Кто может в середине года перейти на АУСН

Кто может перейти на АУСН в середине года
На АУСН перейти в середине года можно только, если компания или ИП применяет упрощенку. Если налоговый режим ОСНО или ЕСХН, то перейти можно только с начала нового года.
Для перехода на АУСН нужно соблюдать несколько условий:
Численность работников не более 5 человек.
Годовой доход — не более 60 млн руб.
Остаточная стоимость ОС у организаций — не более 150 млн руб.
Расчетные счета открыты только в уполномоченных банках.
Нельзя совмещать АУСН с другими режимами.
Зарплату выплачивают только в безналичной форме.
Когда утрачивается право на применение АУСН
При нарушении хотя бы одного из этих условий, компания или ИП утрачивает право на применение АУСН с начала месяца, в котором допустили нарушение.
Если компания перешла с УСН на автоУСН в середине года, то она не может перейти на другой налоговый режим в течение 12 месяцев с начала использования АУСН.
Работать на АУСН без головной боли легко с нашим новым онлайн-курсом «АУСН — 2026». На нем вы узнаете про все ограничения и лимиты для спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. А еще вы получите пошаговый план и чек-лист перехода на АУСН и научитесь рассчитывать налоговую нагрузку с помощью нашего калькулятора.
