Церковные праздники 13 марта по православному календарю

День памяти преподобного Василия Исповедника

Преподобный Василий жил в VIII–IX веках, подвизался в Византии и прославился тем, что стойко переносил гонения за веру и отказался отречься от православного исповедания. Его называли исповедником за то, что он свидетельствовал о вере не только словом, но и страданиями, не будучи казнен. Верующие молятся ему о стойкости в испытаниях, терпении и укреплении в духовной жизни.