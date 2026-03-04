Организация на ОСНО вернула аванс покупателю через третье лицо: как учесть в целях НДС

Исчислять и уплачивать НДС, а также сдавать декларацию по этому налогу научим на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2026». Вы научитесь формировать налоговые регистры, вести книги покупок и продаж, работать с НДС на ОСНО и УСН, вести учет операций в 1С и заполнять новую декларацию. После завершения курса вы получите удостоверение на 120 ак. часов, которое мы внесем в госреестр Рособрнадзора.

Цена курса со скидкой 65%: 8 900 рублей вместо 26 000 рублей. Срок акции ограничен.