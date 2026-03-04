Как закрыть ИП на УСН без сотрудников

Как закрыть ИП

Чтобы закрыть ИП нужно подать заявление по форме Р26001. Можно сделать это удобным способом:

лично в ФНС;

через нотариуса;

в МФЦ;

через личный кабинет ИП на сайте ФНС (для подписания нужна КЭП).

При электронной подаче ФНС закроет ИП на следующий день. А еще не нужно будет платить госпошлину.

При подаче заявления в бумажном виде нужно уплатить госпошлину в размере 160 руб. Срок рассмотрения — 5 рабочих дней.

Если ИП на УСН не был плательщиком НДС, то декларацию по этому налогу сдавать не нужно. А вот по УСН сдать декларацию нужно. Срок — до 25 апреля следующего года, но лучше сдать ее сразу.