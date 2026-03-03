Какой сегодня праздник 4 марта в России и мире: события, приметы

4 марта в мире отмечают Всемирный день борьбы с ожирением и Всемирный день инженерии, а также ряд неформальных дат, вроде Международного дня очкарика и Дня апельсиновых котов. В России к этим датам присоединяются ведомственные и профессиональные поводы, а в православном календаре вспоминают святых Архиппа и Филимона.

В середине недели Великого поста верующие продолжают воздержание от скоромной пищи, развлечений и излишеств, уделяя больше времени молитве, чтению Писания и делам милосердия. Богослужебный круг включает покаянные молитвы, чтение духовной литературы и частую исповедь. Церковь напоминает, что внешний пост должен быть не формальностью, а отражением внутреннего изменения.

Неформальный ироничный праздник для всех, кто носит очки — по необходимости или как модный аксессуар. В социальных сетях в этот день делятся фото «до и после» очков, рассказывают истории о первых визитах к офтальмологу и о том, как меняется жизнь с хорошим зрением. Оптики и салоны нередко устраивают акции, скидки на оправы и диагностику зрения.

Праздник учрежден под эгидой ЮНЕСКО и приурочен к созданию в 1968 году Всемирной федерации инженерных организаций, объединяющей ассоциации инженеров десятков стран. Его цель — показать, насколько инженерные решения влияют на инфраструктуру, энергетику, транспорт, цифровые технологии и устойчивое развитие. Университеты и инженерные сообщества проводят конференции, хакатоны, выставки проектов и популяризируют инженерные профессии среди школьников.

Международная дата, учрежденная по инициативе Всемирной организации здравоохранения и профильных медицинских сообществ для привлечения внимания к эпидемии избыточного веса. Ожирение признано одним из ключевых факторов риска сердечно‑сосудистых заболеваний, диабета и нарушений опорно‑двигательного аппарата. В этот день врачи и клиники проводят лекции, скрининги, консультации по питанию и физической активности, подчеркивая важность ранней профилактики.

Церковные праздники 4 марта по православному календарю

Сегодня в православном календаре:

День памяти апостолов от 70‑ти Архиппа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии

Эти святые I века были учениками и сподвижниками апостола Павла, проповедовали христианство во Фригии и пострадали за веру. Архип и Филимон упоминаются в посланиях апостола Павла, а Апфия почитается как образец ревностной христианки. В храмах читаются молитвы этим святым, прося о стойкости в вере и христианском единстве.

Память преподобного Феодора Санаксарского

Настоятель Рождество‑Богородичного Санаксарского монастыря в Мордовии, живший в XVIII веке и прославившийся строгим аскетизмом, заботой о братии и духовным окормлением мирян. Его почитают как молитвенника за монашествующих и мирян, ищущих пути к более глубокой церковной жизни. Верующие обращаются к преподобному Феодору с просьбами об укреплении в духовной борьбе и избавлении от страстей.

Продолжение Великого поста