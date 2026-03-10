Как учитывать уплату страховых взносов в расходах на УСН «Доходы минус расходы»

Можно ли учесть взносы в расходах за 2025 год

Взносы за декабрь можно учесть в расходах за 2025 год, если организация выполнила условия:

перечислила взносы на ЕНС досрочно;

подала в ИФНС уведомление об исчисленной сумме с кодом периода 34/03;

исполнила обязанность по уплате агентского НДФЛ.

В такой ситуации средства засчитываются не позже дня, который следует за днем поступления уведомления по п. 9 ст. 78 НК. ФНС подтвердила эту позицию в письме от 18.11.2024 № БС-4-11/13083@.

Зачет средств для уплаты взносов происходит после исполнения обязанности по НДФЛ — сначала списывают НДФЛ, затем взносы.