13 марта в России вспоминают Василия Капельника в народном календаре, а также отмечают региональный День калмыцкой поэзии. В мире эту дату связывают с Всемирным днем сна, Днем свободы слова в интернете и Днем белого вина «Рислинг». Православный календарь чтит преподобного Василия Исповедника, а народные приметы говорят о весне.
Какой праздник в России 13 марта
В России сегодня отмечают такие даты:
День калмыцкой поэзии
Эта культурная дата посвящена поэтам и писателям Калмыкии, чьи произведения отражают историю, традиции и менталитет степного региона. Праздник появился как способ поддержать национальную литературу в эпоху глобализации и расширить интерес к калмыцкому языку и разнообразной культуре нашей страны.
Международные праздники 13 марта
В мире 13 марта отмечают:
Всемирный день сна
Его проводят по инициативе специалистов по сомнологии, чтобы привлечь внимание к качеству сна и проблемам бессонницы, апноэ, хронической усталости. Медики объясняют, что полноценный сон — основа здоровья нервной системы, иммунитета и нормальной работы сердечно‑сосудистой системы. В этот день советуют пересмотреть режим, снизить вечернюю нагрузку гаджетами, отказаться от кофеина на ночь и при необходимости обратиться к врачу.
День свободы слова в интернете
Неформальный международный праздник, близкий по смыслу ко дню борьбы с киберцензурой, посвященный защите свободы выражения мнений в сети. Журналисты, правозащитники и IT‑сообщества обсуждают блокировки сайтов, давление на независимые медиа и ответственность платформ. Пользователям напоминают о важности цифровой грамотности, проверки информации и осознанного поведения в онлайне.
Всемирный день белого вина «Рислинг»
Гастрономический праздник, посвященный одному из самых узнаваемых сортов винограда и вина с яркой кислинкой и богатым ароматом. Винные бары и магазины проводят дегустации, рассказывают о регионах производства рислинга — от Германии и Франции до Австралии и Нового Света. Любителям предлагают попробовать разные вина — от сухих до сладких и позднего сбора.
Церковные праздники 13 марта по православному календарю
13 марта в православном календаре:
День памяти преподобного Василия Исповедника
Преподобный Василий жил в VIII–IX веках, подвизался в Византии и прославился тем, что стойко переносил гонения за веру и отказался отречься от православного исповедания. Его называли исповедником за то, что он свидетельствовал о вере не только словом, но и страданиями, не будучи казнен. Верующие молятся ему о стойкости в испытаниях, терпении и укреплении в духовной жизни.
Народные праздники и приметы на 13 марта
С этой датой связаны несколько народных примет:
Василий Капельник. В народном календаре 13 марта посвящали преподобному Василию Исповеднику, но в быту день прозвали Капельником из‑за активной капели с крыш и деревьев. Считалось, что к этому времени солнце уже заметно пригревает, сосульки тают, а воздух становится свежее и мягче. Люди собирали сосульки и талую воду, веря, что она обладает особой силой укреплять здоровье и придавать бодрость.
Если капель в этот день звонкая и непрерывная, весна будет быстрой и стремительной.
Мороз и отсутствие капели сулят затяжную, холодную весну.
Кто родился в этот день
13 марта родились многие известные люди:
Антон Макаренко (1888). Советский педагог и писатель, автор «Педагогической поэмы» и «Книги для родителей», создатель системы воспитания трудновоспитуемых подростков в колониях и коммунах. Его идеи коллективного труда, ответственности и уважения к личности оказали большое влияние на педагогику XX века.
Жак Фреско (1916). Американский инженер, футуролог и общественный мыслитель, автор проекта «Венера» и концепций технократического, ресурсно‑ориентированного общества будущего. Его работы и лекции вдохновили многих сторонников устойчивого развития, альтернативной экономики и «умных городов».
Уильям Х. Мейси (1950). Американский актер театра и кино, обладатель премий «Эмми» и «САГ», номинант на «Оскар» за роль в фильме «Фарго». Широкой публике известен и по роли главы неблагополучного семейства в сериале «Бесстыдники», где мастерски сочетает трагизм и черный юмор.
Нил Седака (1939). Американский певец, пианист и композитор, автор множества поп‑хитов 1960‑х и 1970‑х годов. Широкую известность получила его песня One Way Ticket, а также десятки мелодий, которые исполняли разные артисты и которые до сих пор остаются популярными.
Скэтмэн Джон (1942). Американский певец и музыкант Джон Ларкин, прославившийся в 1990‑е годы благодаря необычному сочетанию скэта и танцевальной музыки. Его хит Scatman стал мировым феноменом, а сам артист вдохновлял людей своим примером преодоления заикания через музыку.
Кая Скоделарио (1992). Британская актриса, получившая известность благодаря роли Эффи в сериале «Молокососы» и участию в фильмах «Бегущий в лабиринте», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и других проектах. Считается одной из ярких представительниц молодого поколения британских актрис, совмещая коммерческое и авторское кино.
Начать дискуссию