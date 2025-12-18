Как оформить переход на АУСН электронно через личный кабинет ФНС: инструкция

Инструкция по переходу на АУСН

Для начала выбираем раздел «АУСН» в своем личном кабинете.

Личный кабинет

Далее будет переход во внешний сервис «АУСН».

Личный кабинет

После этого будет возможность ознакомиться с общей информацией по этому режиму и проверить, подходит ли он вам.

Личный кабинет

Далее нужно нажать на ссылку «Подать уведомление».

Личный кабинет

Далее нужно заполнить данные организации и выбрать дату перехода на АУСН. Например, с 1 января.

Личный кабинет

Далее будет перечень ваших расчетных счетов в уполномоченных банках. Нужно выбрать один банк, который будет передавать данные для уплаты налогов в ФНС.

Если у вас пока нет расчетного счета, то нажимайте на ссылку «Продолжить (без выдачи прав)».

Личный кабинет

На последнем шаге нужно проверить все данные и нажать «Подать уведомление».

Личный кабинет

Научим работать на АУСН на новом онлайн-курсе «АУСН — 2026». Вы разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.

Цена курса со скидкой 67 %: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».