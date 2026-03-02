3 марта в мире отмечают Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы и Всемирный день слуха, а в России — День авиационных подразделений войск национальной гвардии. По православному календарю вспоминают преподобного Косму Яхромского и других святителей, а в народном календаре почитают Архипа и Филимона.
Какой сегодня праздник в России 3 марта
В России сегодня отмечают такие даты:
День авиационных подразделений войск национальной гвардии РФ
Это профессиональный праздник авиации Росгвардии, чья история связывается с формированием в конце 1970‑х первых отдельных авиационных подразделений для обеспечения правопорядка и безопасности. Сегодня авиация Росгвардии участвует в охране границ, поисково‑спасательных операциях, противодействии терроризму и обеспечении безопасности массовых мероприятий. В праздник подводят итоги службы, награждают отличившихся военнослужащих и проводят показательные полеты и демонстрации техники для молодежи.
Международные праздники 3 марта
В мире 3 марта отмечают:
Всемирный день писателя
Праздник учрежден международным писательским сообществом как дата поддержки свободы слова и защиты прав авторов по всему миру. В этот день проводят литературные чтения, встречи с писателями, обсуждения книжных новинок и дискуссии о цензуре и авторском праве. Школьники и студенты участвуют в конкурсах прозы и поэзии, а издательства и библиотеки устраивают тематические акции и выставки.
Всемирный день дикой природы
Учрежден Генеральной ассамблеей ООН и приурочен к дате подписания конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). Этот день призван напомнить о хрупкости биоразнообразия, проблемах браконьерства и исчезновения видов. Экологические организации проводят выставки, документальные показы, акции по сохранению заповедников, а также просветительские кампании для детей и взрослых.
Всемирный день слуха
Отмечается под эгидой Всемирной организации здравоохранения и посвящен профилактике нарушений слуха, ранней диагностике и доступности слуховых технологий. Медучреждения проводят бесплатные проверки слуха, специалисты рассказывают, как шум, наушники и болезни влияют на его состояние. Кампания призывает беречь слух с детства и внимательно относиться к аудионагрузкам в городе и на шумных производствах.
Церковные праздники 3 марта по православному календарю
Сегодня в православном календаре:
Продолжение Великого поста (2‑я седмица)
Верующие продолжают путь поста, уделяя больше времени молитве, чтению Священного Писания и делам милосердия. В храмах совершаются будничные литургии и покаянные богослужения, духовенство напоминает о смысле воздержания и внутреннего преображения. Это время тихой сосредоточенности и работы над собой.
День памяти преподобного Космы Яхромского
Косма Яхромский — подвижник XV века, основавший обитель близ Яхромы и прославившийся смирением и молитвой. По преданию, он помогал бедным и странникам, а после смерти его могила стала местом паломничества.
Память святителей Агапита Синадского и Флавиана, патриарха Константинопольского
Эти святители IV–V веков прославились защитой православного учения и борьбой с ересями в эпоху бурных богословских споров. Их жития напоминают о важности твердости в убеждениях и ответственности церковных лидеров за паству.
Народные праздники и приметы на сегодня 3 марта
С этой датой связаны несколько народных примет:
День Архипа и Филимона. В народном календаре этот день посвящали домашнему достатку и хлебу: женщины с раннего утра проводили время на кухне, пекли хлеб, пироги и готовили много горячих блюд. Считалось, что чем щедрее стол и чем больше накормлено бедных, странников и соседей, тем богаче и удачливее будет дом в течение года. Хозяйкам советовали не лениться на кухне и избегать ссор, чтобы не «растрачивать» счастье.
Если 3 марта хозяйка много готовит и охотно угощает других, год будет сытым и без нужды.
Ясное, солнечное утро обещает раннюю весну и хороший урожай зерновых культур.
Кто родился в этот день
3 марта родились многие известные люди:
Юрий Олеша (1899). Советский писатель и драматург, автор повести «Три толстяка» и романа «Зависть», классик литературы XX века. Его произведения отличаются метафоричностью, психологизмом и тонким чувством языка.
Александр Белл (1847). Шотландский и американский изобретатель и ученый, один из создателей телефонной связи. Его патенты и исследования заложили основу современной телекоммуникации, а имя Белла стало символом технического прогресса.
Римма Маркова (1925). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Снялась в десятках фильмов и сериалов, была известна характерными, яркими ролями второго плана и узнаваемым голосом.
Георгий Мартынюк (1940). Советский и российский актер театра и кино, широкую известность получил по роли майора Знаменского в телесериале «Следствие ведут Знатоки». Работал в театре и на телевидении, оставаясь одной из самых узнаваемых фигур советского экрана.
Джессика Бил (1982). Американская актриса, продюсер и модель, известная по сериалу «Седьмое небо» и фильмам «Иллюзионист», «Блэйд: Троица» и другим. Номинантка на престижные кинопремии, активно участвует в благотворительных и социальных проектах.
Рагнар Фриш (1895). Норвежский экономист, один из основателей эконометрики и первый лауреат Нобелевской премии по экономике. Его работы заложили основы математического анализа в экономике и до сих пор цитируются в научных исследованиях.
Начать дискуссию