Церковные праздники 1 марта по православному календарю

Празднование в честь Торжества Православия

Торжество Православия отмечается в первое воскресенье Великого поста как праздник восстановления иконопочитания после борьбы с иконоборчеством. Этот день завершает первую седмицу поста и символизирует победу православной веры.

В этот день чтится память мучеников Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии, а также мучеников Персидских в Мартирополе, преподобного Маруфа, епископа Месопотамского, Собора святых Новосибирской митрополии и святителя Макария Невского. Верующие посещают богослужения, соблюдая строгий пост с послаблением на воскресенье, и молятся о стойкости в вере.