Как учитывать уплату страховых взносов в расходах на УСН «Доходы минус расходы»

По п. 2 ст. 346.17 НК на УСН «Доходы минус расходы» расходы признают после их фактической оплаты.
При этом нужно учитывать, что по п. 7 ст. 45 НК налог считается уплаченным на дату наступления срока уплаты по пп. 2 п. 7 ст. 45 НК.
Согласно п. 3 ст. 431 НК страховые взносы уплачивают не позже 28-го числа следующего месяца.
взносы за декабрь 2025 подлежат уплате не позже 28 января 2026 года;
взносы учитывают в расходах и отражают в КУДиР в первом квартале 2026 года.
Можно ли учесть взносы в расходах за 2025 год
Взносы за декабрь можно учесть в расходах за 2025 год, если организация выполнила условия:
перечислила взносы на ЕНС досрочно;
подала в ИФНС уведомление
об исчисленной сумме с кодом периода 34/03;
исполнила обязанность по уплате агентского НДФЛ.
В такой ситуации средства засчитываются не позже дня, который следует за днем поступления уведомления по п. 9 ст. 78 НК. ФНС подтвердила эту позицию в письме от 18.11.2024 № БС-4-11/13083@.
Зачет средств для уплаты взносов происходит после исполнения обязанности по НДФЛ — сначала списывают НДФЛ, затем взносы.
