14 марта в России отмечают День православной книги и региональные памятные даты, а в мире — Международный день числа π и Международный день рек. По православному календарю вспоминают преподобномученицу Евдокию Илиопольскую и других святых, а в народном — Евдокию Свистунью, с которой связывают перелом зимы и приход настоящей весны.
Какой сегодня праздник в России 14 марта
В России сегодня отмечают такие даты:
День православной книги
Этот праздник учрежден решением Священного Синода Русской Православной Церкви в 2009 году и приурочен к дате выхода в свет «Апостола» — первой точно датированной печатной книги на русском языке, изданной Иваном Федоровым в 1564 году. Цель дня — напомнить о роли духовной литературы в просвещении, воспитании и сохранении культурных традиций. Во многих городах проходят книжные выставки, встречи с православными писателями, лекции и чтения в храмах, библиотеках и школах.
Международные праздники 14 марта
В мире 14 марта отмечают:
Международный день числа π
Дату выбрали не случайно: в американской записи 14 марта — 3/14, что соответствует первым цифрам числа π (3,14). Математики, преподаватели и студенты во всем мире проводят лекции, викторины, занимательные конкурсы по математике, объясняя, почему число π встречается в геометрии, физике, астрономии и даже в описании волн и колец планет. В традицию также вошли шутки с пирогами (pie) и выпечкой в форме круга.
Международный день рек
Экологический праздник, появившийся как День борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь, а сегодня охватывающий тему защиты всех речных экосистем. Экоактивисты и ученые говорят о необходимости ответственного использования водных ресурсов, сохранения русел рек, рыбных запасов и прибрежных зон. Проводятся субботники на берегах, акции по очистке от мусора, информационные кампании о вреде неконтролируемого строительства плотин и загрязнения.
Церковные праздники 14 марта по православному календарю
В этот день в православном календаре:
День памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской
Святая Евдокия жила в I–II веках в городе Илиополе, в молодости вела греховную жизнь и накопила большое состояние, но, услышав христианскую проповедь, покаялась, крестилась и посвятила себя посту, милосердию и молитве. Она раздавала имущество бедным и стала монахиней, за что в период гонений была казнена, прославившись как мученица. Верующие обращаются к Евдокии с молитвами о покаянии, исправлении жизни и помощи в преодолении страстей.
Память преподобного Мартирия Зеленецкого
Преподобный Мартирий жил в XVI веке и основал монастырь на острове Зеленый (Зеленецкий монастырь) на севере России. Его почитают как строгого подвижника, молитвенника и чудотворца: по преданию, по его молитвам люди исцелялись от болезней, а монастырь становился местом духовного укрепления для паломников.
Память мучеников Нестора и Тривимия
Эти раннехристианские мученики пострадали за веру во Христа, отказавшись отречься и принести жертвы языческим богам. Их пытали, но так и не смогли заставить отступиться от убеждений, после чего они были казнены. Церковь чтит их как пример мужества и верности, а верующие просят их о стойкости в испытаниях.
Родительская суббота третьей седмицы Святой Четыредесятницы
Это особый день поминовения усопших, когда в храмах совершаются заупокойные литургии и панихиды, а верующие молятся за своих умерших родственников и всех от века почивших православных. Люди посещают могилы, приводят их в порядок, но главное внимание уделяют молитве и делам милосердия.
Народные праздники и приметы на 14 марта
С этой датой связаны несколько народных примет:
Евдокия (Авдотья) Свистунья, весновка. В народном календаре день святой Евдокии считался одним из ключевых рубежей весны: говорили, что «Евдокия ветром зиму свищет прочь». Считалось, что к этому времени солнце уже ощутимо пригревает, снег начинает активно мокнуть и оседать, появляются первые проталины. Женщины в этот день наводили порядок в доме, проветривали избы, а на будущее лето загадывали здоровье и хороший урожай.
Если день на Евдокию теплый и солнечный, то лето ожидается жарким, а сенокос — богатым.
Дождливый или сырой день сулит много хлеба, но лето будет влажным и с частыми ливнями.
Если снег активно тает и с крыш капает частая капель, весна будет дружной, без резких возвратов морозов.
Кто родился в этот день
14 марта родились многие известные люди:
Альберт Эйнштейн (1879). Немецкий и американский физик‑теоретик, один из создателей современной теоретической физики, автор специальной и общей теории относительности. Лауреат Нобелевской премии по физике, его имя стало синонимом гения, а работы повлияли на развитие науки и технологии XX века.
Иоганн Штраус (сын) (1825). Австрийский композитор, дирижер, король вальсов, автор знаменитых произведений «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние голоса» и множества оперетт. Его музыка олицетворяет атмосферу старой Вены и до сих пор звучит на лучших сценах мира.
Наина Ельцина (1932). Жена первого президента России Бориса Ельцина, общественный деятель. Хотя она редко появлялась в публичном пространстве в годы президентства мужа, позже участвовала в благотворительных и мемориальных проектах, связанных с сохранением исторической памяти.
Майкл Кейн (1933). Британский актер кино и театра, обладатель двух премий «Оскар» и других престижных наград. Снялся в десятках фильмов, от классических британских драм до современных блокбастеров, и считается одной из легенд английского кинематографа.
Павел Воля (1979). Российский комик, телеведущий и актер, прославившийся как один из резидентов шоу «Comedy Club». Помимо стендапа и телепроектов, выступает как автор песен и ведущий развлекательных мероприятий, неоднократно участвует в больших концертных турах.
Нелли Уварова (1980). Российская актриса театра и кино, широкую известность получила после главной роли в сериале «Не родись красивой». Работает в театре, снимается в кино и сериалах, совмещает популярные проекты с авторскими и фестивальными фильмами.
