НДС
Организация на ОСНО вернула аванс покупателю через третье лицо: как учесть в целях НДС

Организация на ОСНО может воспользоваться вычетом НДС при возврате аванса. Как это сделать — рассказываем в статье.

Когда возможен вычет НДС при возврате аванса

По п. 4 ст. 172 НК для вычета НДС при возврате аванса необходимо выполнение двух условий:

  • у организации есть соглашение об изменении или расторжении договора, в соответствии с которым аванс возвращают;

  • произошел фактический возврат аванса покупателю.

При этом способы возврата аванса значения не имеют. Главное, чтобы они соответствовали нормам ГК о прекращении обязательства. При возврате аванса через третье лицо обязательство поставщика прекращается, поэтому организация может использовать вычет НДС.

Как оформить прекращение обязательства

Чтобы признать прекращение обязательства по возврату аванса необходимо:

  • заключить договор с третьим лицом о порядке и условиях оплаты суммы в счет погашения обязательств;

  • в платежном поручении третьего лица в адрес покупателя указать, что это возврат аванса от организации-поставщика по договору.

