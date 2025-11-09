Всё, что нужно знать про АУСН в 2026 году

Что такое АУСН

Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) — это цифровой налоговый режим, при котором налоговая сама рассчитывает налоги и взносы на основе данных банков, касс и маркетплейсов.

Режим действует в формате эксперимента с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года (Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

АУСН заменяет классическую УСН, избавляя предпринимателей от деклараций, 6-НДФЛ, расчётов по взносам и отчётности.

ФНС получает данные напрямую от банков и формирует сумму налога автоматически — предпринимателю остаётся только оплатить её по уведомлению.