14 марта в России отмечают День православной книги и региональные памятные даты, а в мире — Международный день числа π и Международный день рек. По православному календарю вспоминают преподобномученицу Евдокию Илиопольскую и других святых, а в народном — Евдокию Свистунью, с которой связывают перелом зимы и приход настоящей весны.

Этот праздник учрежден решением Священного Синода Русской Православной Церкви в 2009 году и приурочен к дате выхода в свет «Апостола» — первой точно датированной печатной книги на русском языке, изданной Иваном Федоровым в 1564 году. Цель дня — напомнить о роли духовной литературы в просвещении, воспитании и сохранении культурных традиций. Во многих городах проходят книжные выставки, встречи с православными писателями, лекции и чтения в храмах, библиотеках и школах.

Экологический праздник, появившийся как День борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь, а сегодня охватывающий тему защиты всех речных экосистем. Экоактивисты и ученые говорят о необходимости ответственного использования водных ресурсов, сохранения русел рек, рыбных запасов и прибрежных зон. Проводятся субботники на берегах, акции по очистке от мусора, информационные кампании о вреде неконтролируемого строительства плотин и загрязнения.

Дату выбрали не случайно: в американской записи 14 марта — 3/14, что соответствует первым цифрам числа π (3,14). Математики, преподаватели и студенты во всем мире проводят лекции, викторины, занимательные конкурсы по математике, объясняя, почему число π встречается в геометрии, физике, астрономии и даже в описании волн и колец планет. В традицию также вошли шутки с пирогами (pie) и выпечкой в форме круга.

Церковные праздники 14 марта по православному календарю

В этот день в православном календаре:

День памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской

Святая Евдокия жила в I–II веках в городе Илиополе, в молодости вела греховную жизнь и накопила большое состояние, но, услышав христианскую проповедь, покаялась, крестилась и посвятила себя посту, милосердию и молитве. Она раздавала имущество бедным и стала монахиней, за что в период гонений была казнена, прославившись как мученица. Верующие обращаются к Евдокии с молитвами о покаянии, исправлении жизни и помощи в преодолении страстей.

Память преподобного Мартирия Зеленецкого

Преподобный Мартирий жил в XVI веке и основал монастырь на острове Зеленый (Зеленецкий монастырь) на севере России. Его почитают как строгого подвижника, молитвенника и чудотворца: по преданию, по его молитвам люди исцелялись от болезней, а монастырь становился местом духовного укрепления для паломников.

Память мучеников Нестора и Тривимия

Эти раннехристианские мученики пострадали за веру во Христа, отказавшись отречься и принести жертвы языческим богам. Их пытали, но так и не смогли заставить отступиться от убеждений, после чего они были казнены. Церковь чтит их как пример мужества и верности, а верующие просят их о стойкости в испытаниях.

Родительская суббота третьей седмицы Святой Четыредесятницы