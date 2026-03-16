Кто может в середине года перейти на АУСН

АУСН сейчас стала одной из самых востребованных систем. Но при переходе часто возникает много вопросов: в какой момент можно перейти, когда происходит утрата права.

Кто может перейти на АУСН в середине года

На АУСН перейти в середине года можно только, если компания или ИП применяет упрощенку. Если налоговый режим ОСНО или ЕСХН, то перейти можно только с начала нового года.

Для перехода на АУСН нужно соблюдать несколько условий:

  1. Численность работников не более 5 человек.

  2. Годовой доход — не более 60 млн руб.

  3. Остаточная стоимость ОС у организаций — не более 150 млн руб.

  4. Расчетные счета открыты только в уполномоченных банках.

  5. Нельзя совмещать АУСН с другими режимами.

  6. Зарплату выплачивают только в безналичной форме.

Когда утрачивается право на применение АУСН

При нарушении хотя бы одного из этих условий, компания или ИП утрачивает право на применение АУСН с начала месяца, в котором допустили нарушение.

Если компания перешла с УСН на автоУСН в середине года, то она не может перейти на другой налоговый режим в течение 12 месяцев с начала использования АУСН.

