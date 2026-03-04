Как закрыть ИП на УСН без сотрудников

Как закрыть ИП
Чтобы закрыть ИП нужно подать заявление по форме Р26001. Можно сделать это удобным способом:
лично в ФНС;
через нотариуса;
в МФЦ;
через личный кабинет ИП на сайте ФНС (для подписания нужна КЭП).
При электронной подаче ФНС закроет ИП на следующий день. А еще не нужно будет платить госпошлину.
При подаче заявления в бумажном виде нужно уплатить госпошлину в размере 160 руб. Срок рассмотрения — 5 рабочих дней.
Если ИП на УСН не был плательщиком НДС, то декларацию по этому налогу сдавать не нужно. А вот по УСН сдать декларацию нужно. Срок — до 25 апреля следующего года, но лучше сдать ее сразу.
Вести бухгалтерский и налоговый учеты на любой системе налогообложения научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Программа обновлена: в курсе есть уроки по использованию ИИ в работе, расчету среднего заработка по новым правилам, налогу на прибыль и НДС. Курс позволит получить базовые знания и освоить новую профессию с нуля. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 69%: 10 900 рублей вместо
36 000 рублей. Срок акции ограничен.
Нужно ли уплачивать страховые взносы за себя
После закрытия необходимо уплатить взносы. Это нужно сделать за 15 календарных дней после исключения из ЕГРИП. При этом не имеет значения, работал ли ИП в 2026 году. Если физическое лицо зарегистрировано как ИП, то нужно уплатить фиксированные взносы за период регистрации.
