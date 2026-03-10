🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Как учитывать уплату страховых взносов в расходах на УСН «Доходы минус расходы»

Организация на УСН уплатила страховые взносы за декабрь досрочно, а ФНС списала их в январе. Можно ли учесть их в расходах в первом квартале 2026 года?

Когда признавать расходы на оплату взносов

По п. 2 ст. 346.17 НК на УСН «Доходы минус расходы» расходы признают после их фактической оплаты.

При этом нужно учитывать, что по п. 7 ст. 45 НК налог считается уплаченным на дату наступления срока уплаты по пп. 2 п. 7 ст. 45 НК.

Согласно п. 3 ст. 431 НК страховые взносы уплачивают не позже 28-го числа следующего месяца.

  • взносы за декабрь 2025 подлежат уплате не позже 28 января 2026 года;

  • взносы учитывают в расходах и отражают в КУДиР в первом квартале 2026 года.

Можно ли учесть взносы в расходах за 2025 год

Взносы за декабрь можно учесть в расходах за 2025 год, если организация выполнила условия:

  • перечислила взносы на ЕНС досрочно;

  • подала в ИФНС уведомление

    об исчисленной сумме с кодом периода 34/03;

  • исполнила обязанность по уплате агентского НДФЛ.

В такой ситуации средства засчитываются не позже дня, который следует за днем поступления уведомления по п. 9 ст. 78 НК. ФНС подтвердила эту позицию в письме от 18.11.2024 № БС-4-11/13083@.

Зачет средств для уплаты взносов происходит после исполнения обязанности по НДФЛ — сначала списывают НДФЛ, затем взносы.

