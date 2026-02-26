27 февраля в России и мире отмечают День Сил специальных операций, Международный день полярного медведя, Международный день неправительственных организаций. В православном календаре 27 февраля 2026 года — первая седмица Великого поста и день памяти преподобного Авксентия Вифинского.
Какой сегодня праздник в России 27 февраля
В России сегодня отмечают такие даты:
День Сил специальных операций ВС РФ
День Сил специальных операций ВС РФ — официальный военный праздник, ежегодно отмечаемый 27 февраля и учрежденный указом президента №103 от 26 февраля 2015 года. Дата выбрана в связи с событиями ночи на 27 февраля 2014 года, когда российские ССО провели операцию в Крыму, что способствовало возвращению полуострова. Дата подчеркивает элитарный статус ССО как высокомобильных, хорошо подготовленных подразделений, выполняющих особо важные задачи по защите национальных интересов страны.
Международные праздники 27 февраля
В мире 27 февраля отмечают:
Международный день полярного медведя
Международный день полярного медведя отмечается 27 февраля по инициативе организации Polar Bears International и экологов, которые через лекции, акции экономии энергии и просветительские кампании напоминают о том, что белый медведь занесен в Красную книгу и страдает от таяния арктических льдов из‑за глобального потепления
Международный день неправительственных организаций
Международный день неправительственных организаций ежегодно празднуется с 2014 года, а дата отсылает к 27 февраля 1950 года, когда ООН закрепила понятие «международная неправительственная организация», поэтому в этот день подчеркивают вклад НКО в помощь уязвимым группам, защиту природы, прав человека и развитие гражданского общества.
Международный день борьбы с издевательствами (против буллинга)
Международный день борьбы с издевательствами (против буллинга) используется школами, медиа и онлайн‑платформами как повод говорить о травле, кибербуллинге и психологическом насилии, объяснять детям и взрослым механизмы профилактики, эмпатии и защиты пострадавших.
День покемона
День покемона приурочен к выходу первых игр Pokemon для Game Boy 27 февраля 1996 года в Японии: ежегодно фанаты и The Pokémon Company проводят стримы, анонсы, тематические ивенты и распродажи, превращая дату в глобальный поп‑культурный праздник для геймеров и детей 90‑х.
Международный день оптимиста
Международный день оптимиста — неформальный, но набирающий популярность праздник. В соцсетях, медиа и на локальных мероприятиях продвигают идею осознанного позитивного мышления, умения видеть возможности даже в кризисе и делиться хорошими новостями.
Церковные праздники 27 февраля по православному календарю
Сегодня в православном календаре:
Седмица 1‑я Великого поста
В этот день продолжается седмица первой недели Великого поста: верующие придерживаются строгих ограничений в пище и участвуют в особых покаянных богослужениях, которые настраивают на духовное очищение и подготовку к Пасхе.
Память преподобного Авксентия Вифинского
Память преподобного Авксентия Вифинского, монаха V века из Малой Азии, чтут как пример строгого аскетизма и молитвенного подвига; по преданию, он жил отшельником, прославился чудесами и наставничеством для тех, кто искал более глубокую духовную жизнь.
Народные праздники и приметы на сегодня 27 февраля
С 27 февраля связаны несколько народных примет:
Сильные морозы и ясное небо 27 февраля сулили холодную, но сухую весну; оттепель и мокрый снег — долгую слякоть.
Считалось хорошим знаком провести день спокойно, без ссор и резких решений, заняться малыми делами и подготовкой к весне — уборкой, починкой, планами.
Кто родился в этот день
27 февраля родились многие известные люди:
Джон Стейнбек (1902) — американский писатель, автор «Гроздья гнева», лауреат Нобелевской премии по литературе.
Энрико Карузо (1873) — итальянский оперный тенор, один из самых известных певцов XX века.
Юлий Харитон (1904) — советский и российский физик и физикохимик, один из создателей советского ядерного оружия, многолетний научный руководитель работ по созданию атомной и водородной бомб в Арзамасе‑16 (ВНИИЭФ).
Анне Вески (1956) — советская и эстонская эстрадная певица, прославившаяся в 1980‑е хитами вроде «Королева розового сада», лауреат международных фестивалей.
Татьяна Догилева (1957) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, звезда фильмов «Покровские ворота», «Блондинка за углом», впоследствии также театральный и кинорежиссер.
Эвелина Хромченко (1971) — российская телеведущая, журналист и эксперт по моде, много лет была лицом и ведущей ток‑шоу «Модный приговор» на Первом канале.
