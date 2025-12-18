Как оформить переход на АУСН электронно через личный кабинет ФНС: инструкция

Кто и когда может перейти на АУСН
Перейти на АУСН может бизнес из тех регионов, которые приняли у себе соответствующий закон. Перечень этих регионов есть на сайте ФНС.
Критерии бизнеса для применения АУСН:
численность сотрудников до 5 человек;
доход за год менее 60 млн руб.;
стоимость ОС менее 150 млн руб.;
расчетный счет только в уполномоченном банке;
выплата зарплаты только по безналу.
Перейти на АУСН можно:
с УСН – с 1-го числа любого месяца;
с НПД – с 1-го числа любого месяца;
с ОСНО – с 1 января следующего года.
Рассмотрим, как быстро перевести компанию на АУСН через Личный кабинет налогоплательщика-юрлица.
Инструкция по переходу на АУСН
Для начала выбираем раздел «АУСН» в своем личном кабинете.
Далее будет переход во внешний сервис «АУСН».
После этого будет возможность ознакомиться с общей информацией по этому режиму и проверить, подходит ли он вам.
Далее нужно нажать на ссылку «Подать уведомление».
Далее нужно заполнить данные организации и выбрать дату перехода на АУСН. Например, с 1 января.
Далее будет перечень ваших расчетных счетов в уполномоченных банках. Нужно выбрать один банк, который будет передавать данные для уплаты налогов в ФНС.
Если у вас пока нет расчетного счета, то нажимайте на ссылку «Продолжить (без выдачи прав)».
На последнем шаге нужно проверить все данные и нажать «Подать уведомление».
