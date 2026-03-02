Рост в турбулентности: как коммуникации становятся конкурентным преимуществом

1. Выстраивайте коммуникации с текущими клиентами на основе доверия и внимания

Коммуникация — это двусторонняя связь. Когда компания хочет что-то получить от потребителя (покупку, подписку, реакцию), у последнего часто возникает сомнение и отказ. Потому что когда вопрос и претензия исходит от клиента к бизнесу, финал регулярно оказывается неудовлетворительным. Это напрямую влияет на рост оттока аудитории, снижение лояльности и, как следствие, на негативное сарафанное радио.

Именно поэтому важность управления обратной связью: опросов, Customer Development в B2B и системы реагирования — трудно переоценить. Крупный бизнес часто допускает ошибки: почти полная автоматизация поддержки с помощью ИИ, что раздражает пользователей, но при этом не решает их проблем.