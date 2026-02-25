Финансовая стратегия после 50: как накопить на пенсию

Финансовая грамотность — это важно

После 50 лет доход обычно растет медленно, поэтому важно грамотно им распорядиться. Если вы не разбираетесь в финансовых вопросах, то самое время это исправить. Выбирайте курсы и книги с практическими советами, которые вы сразу сможете применять с учетом особенностей нашей страны.

Например, подойдет обучение по личным финансам и инвестициям — с ним вы разберетесь, как сейчас управлять деньгами, чтобы сформировать пассивный доход на будущее.