут быть облигации государственного федерального займа, вклады и накопительные счета.
Создать несколько источников дохода. Например, частично храните деньги на вкладах и выбирайте облигации, чтобы получать «вторую пенсию» за счет процентов и купонов. Государственная пенсия — это отлично, но она не должна быть вашим единственным источником дохода в будущем.
Финансовая грамотность — это важно
После 50 лет доход обычно растет медленно, поэтому важно грамотно им распорядиться. Если вы не разбираетесь в финансовых вопросах, то самое время это исправить. Выбирайте курсы и книги с практическими советами, которые вы сразу сможете применять с учетом особенностей нашей страны.
Например, подойдет обучение по личным финансам и инвестициям — с ним вы разберетесь, как сейчас управлять деньгами, чтобы сформировать пассивный доход на будущее.
Не думайте, что вам уже поздно изучать тему: спокойно можно инвестировать хоть до ста лет, просто инструменты будут другие. Условно, до 50 лет мы больше выбираем акции, а после — облигации.
Сколько сбережений понадобится ежемесячно
Универсальной суммы нет, но постоянные и регулярные сбережения приносят больше результата, чем редкие пополнения счетов. Лучше всего ежемесячно откладывать 10–15% дохода или, если получится, то даже 30–40%. Через 10–15 лет, как раз ближе к пенсии, вы получите неплохой капитал для пассивного дохода.
Можно посчитать с помощью калькулятора целей, сколько лет у вас осталось до пенсии и какую сумму вы хотите получать. Вы сразу увидите, сколько откладывать в месяц.
Если понимаете, что возможности откладывать нет, то ищите возможности увеличения дохода или смотрите, где сократить расходы.
Нужно ли пользоваться услугами финансовых консультантов или реально инвестировать и копить самостоятельно
Я считаю, что никто не будет управлять нашими деньгами лучше нас. Поэтому разберитесь дополнительно сами, чтобы понимать, какие инструменты и продукты существуют и подходят ли они конкретно вам. Если вы готовы изучать тему финансов и обладаете хорошей самодисциплиной, чтобы не просто посчитать все и забыть, а действовать, то можете создать портфель сами, без экспертов.
Но если времени мало, вам сложно разобраться или вы не уверены в своей дисциплине, то финансовый консультант поможет не допустить ошибок и повысить эффективность инвестиций.
Можно ли хранить большие суммы дома в наличных
Из-за инфляции деньги обесцениваются, всегда есть риск кражи, а покупательная способность сбережений падает: через условные пять лет на них вы сможете купить меньше, чем сейчас.
Небольшую сумму, около 50 тысяч рублей, можно хранить наличными на непредвиденные обстоятельства. Часть денег держать в краткосрочных вкладах либо на депозитах. Еще на часть — застраховать себя и имущество.
С чего начать инвестировать в пятьдесят лет, если не было такого опыта
Первоначально необходимо создать подушку безопасности. Следующий этап — сформировать свой инвестиционный портфель. Например, можно 60% денег вложить в облигации, 30% в акции и до 10% в золото. За счет акций и дивидендов доля пассивного и активного дохода будет увеличиваться. Сначала его можно реинвестировать для большего роста, а потом вы будете на эти деньги жить.
Также можно подключить автоматические пополнения ежемесячно, чтобы сразу после прихода зарплаты определенная сумма отправлялась на брокерский счет.
Для роста капитала и получения дивидендов берем акции, «голубые фишки», то есть крупные компании вроде «Сбера» и подобных. Также можно рассматривать компании, которые регулярно выплачивают дивиденды и при этом регулярно увеличивают их размер (дивидендные акционеры). Интереснее всего здесь компании с государственным участием.
Нужно ли менять структуру инвестиционного портфеля после пятидесяти лет
Ближе к пенсии нужно больше заботиться о защите капитала. Конечно, это не значит, что пора продать все акции и остаться с консервативным портфелем из облигаций, который может не покрыть инфляцию. Просто раз в квартал или полгода проводите ребалансировку, чтобы реагировать на изменения на рынке и возвращать доли активов к вашим целям.
Напомню, что оптимально стремиться к тому, чтобы у вас 50–60% капитала были в облигациях, 30% в акциях и 5–10% — в золоте.
Может ли сдача недвижимости в аренду стать основным источником пассивного дохода
Да, это ежемесячный поток денег, который с годами растет. Сумма будет индексироваться намного быстрее пенсии.
Но и риски тут тоже есть:
низкая ликвидность (в случае срочной необходимости быстро продать объект по рыночной цене будет тяжело);
амортизация и расходы на налоги и периодический ремонт;
периоды простоя, если арендаторы съехали, а новых вы еще не нашли;
реальный доход, скорее всего, ниже, чем в облигациях;
с возрастом физически сложнее управлять объектом — нужен будет тот, кто поможет присмотреть (особенно если речь о посуточной аренде).
Существуют ли налоговые льготы для пенсионеров, которые занимаются инвестициями и вкладами
Если вы работаете, то откройте индивидуальный инвестиционный счет, чтобы возвращать НДФЛ и не платить налог на прибыль. Это будет довольно существенная экономия. Откладывайте на ИИС часть капитала, которую можете «заморозить» на 5 лет, например, копить купоны. Через пять лет вы снимете прибыль, с которой не надо будет платить налог.
Также можно использовать льготу долгосрочного владения: если вы владеете капиталом на ИИС более трех лет, то прибыль освобождается от налогов.
Где держать подушку безопасности, чтобы можно было ее экстренно снять, но при этом чтобы деньги работали
Структура подушки безопасности может выглядеть так:
Краткосрочные вклады на срок от одного до трех месяцев. С них вы спокойно заберете деньги в любой момент.
Накопительные счета. Конечно, их проценты ниже, сейчас они в районе 10–12%. Снять деньги можно будет в любой будний день.
Фонды ликвидности. С них тоже сможете снять деньги в любой будний день, не теряя накопленных процентов, потому что они начисляются ежедневно.
Краткосрочные государственные облигации сроком на один, три или шесть месяцев. У них хорошая доходность, а деньги вы точно так же сможете забрать в будни, когда вам понадобится.
Итог: как накопить на пенсию, если вам 50+ лет
Подведем итог более кратко.
Создайте подушку безопасности на 6–12 месяцев расходов. Держите ее в краткосрочных депозитах, на накопительных счетах, в фондах ликвидности или краткосрочных государственных облигациях, чтобы деньги работали, но вы могли забрать их в любой момент.
Застрахуйте жизнь, здоровье и имущество на случай болезней и других непредвиденных ситуаций.
Держите фокус на создании стабильного пассивного дохода.
Основную часть накоплений держите в стабильных и надежных инструментах, например, государственных облигациях.
Обязательно учитесь финансовой грамотности. Делайте упор на курсы и книги с практическими советами, которые сразу сможете применять. Если времени нет — наймите финансового консультанта.
Начните регулярно откладывать 10–15% от ежемесячного дохода (если есть возможность — 30–40%). Используйте калькулятор целей, чтобы понять, сколько нужно откладывать сейчас для желаемой прибавки к пенсии.
Если откладывать не получается, ищите способы увеличить доход или оптимизировать расходы.
Сформируйте инвестиционный портфель: 50–60% — облигации (ОФЗ, корпоративные), 20–30% — акции «голубых фишек» (крупные компании, например, Сбер) и дивидендные акции, особенно с участием государства, 5–10% — золото для страховки.
Ближе к пенсии повышайте долю облигаций, но не отказывайтесь полностью от акций, которые помогут бороться с инфляцией.
Для активов с высокими рисками (криптовалюта, агрессивные фонды) создайте отдельный счет и не вкладывайте больше 3% инвестпортфеля.
Аренда недвижимости может стать дополнительным доходом, но помните о рисках (низкая ликвидность, расходы на ремонт, налоги).
Не держите большие суммы дома наличными, они обесцениваются и не защищены от краж и инфляции. Деньги можно инвестировать, так они будут приносить вам дополнительный доход.
Откройте ИИС, чтобы получить налоговые вычеты и освобождение от налога на прибыль, оформите льготы долгосрочного владения активами.
Ребалансируйте портфель раз в квартал или в полгода, чтобы сохранять выбранное соотношение активов.
