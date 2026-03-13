Раздел доли ООО при разводе, ошибки на АУСН в 2026 году, отпуск вместо простоя: обзор для бухгалтера

Если в совместно нажитом имуществе есть доли или акции, то не имеет значения кто их владелец. Их разделяют согласно ст. 34, 38 СК. Однако даже при разделе доли второй супруг автоматически не становится участником ООО. Как разделить долю в ООО при разводе — рассказали в разборе.
Какие расходы для налога на прибыль можно учесть с повышающим коэффициентом 2
С 2025 года компании на ОСНО могут учитывать некоторые расходы в двойном размере. Правила для применения повышающего коэффициента изменили в 2026 году. Какие расходы можно учитывать в двойном размере — рассказали в разборе.
Уведомление о деятельности экспедиторов с 1 марта 2026 года: кто подает, какие сроки, штрафы
С 1 марта все экспедиторы обязаны уведомлять Ространснадзор о ведении деятельности. Если экспедитор работает по состоянию на 1 марта, то подать уведомление нужно не позже 30 апреля по п. 5 ст. 5 закона от 07.06.2025 № 140-ФЗ. Как это сделать — рассказали в разборе.
АУСН-2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения. Конспект вебинара с видео
После ужесточения правил применения УСН (снижения лимита по освобождению от НДС, введения ставки 22%) многие предприниматели и компании задумались о переходе на АУСН. Но и у этого режима есть подводные камни. Разобрали все ошибки и алгоритмы работы без них в конспекте вебинара.
Можно ли отправить работников в отпуск вместо простоя. Мини-курс
Некоторые работодатели предпочитают не объявлять простой, и вместо этого отправляют работников в отпуск. Но такое решение может обернуться штрафами до 50 тыс. для юрлица по ч. 1 ст. 5.27 КоАП. Что делать работодателю — рассказали в мини-курсе.
Как обезопасить себя от компрометации УКЭП
УКЭП кажется безопасной альтернативой собственноручной подписи. Но и ее могут скомпрометировать: отправить отчетность от имени юрлица, подписать документы или даже создать новые финансовые обязательства. Как обезопасить себя — рассказали в мини-курсе.
Что делать работодателю, если сотрудник отказывается идти в отпуск по графику. Мини-курс
Ст. 124 ТК прямо запрещает работодателю не предоставлять сотруднику отпуск более двух лет подряд. Но некоторые сотрудники могут отказываться идти отдыхать по графику. Что в таком случае делать работодателю — рассказали в мини-курсе.
