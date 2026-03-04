КПП ОСНО Акц моб
Общество
Как получить международные водительские права в России

Международные водительские права помогают без проблем арендовать авто за границей и общаться с местной полицией. В материале разберём, кому они действительно нужны, как выглядит МВУ, какие документы подготовить, куда подавать заявление и на какой срок выдадут удостоверение.

В каких странах нужны международные водительские права

Международное водительское удостоверение нужно не во всех странах: оно нужно для поездок по странам, которые не утвердили Венскую конвенцию о дорожном движении. В странах, подписавших и утвердивших конвенцию, достаточно обычных российских прав.

Чаще всего международные права просят:

  • при аренде автомобиля у крупных международных прокатчиков, особенно в Европе, Азии и на Ближнем Востоке;

  • при общении с дорожной полицией в странах, где инспекторы ориентируются на международный бланк и латинский дубликат категорий;

  • если национальные права не дублируются латиницей или вызывают вопросы у местных проверяющих (старые образцы, необычный формат).

Во многих странах формально можно ездить по российским правам нового образца, но прокатные компании в своих правилах все равно прописывают обязательное наличие международного удостоверения. Без него могут отказать в аренде или отказать в страховой выплате при ДТП.

Международное удостоверение действует только вместе с национальными правами, поэтому при поездках за границу всегда нужно брать оба документа.

Как выглядят международные водительские права

Российское международное водительское удостоверение — это не пластиковая карта, а небольшая серая книжка формата А6.

Основные особенности:

  • серая обложка с надписями на русском и английском о том, что документ выдан в соответствии с международной конвенцией о дорожном движении;

  • внутри прошиты несколько белых листов, на которых дублируются данные водителя, категории прав и сроки действия на нескольких языках;

  • указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, номер национального водительского удостоверения, даты выдачи и окончания действия международного удостоверения, перечень категорий и подкатегорий;

  • есть фотография владельца, печать и подпись должностного лица органа, выдавшего документ.

Международные права действуют только вместе с российскими: без национального водительского удостоверения книжка МВУ юридической силы не имеет.

Что нужно для получения международных прав

Чтобы оформить международное водительское удостоверение, водитель должен:

  • иметь действующее национальное водительское удостоверение российского образца;

  • быть гражданином РФ или постоянно проживать в России с действующими российскими правами;

  • не быть лишенным права управления транспортными средствами на момент обращения.

Понадобятся следующие документы:

  • паспорт гражданина РФ;

  • действующее российское водительское удостоверение;

  • фотография 35 × 45 мм;

  • квитанция об уплате госпошлины.

    Размер госпошлины за выдачу международного водительского удостоверения согласно п. 44 ст. 333.33 НК составляет 3 200 ₽.

Где можно получить международное водительское удостоверение

Получить международные права можно несколькими способами.

  • В подразделении ГИБДД.

 Можно прийти лично с документами или заранее записаться на прием, чтобы не стоять в очереди. МВУ оформляют в день обращения.

  • В МФЦ.

МФЦ принимает документы, проверяет личность и передает данные в ГИБДД. Готовое удостоверение выдают в том же центре в течение 9 дней.

Наличие услуги оформления международных прав и порядок подачи документов следует уточнять для каждого отделения МФЦ или отделения ГИБДД отдельно.

  • Через портал Госуслуги.

Вы подаете заявление онлайн, выбираете удобное подразделение ГИБДД, оплачиваете пошлину и приходите в назначенный день на выдачу с оригиналами документов и фотографией.

Сдавать экзамены для получения международного удостоверения не нужно: достаточно иметь действующие российские права нужных категорий.

Скриншот с сайта Госуслуг: как получить международные водительские права

Как сделать международные права через Госуслуги: пошаговая инструкция

Оформление международного удостоверения через Госуслуги позволяет сократить время в очереди и сэкономить на госпошлине.

Порядок действий:

  1. Авторизуйтесь на портале.

  2. В поиске наберите «Получение международного водительского удостоверения» или перейдите в раздел «Транспорт» → «Водительские удостоверения» и выберите услугу оформления международных прав.

  3. На странице услуги прочитайте требования к заявителю, список документов, размер госпошлины и сроки изготовления.

  4. Нажмите «Получить услугу» и заполните электронную форму.

  5. Оплатите пошлину банковской картой или другим доступным способом.

  6. Дождитесь уведомления.

    В личном кабинете появится уведомление о дате и времени визита, а также статус рассмотрения заявления.

  7. Заберите удостоверение.

    В назначенный день возьмите с собой паспорт, российское водительское удостоверение, фотографию и, при необходимости, номер электронного талона. В подразделении ГИБДД проверят документы и выдадут готовое международное водительское удостоверение.

При обращении напрямую в ГИБДД оформление МВУ происходит сразу, через МФЦ — до 9 рабочих дней.

Срок действия международных водительских прав

Срок действия международного водительского удостоверения ограничен и зависит от срока ваших российских прав.

Основные правила:

  • международное водительское удостоверение выдается максимум на 3 года;

  • срок его действия не может быть больше срока действия национального удостоверения: если российские права заканчиваются через год, международные тоже сделают максимум на год;

  • по окончании срока действия МВУ нужно оформлять заново по той же процедуре — в ГИБДД, через МФЦ или через Госуслуги.

Если вы меняете российские права (например, из‑за окончания срока или смены фамилии), старое международное удостоверение фактически теряет актуальность, так как привязано к прежнему номеру национальных прав. В этом случае международные права лучше переоформить перед поездкой за границу.

Начать дискуссию

