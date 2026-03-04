В каких странах нужны международные водительские права

Международное водительское удостоверение нужно не во всех странах: оно нужно для поездок по странам, которые не утвердили Венскую конвенцию о дорожном движении. В странах, подписавших и утвердивших конвенцию, достаточно обычных российских прав.

Чаще всего международные права просят:

при аренде автомобиля у крупных международных прокатчиков, особенно в Европе, Азии и на Ближнем Востоке;

при общении с дорожной полицией в странах, где инспекторы ориентируются на международный бланк и латинский дубликат категорий;

если национальные права не дублируются латиницей или вызывают вопросы у местных проверяющих (старые образцы, необычный формат).

Во многих странах формально можно ездить по российским правам нового образца, но прокатные компании в своих правилах все равно прописывают обязательное наличие международного удостоверения. Без него могут отказать в аренде или отказать в страховой выплате при ДТП.