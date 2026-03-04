Организация на ОСНО вернула аванс покупателю через третье лицо: как учесть в целях НДС

Когда возможен вычет НДС при возврате аванса
По п. 4 ст. 172 НК для вычета НДС при возврате аванса необходимо выполнение двух условий:
у организации есть соглашение об изменении или расторжении договора, в соответствии с которым аванс возвращают;
произошел фактический возврат аванса покупателю.
При этом способы возврата аванса значения не имеют. Главное, чтобы они соответствовали нормам ГК о прекращении обязательства. При возврате аванса через третье лицо обязательство поставщика прекращается, поэтому организация может использовать вычет НДС.
Как оформить прекращение обязательства
Чтобы признать прекращение обязательства по возврату аванса необходимо:
заключить договор с третьим лицом о порядке и условиях оплаты суммы в счет погашения обязательств;
в платежном поручении третьего лица в адрес покупателя указать, что это возврат аванса от организации-поставщика по договору.
