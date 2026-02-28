1 марта в России и мире отмечают Международный день гражданской обороны, Всемирный день комплимента и День кошек. В православном календаре 1 марта 2026 года — Неделя первая поста, Торжество Православия.
Какой сегодня праздник в России 1 марта
В России сегодня отмечают такие даты:
День экспертно-криминалистической службы МВД РФ
День экспертно-криминалистической службы МВД РФ — основной официальный праздник для сотрудников криминалистов. Отмечается ежегодно 1 марта. Праздник посвящен профессионалам, которые проводят судебные экспертизы, расследуют преступления с помощью криминалистических методов и обеспечивают сбор улик для правосудия. В этот день проходят торжественные собрания, награждения отличившихся специалистов, профессиональные семинары и выставки современных криминалистических технологий.
День Забайкальского края
Установлен постановлением Законодательного Собрания Забайкальского края от 28 октября 2009 года и празднуется 1 марта в честь образования региона. В этот день проводятся культурные мероприятия, концерты, спортивные соревнования и выставки, посвященные истории, природе и достижениям Забайкалья — края с богатым минеральным ресурсом и уникальной культурой коренных народов.
Международные праздники 1 марта
В мире 1 марта отмечают:
Международный день гражданской обороны
Праздник учрежден в 1990 году Международной организацией гражданской обороны (МОГО) для привлечения внимания к задачам служб по защите населения от чрезвычайных ситуаций. В России его отмечают с 1993 года, проводя учения, семинары и акции по повышению готовности к ЧС.
День кошек
Международная дата, посвященная домашним питомцам, отмечается с 1992 года по предложению Всемирного фонда защиты животных. В этот день проводят выставки, благотворительные сборы для приютов и напоминают о важности стерилизации и ухода за кошками, символизируя их роль в борьбе с вредителями.
Всемирный день комплимента
Неформальный праздник появился в 1998 году по инициативе американского журналиста Михаила Масанько, чтобы напомнить о ценности добрых слов. Люди дарят комплименты близким, коллегам и даже незнакомцам через соцсети, акции и флешмобы, распространяя позитив и повышая настроение.
Церковные праздники 1 марта по православному календарю
Сегодня в православном календаре:
Празднование в честь Торжества Православия
Торжество Православия отмечается в первое воскресенье Великого поста как праздник восстановления иконопочитания после борьбы с иконоборчеством. Этот день завершает первую седмицу поста и символизирует победу православной веры.
В этот день чтится память мучеников Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии, а также мучеников Персидских в Мартирополе, преподобного Маруфа, епископа Месопотамского, Собора святых Новосибирской митрополии и святителя Макария Невского. Верующие посещают богослужения, соблюдая строгий пост с послаблением на воскресенье, и молятся о стойкости в вере.
Празднование в честь Виленской иконы Божией Матери
Виленская икона Божией Матери относится к особо почитаемым образам, традиция связывает ее с евангелистом Лукой. Долгое время икона считалась родовой святыней византийских императоров, а в XV веке была перенесена на Русь вместе с Софьей Палеолог.
Праздник иконы Божией Матери Далматская
Икона Божией Матери Далматская также почитается как чудотворная и связана с монастырской традицией. Верующие обращаются к этому образу с молитвами о избавлении от болезней и житейских бед.
Память мученика Аверкия
Мученик Аверкий почитается как христианин, пострадавший за веру в ранние века. В житиях подчеркиваются его стойкость, отказ от поклонения языческим богам и готовность претерпеть страдания ради Христа.
Память святого апостола Онисима
Святой апостол Онисим, согласно церковному преданию, входит в число семидесяти апостолов, посланных Христом на проповедь. Его жизнь связана с обращением к вере и последующим служением Церкви.
Народные праздники и приметы на сегодня 1 марта
С 1 марта связаны несколько народных примет:
Считалось, что ранний подъем и усердная работа в этот день сулят достаток и отсутствие нищеты в семье весь год. В Ярилин день ели много, чтобы быть сытыми все двенадцать месяцев, а весна считалась временем разгула нечистой силы, поэтому проводили ритуалы для защиты.
По погоде судили о грядущем: ясное небо и морозы предвещали холодную, но сухую весну; снег на крышах — богатый урожай овощей. Если птицы рано слетелись, ждали раннего тепла, а радуга сулила благодатный год.
Кто родился в этот день
1 марта родились многие известные люди:
Фредерик Шопен (1810) — польский композитор и пианист, создатель романтических фортепианных произведений, таких как этюды и ноктюрны, один из основоположников новой фортепианной школы.
Ирина Купченко (1948) — советская и российская актриса театра и кино, известная ролями в фильмах «Доживем до понедельника» и «Тегеран-43», народная артистка РСФСР.
Борислав Брондуков (1932) — актер, любимец зрителей по ролям Михалыча в «Место встречи изменить нельзя» и дяди Мити в «Особенностях национальной охоты».
Томас Андерс (1963) — немецкий певец, солист Modern Talking, чьи хиты вроде «You're My Heart, You're My Soul» сделали группу мировой звездой диско.
Анна Семенович (1980) — российская певица, актриса и телеведущая, бывшая солистка группы «Блестящие», известная ярким имиджем и шоу-бизнес проектами.
Джастин Бибер (1994) — канадский поп-певец, звезда YouTube, автор хитов «Baby» и «Sorry», многократный лауреат Grammy.
