Анализ пользовательских соглашений ИИ-сервисов: на что вы соглашаетесь, создавая контент для маркетплейса

Представьте: вы полгода раскручиваете магазин на Wildberries или Ozon, используя шикарные картинки от нейросети. Вдруг вы получаете претензию или, того хуже, иск, потому что ваш «уникальный» контент оказался почти копией чужого, а права на него принадлежат не вам. Фантастика? Нет. Это прямое следствие того, на что вы согласились в пользовательском соглашении.
А дальше — стандартный сценарий: маркетплейс по жалобе правообладателя блокирует карточку товара, а то и весь магазин. Вы теряете деньги, репутацию и позиции в выдаче.
И все потому, что в тот момент, когда вы нажали «генерировать», вы не были уверены в трех вещах: кто владеет результатом, можно ли с его помощью продавать и несете ли вы ответственность за то, что «натворила» нейросеть.
4 популярные позиции разработчиков ИИ-сервисов
Если вы используете возможности нейросетей для генерации контента, вы соглашайтесь с условиями разработчиков сервиса. Это своеобразная плата за скорость решения вашей задачи. Раньше на подготовку фото для карточки уходил месяц, теперь — час. Но правовой статус результата этого часа кардинально другой.
В пользовательских соглашениях сервисов указано, кто владеет сгенерированным контентом и как его можно использовать. Фактически, каждый сервис ставит вас в одно из четырех положений:
Полный переход прав — это идеальный вариант. Вы оплатили доступ, вы создали объект, вы владеете им полностью — делаете с ним, что хотите: можно продавать, депонировать, не указывать авторство ИИ. Часто ли такие условия встречаются в реальности? Нет.
Лицензия почти на все, но с условиями. Вы получаете лицензию на коммерческое использование, но сервис оставляет за собой право использовать ваш контент для обучения модели или в других целях, могут быть иные ограничения и условия. Иногда лицензия действует, только пока оплачен доступ.
Полная свобода. Сгенерированный контент становится общедоступным, все могут его использовать, нет никаких ограничений, права на него не принадлежат никому. Такой вариант не подходит для бизнеса.
Отсутствие четких правил. И множество размытых формулировок. Самые опасные условия: сервис может в любой момент изменить правила, передать ваши данные третьим лицам или сам претендовать на исключительные права.
Поэтому единственный способ работать спокойно — перед использованием любого ИИ-сервиса определить, в какое положение он вас ставит.
Почему это критично для маркетплейсов?
Потому что правила Ozon, Wildberries и других маркетплейсов прямо требуют от продавца гарантий, что он обладает всеми необходимыми правами на контент. Загружая контент, вы гарантируете, что являетесь правообладателем. Если вы используете изображение, созданное по лицензии, а сервис внезапно изменит условия, маркетплейс по жалобе может расценить это как нарушение и заблокировать карточку.
Ваша задача — осознанно выбрать сервис, чьи условия гарантируют вам право использовать контент на маркетплейсах.
Разработчики, как правило, снимают с себя ответственность. В соглашениях черным по белому написано, что ее несете вы.
Это означает:
Если в сгенерированном изображении окажется фрагмент чужого логотипа, узор, защищенный авторским правом, или лицо знаменитости, а правообладатель подаст жалобу, отвечать будете вы. Нейросеть обучена на миллионах чужих работ, и риск ИИ — ваш риск.
Если генератор по вашему промпту создаст клеветнический отзыв на конкурента или запрещенный контент, — юридически это будет ваше нарушение.
Если вы используете ИИ в коммерческих проектах для клиентов, недостаточно просто купить подписку. Вы должны учесть два момента:
Убедитесь, что ваш тарифный план разрешает использование результатов в коммерческих целях, включая перепродажу прав клиенту.
Предупредите клиента, что работа создана с помощью ИИ. Вы не можете гарантировать 100% уникальность и отсутствие скрытых заимствований. Права передаются на условиях лицензии ИИ-сервиса.
Игнорируя эти шаги, вы рискуете получить иск от клиента, если у него возникнут проблемы из-за сгенерированного вами контента.
Анализ конкретных пользовательских соглашений
Midjourney
По правилам вы действительно получаете права на созданные изображения. Ваше право сохраняется даже после отмены подписки. Однако есть важные исключения:
Если годовой доход вашей компании превышает $1 млн, для владения правами нужен тариф Pro или Mega. На тарифе Standard права на активы могут не переходить к вам в полном объеме.
Если вы увеличиваете масштаб изображения, созданного другим пользователем, права на него остаются у первоначального автора. Вы не можете коммерчески использовать его результат без разрешения.
Взамен на право владения вы предоставляете Midjourney очень широкую лицензию на ваш контент. Это означает, что:
Midjourney может использовать ваши промпты и полученные изображения для обучения своих моделей, демонстрации в галерее, рекламы и других целей.
Лицензия бессрочная и безотзывная. Даже если вы удалите аккаунт, Midjourney сохраняет право на использование того контента, который уже был создан и передан им. Они могут даже сублицензировать ваши работы третьим лицам.
Исходя из правил, вы гарантируете, что ваш контент (как входной, так и сгенерированный) не нарушает ничьих прав и законов. Если в изображении окажется защищенный товарный знак или оно будет признано копией чужой работы, отвечать перед правообладателем или маркетплейсом будете лично вы, а не Midjourney.
SUPA
Условия схожи:
Прямо указано, что исключительное право на созданный РИД принадлежит вам как автору. Но в соглашении не указано, на каких тарифах действует это правило.
Ответственность полностью и безоговорочно на вас. Платформа утверждает, что контент «уникален», но тут же возлагает на вас 100% обязанность проверять его на нарушения (товарные знаки, авторские права). Более того, если к SUPA поступят претензии из-за вашего контента, вы обязаны самостоятельно их урегулировать и компенсировать все убытки платформы.
Wbcard
По правилам сервиса авторское право на готовый дизайн карточки (как на композицию) принадлежит вам. Однако это не означает, что вы становитесь безусловным владельцем каждого элемента внутри дизайна, особенно сгенерированных нейросетью изображений.
Платформа прямо заявляет, что изображения, созданные нейросетью в автоматическом режиме, без участия человека, не являются объектами авторского права по российскому законодательству, так как в них нет творческого вклада человека.
Сервис честно предупреждает о возможности совпадений. Вся ответственность за проверку — на вас. Вы должны самостоятельно оценить, не похоже ли ИИ-изображение на защищенный объект (логотип, персонаж, фото знаменитости). Платформа снимает с себя всю ответственность за последствия вашего использования таких изображений.
Независимо от выбора, помните о трех общих правилах, которые действуют почти всегда:
Ответственность за проверку лежит на вас. Вы обязаны проверить, не нарушает ли контент чужие авторские права, права на товарные знаки и иные законы. Сервисы снимают с себя эту ответственность.
Гарантий уникальности нет. Разработчики прямо указывают, что сгенерированный контент не гарантированно уникален. Возможны совпадения с результатами других пользователей.
Правила могут меняться. Платформы оставляют за собой право в одностороннем порядке изменять соглашение, публикуя новую версию на сайте.
Практически все сервисы предусматривают переход прав на входные данные к разработчикам — все, что вы загружаете, могут использовать по своему усмотрению третьи лица.
Если вы пользуетесь сервисами или ботами, помните, что они работают на основе крупных нейросетей. Именно условия их использования имеют значение.
Инструкция по безопасному использованию нейросетей для создания контента
Перед использованием сервиса:
Изучите условия сервиса. Они в подвале сайта или вынесены в отдельный раздел.
Задайте 5 вопросов и ответьте на основе изученных правил:
Могу ли я продавать товары посредством этого контента?
Что я могу предоставить, когда маркетплейс запросит у меня доказательства прав на объект?
Могу ли я быть уверенным, что контент не нарушает чужие авторские права?
Что произойдет с моими правами, если я отменю подписку?
Может ли сервис изменить правила и как меня об этом уведомят?
После использования сервиса встает вопрос о защите результата. Защитить сгенерированный контент от использования конкурентами довольно сложно, но можно. Если вы создали на основе собственных фотографий карточки, то вы, как минимум, имеете право на исходник, который никто не может использовать без вашего согласия.
За исключением одного случая — по условиям права на входные данные переходят к разработчикам нейро-сервиса.
Как уменьшить риски
Помните, что с 4 января 2026 года размер компенсации за нарушения прав на интеллектуальную собственность стал выше — придется заплатить до 10 000 000 рублей. Вопрос рисков стоит остро, поэтому:
Постарайтесь использовать ИИ лишь в качестве основы: дорабатывайте все в графическом редакторе, корректируйте тексты самостоятельно. Так у вас могут появиться авторские права на результат.
Сохраняйте детализированные промпты. Это доказательство творческого вклада, которое может пригодиться в споре.
Потратьте 30 минут на чтение соглашения — это лучше, чем потенциальные суды и блокировки аккаунта на маркетплейсе.
Пользовательские соглашения могут меняться, рекомендую периодически в них заглядывать. Перед публикацией контента проверьте свежую версию.
Проверяйте результаты генерации на уникальность с помощью сервисов антиплагиата, поиска по изображениям в браузерах и на самих маркетплейсах.
Не используйте намеренно чужие объекты авторского права и не просите нейросеть выдать результат с ними.
ИИ ускоряет процессы, но только в ваших руках судьба бизнеса. Подготовка к использованию сервисов необходима.
Начать дискуссию