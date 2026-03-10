Анализ пользовательских соглашений ИИ-сервисов: на что вы соглашаетесь, создавая контент для маркетплейса

4 популярные позиции разработчиков ИИ-сервисов

Если вы используете возможности нейросетей для генерации контента, вы соглашайтесь с условиями разработчиков сервиса. Это своеобразная плата за скорость решения вашей задачи. Раньше на подготовку фото для карточки уходил месяц, теперь — час. Но правовой статус результата этого часа кардинально другой.

В пользовательских соглашениях сервисов указано, кто владеет сгенерированным контентом и как его можно использовать. Фактически, каждый сервис ставит вас в одно из четырех положений:

Полный переход прав — это идеальный вариант. Вы оплатили доступ, вы создали объект, вы владеете им полностью — делаете с ним, что хотите: можно продавать, депонировать, не указывать авторство ИИ. Часто ли такие условия встречаются в реальности? Нет. Лицензия почти на все, но с условиями. Вы получаете лицензию на коммерческое использование, но сервис оставляет за собой право использовать ваш контент для обучения модели или в других целях, могут быть иные ограничения и условия. Иногда лицензия действует, только пока оплачен доступ. Полная свобода. Сгенерированный контент становится общедоступным, все могут его использовать, нет никаких ограничений, права на него не принадлежат никому. Такой вариант не подходит для бизнеса. Отсутствие четких правил. И множество размытых формулировок. Самые опасные условия: сервис может в любой момент изменить правила, передать ваши данные третьим лицам или сам претендовать на исключительные права.

Поэтому единственный способ работать спокойно — перед использованием любого ИИ-сервиса определить, в какое положение он вас ставит.

В правилах пользования сервисами указано, кто владеет созданным вами контентом и как его можно использовать. Источник: Лирейт

Почему это критично для маркетплейсов?

Потому что правила Ozon, Wildberries и других маркетплейсов прямо требуют от продавца гарантий, что он обладает всеми необходимыми правами на контент. Загружая контент, вы гарантируете, что являетесь правообладателем. Если вы используете изображение, созданное по лицензии, а сервис внезапно изменит условия, маркетплейс по жалобе может расценить это как нарушение и заблокировать карточку.

Ваша задача — осознанно выбрать сервис, чьи условия гарантируют вам право использовать контент на маркетплейсах.

Разработчики, как правило, снимают с себя ответственность. В соглашениях черным по белому написано, что ее несете вы.

Это означает:

Если в сгенерированном изображении окажется фрагмент чужого логотипа, узор, защищенный авторским правом, или лицо знаменитости, а правообладатель подаст жалобу, отвечать будете вы. Нейросеть обучена на миллионах чужих работ, и риск ИИ — ваш риск. Если генератор по вашему промпту создаст клеветнический отзыв на конкурента или запрещенный контент, — юридически это будет ваше нарушение.

Если вы используете ИИ в коммерческих проектах для клиентов, недостаточно просто купить подписку. Вы должны учесть два момента:

Убедитесь, что ваш тарифный план разрешает использование результатов в коммерческих целях, включая перепродажу прав клиенту. Предупредите клиента, что работа создана с помощью ИИ. Вы не можете гарантировать 100% уникальность и отсутствие скрытых заимствований. Права передаются на условиях лицензии ИИ-сервиса.

Игнорируя эти шаги, вы рискуете получить иск от клиента, если у него возникнут проблемы из-за сгенерированного вами контента.