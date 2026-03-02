Рост в турбулентности: как коммуникации становятся конкурентным преимуществом

Как в этом поможет маркетинг, рассказали в статье.
1. Выстраивайте коммуникации с текущими клиентами на основе доверия и внимания
Коммуникация — это двусторонняя связь. Когда компания хочет что-то получить от потребителя (покупку, подписку, реакцию), у последнего часто возникает сомнение и отказ. Потому что когда вопрос и претензия исходит от клиента к бизнесу, финал регулярно оказывается неудовлетворительным. Это напрямую влияет на рост оттока аудитории, снижение лояльности и, как следствие, на негативное сарафанное радио.
Именно поэтому важность управления обратной связью: опросов, Customer Development в B2B и системы реагирования — трудно переоценить. Крупный бизнес часто допускает ошибки: почти полная автоматизация поддержки с помощью ИИ, что раздражает пользователей, но при этом не решает их проблем.
Обучение персонала тоже играет ключевую роль, поскольку часто люди ведут себя не лучше роботов, формально выполняя инструкции, и не помогают изменить репутацию в лучшую сторону. Инвестиции в живое, эмпатичное общение с положительными решениями окупаются лояльностью и ростом продаж.
Немало компаний перестают вести корпоративные страницы в соцсетях, разочаровавшись в низком органическом охвате, отсутствии быстрых продаж, усложнении правил маркировки и резком подорожании рекламы. Но выход есть: требуется гибкая стратегия продвижения, которую стоит периодически пересматривать с учетом новых условий.
Важно отказаться от иллюзии мгновенных продаж и сосредоточиться на качественном наполнении — создавать и публиковать материалы, действительно нужные и цепляющие аудиторию.
Вернуть подписчикам интерес помогут короткие ролики и живые стримы с места событий, а повысить вовлеченность — интерес к ним и творческие подарки за активность.
Соцсети остаются основным каналом для укрепления имиджа, открытого общения с покупателями и оперативного реагирования на изменения рынка. Потерять свой голос в информационной среде сегодня означает добровольно уступить конкурентам в борьбе за самое дорогое — внимание.
3. Выходите на готовые площадки с высокой концентрацией аудитории
Потенциальные клиенты уже находятся на специализированных каналах, в чатах, на Avito, маркетплейсах, профильных ресурсах и в региональных изданиях. Поскольку условия присутствия и рост комиссий площадок кажутся неоправданными, многие бренды используют торговые площадки не столько для прибыли, сколько для повышения узнаваемости.
Разумный подход — выставить всего несколько позиций с невысокой ценой для привлечения внимания, а основной ассортимент продавать через собственные каналы с большей маржинальностью.
Агрегаторы товаров и услуг привлекают огромный трафик покупателей, готовых к приобретению здесь и сейчас. Продуманное присутствие на подобных ресурсах дает возможность находить новую целевую аудиторию, проверять востребованность товаров и напоминать о себе без значительных вложений. Возможности для общения с клиентами на этих платформах сужены, но это компенсируется развитием бренда: основную долю продаж можно оставить за собственным сайтом.
4. Прямой маркетинг и нетворкинг
Сократить путь до клиента, собирая и выстраивая связи — важный тренд на 2026 год. Находите коллег, друзей, партнеров в смежных сферах, искренне расширяйте круг общения. Организуйте сами или ищите клубы с продуманным нетворкингом или общими интересами, хобби — это может открыть новые возможности в самых неожиданных местах.
Например, дизайнер интерьеров может выйти на владельца мастерских по работе с деревом и металлом или небольшого производства. Благодаря такому знакомству он сможет получить эксклюзивную мебель для клиентов.
Ведите с коллегами, клиентами, партнерами деловые переписки в мессенджерах: несмотря на технические ограничения, они сохраняют свою актуальность как необходимая привычка и ежедневная потребность в быстром решении вопросов.
5. Эмоции и ивент-маркетинг
Мода на живой контакт возрастает. Людям нужна поддержка и причастность к позитивным впечатлениям. Эмоции в коммуникациях очень важны, поэтому ивент-маркетинг продолжает играть важную роль в выстраивании глубоких отношений с клиентами и партнерами.
Например, компания-производитель красок может пригласить архитекторов и дизайнеров на мастер-класс по созданию абстрактных картин с использованием своей продукции. В процессе творчества, под руководством художника, участники изучают в материал, тактильно его чувствуют. Дизайнеры после ивента охотнее внедряют эти краски в свои проекты, поскольку получили позитивный эмоциональный опыт.
6. Внутренние коммуникации и маркетинг
Крайне важно отметить значение качества коммуникаций внутри команды и выделение наиболее лояльных амбассадоров бренда. От этого зависит не только мотивация и эффективность выполнения задач, которые лучше автоматизировать в порталах типа Битрикс24, но и атмосфера в коллективе, возможность привлекать и удерживать сильных игроков.
Счастливые сотрудники умеют и хотят общаться со счастливыми клиентами, а именно такая аудитория — самая приятная и выгодная для роста прибыли.
Внутренняя культура общения напрямую проецируется на внешний сервис, создавая прочный фундамент для устойчивого развития бизнеса. Так, дружелюбное настроение менеджера благоприятно влияет на клиента, повышает его доверие. Последний во время общения с позитивно настроенным сотрудником быстрее согласится на покупку товара или услуги.
Таким образом, в турбулентное время перемен и спада экономических возможностей именно качество диалога с клиентом и атмосфера внутри команды становятся главным условием роста и развития бизнеса. Компании, которые это понимают, проходят любые кризисы с меньшими потерями и выходят из них сильнее конкурентов, готовыми к новым свершениям.
Начать дискуссию