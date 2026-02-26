27 февраля в России и мире отмечают День Сил специальных операций, Международный день полярного медведя, Международный день неправительственных организаций. В православном календаре 27 февраля 2026 года — первая седмица Великого поста и день памяти преподобного Авксентия Вифинского.

День Сил специальных операций ВС РФ — официальный военный праздник, ежегодно отмечаемый 27 февраля и учрежденный указом президента №103 от 26 февраля 2015 года. Дата выбрана в связи с событиями ночи на 27 февраля 2014 года, когда российские ССО провели операцию в Крыму, что способствовало возвращению полуострова. Дата подчеркивает элитарный статус ССО как высокомобильных, хорошо подготовленных подразделений, выполняющих особо важные задачи по защите национальных интересов страны.

В России сегодня отмечают такие даты:

Какой сегодня праздник в России 27 февраля

Международные праздники 27 февраля

В мире 27 февраля отмечают:

Международный день полярного медведя

Международный день полярного медведя отмечается 27 февраля по инициативе организации Polar Bears International и экологов, которые через лекции, акции экономии энергии и просветительские кампании напоминают о том, что белый медведь занесен в Красную книгу и страдает от таяния арктических льдов из‑за глобального потепления

Международный день неправительственных организаций

Международный день неправительственных организаций ежегодно празднуется с 2014 года, а дата отсылает к 27 февраля 1950 года, когда ООН закрепила понятие «международная неправительственная организация», поэтому в этот день подчеркивают вклад НКО в помощь уязвимым группам, защиту природы, прав человека и развитие гражданского общества.

Международный день борьбы с издевательствами (против буллинга)

Международный день борьбы с издевательствами (против буллинга) используется школами, медиа и онлайн‑платформами как повод говорить о травле, кибербуллинге и психологическом насилии, объяснять детям и взрослым механизмы профилактики, эмпатии и защиты пострадавших.

День покемона

День покемона приурочен к выходу первых игр Pokemon для Game Boy 27 февраля 1996 года в Японии: ежегодно фанаты и The Pokémon Company проводят стримы, анонсы, тематические ивенты и распродажи, превращая дату в глобальный поп‑культурный праздник для геймеров и детей 90‑х.

Международный день оптимиста