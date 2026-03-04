В каких странах нужны международные водительские права
Международное водительское удостоверение нужно не во всех странах: оно нужно для поездок по странам, которые не утвердили Венскую конвенцию о дорожном движении. В странах, подписавших и утвердивших конвенцию, достаточно обычных российских прав.
Чаще всего международные права просят:
при аренде автомобиля у крупных международных прокатчиков, особенно в Европе, Азии и на Ближнем Востоке;
при общении с дорожной полицией в странах, где инспекторы ориентируются на международный бланк и латинский дубликат категорий;
если национальные права не дублируются латиницей или вызывают вопросы у местных проверяющих (старые образцы, необычный формат).
Во многих странах формально можно ездить по российским правам нового образца, но прокатные компании в своих правилах все равно прописывают обязательное наличие международного удостоверения. Без него могут отказать в аренде или отказать в страховой выплате при ДТП.
Международное удостоверение действует только вместе с национальными правами, поэтому при поездках за границу всегда нужно брать оба документа.
Как выглядят международные водительские права
Российское международное водительское удостоверение — это не пластиковая карта, а небольшая серая книжка формата А6.
Основные особенности:
серая обложка с надписями на русском и английском о том, что документ выдан в соответствии с международной конвенцией о дорожном движении;
внутри прошиты несколько белых листов, на которых дублируются данные водителя, категории прав и сроки действия на нескольких языках;
указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, номер национального водительского удостоверения, даты выдачи и окончания действия международного удостоверения, перечень категорий и подкатегорий;
есть фотография владельца, печать и подпись должностного лица органа, выдавшего документ.
Международные права действуют только вместе с российскими: без национального водительского удостоверения книжка МВУ юридической силы не имеет.
Что нужно для получения международных прав
Чтобы оформить международное водительское удостоверение, водитель должен:
иметь действующее национальное водительское удостоверение российского образца;
быть гражданином РФ или постоянно проживать в России с действующими российскими правами;
не быть лишенным права управления транспортными средствами на момент обращения.
Понадобятся следующие документы:
паспорт гражданина РФ;
действующее российское водительское удостоверение;
фотография 35 × 45 мм;
квитанция об уплате госпошлины.
Размер госпошлины за выдачу международного водительского удостоверения согласно п. 44 ст. 333.33 НК составляет 3 200 ₽.
Где можно получить международное водительское удостоверение
Получить международные права можно несколькими способами.
В подразделении ГИБДД.
Можно прийти лично с документами или заранее записаться на прием, чтобы не стоять в очереди. МВУ оформляют в день обращения.
В МФЦ.
МФЦ принимает документы, проверяет личность и передает данные в ГИБДД. Готовое удостоверение выдают в том же центре в течение 9 дней.
Наличие услуги оформления международных прав и порядок подачи документов следует уточнять для каждого отделения МФЦ или отделения ГИБДД отдельно.
Через портал Госуслуги.
Вы подаете заявление онлайн, выбираете удобное подразделение ГИБДД, оплачиваете пошлину и приходите в назначенный день на выдачу с оригиналами документов и фотографией.
Сдавать экзамены для получения международного удостоверения не нужно: достаточно иметь действующие российские права нужных категорий.
Как сделать международные права через Госуслуги: пошаговая инструкция
Оформление международного удостоверения через Госуслуги позволяет сократить время в очереди и сэкономить на госпошлине.
Порядок действий:
Авторизуйтесь на портале.
В поиске наберите «Получение международного водительского удостоверения» или перейдите в раздел «Транспорт» → «Водительские удостоверения» и выберите услугу оформления международных прав.
На странице услуги прочитайте требования к заявителю, список документов, размер госпошлины и сроки изготовления.
Нажмите «Получить услугу» и заполните электронную форму.
Оплатите пошлину банковской картой или другим доступным способом.
Дождитесь уведомления.
В личном кабинете появится уведомление о дате и времени визита, а также статус рассмотрения заявления.
Заберите удостоверение.
В назначенный день возьмите с собой паспорт, российское водительское удостоверение, фотографию и, при необходимости, номер электронного талона. В подразделении ГИБДД проверят документы и выдадут готовое международное водительское удостоверение.
При обращении напрямую в ГИБДД оформление МВУ происходит сразу, через МФЦ — до 9 рабочих дней.
Срок действия международных водительских прав
Срок действия международного водительского удостоверения ограничен и зависит от срока ваших российских прав.
Основные правила:
международное водительское удостоверение выдается максимум на 3 года;
срок его действия не может быть больше срока действия национального удостоверения: если российские права заканчиваются через год, международные тоже сделают максимум на год;
по окончании срока действия МВУ нужно оформлять заново по той же процедуре — в ГИБДД, через МФЦ или через Госуслуги.
Если вы меняете российские права (например, из‑за окончания срока или смены фамилии), старое международное удостоверение фактически теряет актуальность, так как привязано к прежнему номеру национальных прав. В этом случае международные права лучше переоформить перед поездкой за границу.
