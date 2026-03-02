День Архипа и Филимона. В народном календаре этот день посвящали домашнему достатку и хлебу: женщины с раннего утра проводили время на кухне, пекли хлеб, пироги и готовили много горячих блюд. Считалось, что чем щедрее стол и чем больше накормлено бедных, странников и соседей, тем богаче и удачливее будет дом в течение года. Хозяйкам советовали не лениться на кухне и избегать ссор, чтобы не «растрачивать» счастье.