Раздел доли ООО при разводе, ошибки на АУСН в 2026 году, отпуск вместо простоя: обзор для бухгалтера

Если в совместно нажитом имуществе есть доли или акции, то не имеет значения кто их владелец. Их разделяют согласно ст. 34, 38 СК. Однако даже при разделе доли второй супруг автоматически не становится участником ООО. Как разделить долю в ООО при разводе — рассказали в разборе.

