Всё, что нужно знать про АУСН в 2026 году

Что такое АУСН

Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) — это цифровой налоговый режим, при котором налоговая сама рассчитывает налоги и взносы на основе данных банков, касс и маркетплейсов.

Режим действует в формате эксперимента с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года (Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

АУСН заменяет классическую УСН, избавляя предпринимателей от деклараций, 6-НДФЛ, расчётов по взносам и отчётности.

ФНС получает данные напрямую от банков и формирует сумму налога автоматически — предпринимателю остаётся только оплатить её по уведомлению.

Почему про АУСН заговорили в 2026 году

С 2026 года планируется налоговая реформа, которая снизит лимит освобождения от НДС для УСН — с 60 до 10 млн ₽.

Патентную систему ждёт то же ограничение.

Для многих предпринимателей это значит — придётся платить НДС, вести книги продаж и выставлять счета-фактуры.

АУСН остаётся вне этих поправок, потому что регулируется отдельным законом № 17-ФЗ, а не Налоговым кодексом.

Поэтому режим называют «спасением-2026» — легальной альтернативой УСН и ПСН без НДС и без отчётности.

Правовая база и последние изменения

Федеральный закон № 17-ФЗ — основной документ об эксперименте.

Федеральный закон № 259-ФЗ от 08.08.2024 — ввёл новые правила:

  • разрешил переходить на АУСН в любой месяц (а не только с 1 января);

  • установил срок действия 12 месяцев до возможности выхода;

  • уточнил учёт доходов за два года подряд;

  • разрешил переход с НПД и УСН в любое время;

  • ввёл понятие «уполномоченный банк».

Кардинальных изменений на 2026 год не ожидается — сохраняются лимиты и ставки 2025 года.

Где действует АУСН

Эксперимент стартовал в 4 регионах, а к 2026 году охватывает уже более 70 субъектов РФ.
С 1 января 2026 года к ним добавятся Алтайский край и Рязанская область.

Полный актуальный перечень регионов с датами запуска опубликован на официальном сайте ФНС:

👉 Список регионов, участвующих в эксперименте по АУСН

Режим вводится по региональному закону, который вступает в силу не раньше чем через месяц после публикации.

Применение АУСН — добровольное.

Кто может применять АУСН

Организация или ИП вправе перейти, если выполняются все условия:

Критерий

Требование

Доход

не более 60 млн ₽ за предыдущий и текущий год

Средняя численность

до 5 человек

Остаточная стоимость ОС

не более 150 млн ₽

Филиалы / представительства

отсутствуют

Доля участия других юрлиц

≤ 25 %

Счета

только в уполномоченных банках

Совмещение с режимами

запрещено

Расчёты с физлицами

только безналичные

«Вредные» тарифы, нерезиденты

запрещены

Кто не может применять АУСН

  • НКО, КФХ, МФО, ломбарды, инвестиционные и паевые фонды;

  • посредники (агенты, поверенные, комиссионеры);

  • работодатели с нерезидентами;

  • компании с филиалами;

  • плательщики НДФЛ по ставкам 9 % и 35 %.

Как перейти на АУСН в 2026 году

Текущий режим

Когда можно перейти

Куда подать уведомление

УСН или НПД

с 1-го числа любого месяца

ЛК ФНС или уполномоченный банк

ОСНО / ЕСХН

с 1 января 2026 года

до 12 января 2026 (перенос из-за праздников)

Вновь зарегистрированные

в течение 30 дней после постановки на учёт

ЛК ФНС или Госключ

ПСН + УСН

после закрытия патента

как при УСН

ПСН + ОСНО

только с 1 января

ЛК ФНС или банк

После перехода выйти с режима можно только через 12 месяцев.

Ставки и налоги на АУСН

Объект налогообложения

Ставка

Минимальный налог

Доходы

8 %

Доходы минус расходы

20 %

3 % от дохода

Налоговый период — месяц.
ФНС рассчитывает сумму налога по данным банков, онлайн-касс и маркетплейсов.
Уведомление о сумме приходит в личный кабинет до 15-го числа, оплатить нужно до 25-го через ЕНП.

Страховые взносы и пенсионный стаж

  • Взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ — 0 ₽.

  • Взнос на травматизм в 2026 году — 2 970 ₽ в год (по проекту Минтруда).

  • ИП, совмещающие АУСН с частной практикой (адвокат, нотариус, оценщик), — 1 % с дохода свыше 300 000 ₽, но не более 321 818 ₽ за 2026 год.

  • Для зачёта пенсионного стажа должно быть перечислено ≥ 80,1078 % от фиксированного взноса (≈ 42 984 ₽ за год).

Периоды на АУСН входят в страховой стаж — это подтверждено законом о страховых пенсиях № 400-ФЗ.

Отчётность по АУСН

АУСН освобождает от деклараций по УСН, 6-НДФЛ и расчётов по взносам.
Но остаются обязательными:

  • бухгалтерская отчётность (для юрлиц);

  • подразделы 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1 в СФР;

  • декларации по НДС — если был импорт или счёт-фактура с НДС;

  • декларация по прибыли — если выплачивались дивиденды юрлицам.

💳 Счета и уполномоченные банки

АУСН работает только через уполномоченные банки — это ключевое условие режима.

Что это значит

  • Все расчёты — поступления, зарплата, налоги — должны проходить только через банк из реестра ФНС.

  • Счета в других банках использовать нельзя — это нарушение режима и автоматический слёт с АУСН с начала месяца.

  • Реестр ведёт ФНС, он регулярно обновляется.

👉 Список уполномоченных банков на сайте ФНС

Обязанности банка

  • передавать ФНС в режиме реального времени данные о доходах, выплатах и НДФЛ;

  • удерживать и перечислять НДФЛ (если ставка 13 %);

  • уведомлять клиента о рассчитанных налогах;

  • обеспечивать электронный документооборот.

Типичные ошибки

  • Оставили старый счёт в банке не из реестра ФНС.

  • Получили оплату наличными или на личный счёт.

  • Выдали зарплату наличными.

  • Получили деньги от маркетплейса на «левый» счёт.

Любое из этих действий приводит к утрате права на АУСН.

Утрата права на АУСН

  • Добровольно — с 1 января следующего года (уведомление до 31 декабря).

  • При превышении лимитов — с начала месяца, в котором допущено превышение.

О факте нужно сообщить до 15 числа следующего месяца.
Если не сообщить — ФНС переведёт на ОСНО автоматически.

Что изменится в 2026 году

  • Ставки 8 % и 20 % останутся без изменений.

  • Лимит дохода — 60 млн ₽.

  • Фиксированный взнос на травматизм — 2 970 ₽.

  • Новые регионы — Алтайский край и Рязанская область.

  • Для ИП с частной практикой — 1 % с дохода > 300 000 ₽.

  • Снижение лимита НДС для УСН до 10 млн ₽ пока в проекте и на АУСН не распространяется.

Расчета налоговой нагрузки на УСН и АУСН на 2026 год

Этот калькулятор предназначен для автоматизированного расчета налоговой нагрузки по УСН и АУСН на 2026 год.

Калькулятор налоговой нагрузки

Сравните налоговую нагрузку на разных налоговых режимах. Введите доход и расходы для автоматического расчета.

в рублях
в рублях (только для режимов "доходы-расходы")
Как пользоваться калькулятором:
1. Введите ваш годовой доход в рублях
2. Укажите расходы (если есть) — они будут учитываться для режимов "доходы-расходы"
3. Калькулятор автоматически рассчитает налоговую нагрузку для всех режимов и покажет самый выгодный вариант

После заполнения вы увидите подробное сравнение режимов УСН и АУСН с расчетом налогов, взносов и итоговой налоговой нагрузки.
Рекомендуемый режим
Альтернативный режим Сравнение с рекомендуемым

Расчет налоговой нагрузки при доходе до 10 млн руб.

Сравнение налоговых режимов для малого и среднего бизнеса

Показатель
УСН доходы
УСН доходы-расходы
АУСН доходы
АУСН доходы-расходы
Доход
Расходы
Налоговая база
Налог УСН
Фиксированные взносы
Взнос 1% свыше 300 тыс.
Налог за вычетом взносов
ИТОГО платежи
Налоговая нагрузка

Расчет налоговой нагрузки при доходе свыше 10 млн руб.

Сравнение налоговых режимов с учетом НДС по ставке 5%

Показатель
УСН с НДС доходы
УСН с НДС доходы-расходы
АУСН доходы
АУСН доходы-расходы
Доход
Расходы
Налоговая база УСН
Налоговая база НДС
НДС 5%
Налог УСН
Фиксированные взносы
Взнос 1% свыше 300 тыс.
Налог за вычетом взносов
ИТОГО платежи
Налоговая нагрузка

Что будет дальше

АУСН в 2026 году — это цифровой, прозрачный и наименее нагрузочный спецрежим для малого бизнеса.

Он позволяет работать без НДС и отчётности, сохраняя ставки и лимиты до 2027 года.

Если эксперимент покажет результат, режим может стать постоянной частью Налогового кодекса.

Подробности:

