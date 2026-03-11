Что такое субсидия на покупку жилья

Под субсидией на покупку жилья понимают целевую сумму из бюджета, которая идет на оплату конкретной жилищной сделки. Это не кредит и не рассрочка: при корректном использовании средства остаются у получателя, возвращать их не нужно.

Обычно деньги «привязаны» к определенному договору: сертификат или уведомление указывает сумму, срок и допустимые сценарии расходования. Средства перечисляются продавцу или банку, а не самому гражданину, — это позволяет избежать нецелевого использования. Конечный размер субсидии рассчитывают по нормативам: учитываются число людей в семье, минимальная положенная им площадь и установленная для региона стоимость квадратного метра.