Какой сегодня праздник 4 марта в России и мире: события, приметы

Какой сегодня праздник в России 4 марта
В России сегодня отмечают такие даты:
Продолжение Великого поста
В середине недели Великого поста верующие продолжают воздержание от скоромной пищи, развлечений и излишеств, уделяя больше времени молитве, чтению Писания и делам милосердия. Богослужебный круг включает покаянные молитвы, чтение духовной литературы и частую исповедь. Церковь напоминает, что внешний пост должен быть не формальностью, а отражением внутреннего изменения.
Международные праздники 4 марта
В мире 4 марта отмечают:
Всемирный день борьбы с ожирением
Международная дата, учрежденная по инициативе Всемирной организации здравоохранения и профильных медицинских сообществ для привлечения внимания к эпидемии избыточного веса. Ожирение признано одним из ключевых факторов риска сердечно‑сосудистых заболеваний, диабета и нарушений опорно‑двигательного аппарата. В этот день врачи и клиники проводят лекции, скрининги, консультации по питанию и физической активности, подчеркивая важность ранней профилактики.
Всемирный день инженерии
Праздник учрежден под эгидой ЮНЕСКО и приурочен к созданию в 1968 году Всемирной федерации инженерных организаций, объединяющей ассоциации инженеров десятков стран. Его цель — показать, насколько инженерные решения влияют на инфраструктуру, энергетику, транспорт, цифровые технологии и устойчивое развитие. Университеты и инженерные сообщества проводят конференции, хакатоны, выставки проектов и популяризируют инженерные профессии среди школьников.
Международный день очкарика
Неформальный ироничный праздник для всех, кто носит очки — по необходимости или как модный аксессуар. В социальных сетях в этот день делятся фото «до и после» очков, рассказывают истории о первых визитах к офтальмологу и о том, как меняется жизнь с хорошим зрением. Оптики и салоны нередко устраивают акции, скидки на оправы и диагностику зрения.
Церковные праздники 4 марта по православному календарю
Сегодня в православном календаре:
День памяти апостолов от 70‑ти Архиппа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии
Эти святые I века были учениками и сподвижниками апостола Павла, проповедовали христианство во Фригии и пострадали за веру. Архип и Филимон упоминаются в посланиях апостола Павла, а Апфия почитается как образец ревностной христианки. В храмах читаются молитвы этим святым, прося о стойкости в вере и христианском единстве.
Память преподобного Феодора Санаксарского
Настоятель Рождество‑Богородичного Санаксарского монастыря в Мордовии, живший в XVIII веке и прославившийся строгим аскетизмом, заботой о братии и духовным окормлением мирян. Его почитают как молитвенника за монашествующих и мирян, ищущих пути к более глубокой церковной жизни. Верующие обращаются к преподобному Феодору с просьбами об укреплении в духовной борьбе и избавлении от страстей.
Народные праздники и приметы на сегодня 4 марта
С этой датой связаны несколько народных примет:
День Катыша (Лев Катанский). В народном календаре 4 марта вспоминали святителя Льва Катанского, чье имя в русском языке превратилось в «Катыш». Считалось, что в этот день можно в последний раз по‑зимнему покататься с горок, пока снег еще держится, и поэтому дети и молодежь устраивали шумные забавы. Хозяйки пекли маленькие круглые булочки‑колобки на сливочном масле — «катыши», символизирующие солнце и предстоящую весну.
Если 4 марта еще катаются с горок и снег плотный — весна будет поздней, но дружной и без резких возвратов зимы.
Много мелких снежных комочков и крупная крупка на снегу — к теплой, но дождливой весне.
Ясный день с небольшим морозцем обещает богатый урожай злаков и хорошее сенокошение.
Сильный ветер и переметы на дорогах — к затяжной распутице и грязной весне.
Кто родился в этот день
4 марта родились многие известные люди:
Антонио Вивальди (1678). Итальянский композитор и скрипач эпохи барокко, автор знаменитого цикла концертов «Времена года» и множества духовных и инструментальных произведений. Его музыка отличается яркой образностью, виртуозностью и выразительной мелодикой, а влияние Вивальди заметно в развитии европейской классической традиции.
Юрий Сенкевич (1937). Советский и российский врач, путешественник и телевизионный ведущий, многие годы руководивший программой «Клуб кинопутешествий». Участвовал в экспедициях Тура Хейердала, побывал в рейсах на «Ра» и «Тигрисе», популяризируя науку и географию. Для нескольких поколений зрителей стал символом телеэнциклопедии о странах и народах мира.
Лариса Лужина (1939). Советская и российская актриса театра и кино, прославившаяся ролями в фильмах «На семи ветрах», «Вертикаль» и других картинах. Обладательница характерной внешности и темперамента, она успешно сочетала работу в кино и на театральной сцене. Много лет остается узнаваемым лицом советского и российского кинематографа.
Эрин Хизертон (1989). Американская модель и актриса, известная по работе с крупными модными брендами и участию в показах нижнего белья. Снималась в рекламных кампаниях, появлялась в журналах и пробовала себя в кино и на телевидении. Ее карьера стала примером успешного выхода модели за рамки подиума.
