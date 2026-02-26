Как учитывать приобретение неисключительных прав на программное обеспечение

Если организация на ОСНО приобрела неисключительную лицензию на облачное ПО, а также оплатила дополнительные услуги, необходимо отразить эти операции в учете. Рассказываем, как это сделать.

Если дополнительные услуги непосредственно связаны с приобретением прав на ПО, то все расходы рассматривают комплексно.

При приобретении лицензионных прав на облачное программное обеспечение организация не получает безусловный и полный контроль над ним. Поэтому это нельзя классифицировать в качестве нематериального актива.

Если лицензия приобретена на определенный срок и будет продлеваться, то использование таких прав аналогично потреблению услуг. Единовременно списать стоимость всех лицензий нельзя.

Как отражать расходы

Порядок отражения прав на объекты интеллектуальной деятельности (которые не относятся к НМА) устанавливают учетной политикой.

Скриншот раздела учетной политики по бухгалтерскому учету для организации на ОСНО

В действующих стандартах бухучета не сказано, какие счета можно использовать для отражения операций. Для постепенного списания стоимости лицензий, которые не отвечают признакам НМА, можно использовать счет 97 (в качестве технического счета) или 76.