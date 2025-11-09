Всё, что нужно знать про АУСН в 2026 году

Что такое АУСН
Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) — это цифровой налоговый режим, при котором налоговая сама рассчитывает налоги и взносы на основе данных банков, касс и маркетплейсов.
Режим действует в формате эксперимента с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года (Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
АУСН заменяет классическую УСН, избавляя предпринимателей от деклараций, 6-НДФЛ, расчётов по взносам и отчётности.
ФНС получает данные напрямую от банков и формирует сумму налога автоматически — предпринимателю остаётся только оплатить её по уведомлению.
Почему про АУСН заговорили в 2026 году
С 2026 года планируется налоговая реформа, которая снизит лимит освобождения от НДС для УСН — с 60 до 10 млн ₽.
Патентную систему ждёт то же ограничение.
Для многих предпринимателей это значит — придётся платить НДС, вести книги продаж и выставлять счета-фактуры.
АУСН остаётся вне этих поправок, потому что регулируется отдельным законом № 17-ФЗ, а не Налоговым кодексом.
Поэтому режим называют «спасением-2026» — легальной альтернативой УСН и ПСН без НДС и без отчётности.
Правовая база и последние изменения
Федеральный закон № 17-ФЗ — основной документ об эксперименте.
Федеральный закон № 259-ФЗ от 08.08.2024 — ввёл новые правила:
разрешил переходить на АУСН в любой месяц (а не только с 1 января);
установил срок действия 12 месяцев до возможности выхода;
уточнил учёт доходов за два года подряд;
разрешил переход с НПД и УСН в любое время;
ввёл понятие «уполномоченный банк».
Кардинальных изменений на 2026 год не ожидается — сохраняются лимиты и ставки 2025 года.
Где действует АУСН
Эксперимент стартовал в 4 регионах, а к 2026 году охватывает уже более 70 субъектов РФ.
С 1 января 2026 года к ним добавятся Алтайский край и Рязанская область.
Полный актуальный перечень регионов с датами запуска опубликован на официальном сайте ФНС:
Режим вводится по региональному закону, который вступает в силу не раньше чем через месяц после публикации.
Применение АУСН — добровольное.
Кто может применять АУСН
Организация или ИП вправе перейти, если выполняются все условия:
Критерий
Требование
Доход
не более 60 млн ₽ за предыдущий и текущий год
Средняя численность
до 5 человек
Остаточная стоимость ОС
не более 150 млн ₽
Филиалы / представительства
отсутствуют
Доля участия других юрлиц
≤ 25 %
Счета
только в уполномоченных банках
Совмещение с режимами
запрещено
Расчёты с физлицами
только безналичные
«Вредные» тарифы, нерезиденты
запрещены
Кто не может применять АУСН
НКО, КФХ, МФО, ломбарды, инвестиционные и паевые фонды;
посредники (агенты, поверенные, комиссионеры);
работодатели с нерезидентами;
компании с филиалами;
плательщики НДФЛ по ставкам 9 % и 35 %.
Как перейти на АУСН в 2026 году
Текущий режим
Когда можно перейти
Куда подать уведомление
УСН или НПД
с 1-го числа любого месяца
ЛК ФНС или уполномоченный банк
ОСНО / ЕСХН
с 1 января 2026 года
до 12 января 2026 (перенос из-за праздников)
Вновь зарегистрированные
в течение 30 дней после постановки на учёт
ЛК ФНС или Госключ
ПСН + УСН
после закрытия патента
как при УСН
ПСН + ОСНО
только с 1 января
ЛК ФНС или банк
После перехода выйти с режима можно только через 12 месяцев.
Ставки и налоги на АУСН
Объект налогообложения
Ставка
Минимальный налог
Доходы
8 %
—
Доходы минус расходы
20 %
3 % от дохода
Налоговый период — месяц.
ФНС рассчитывает сумму налога по данным банков, онлайн-касс и маркетплейсов.
Уведомление о сумме приходит в личный кабинет до 15-го числа, оплатить нужно до 25-го через ЕНП.
Страховые взносы и пенсионный стаж
Взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ — 0 ₽.
Взнос на травматизм в 2026 году — 2 970 ₽ в год (по проекту Минтруда).
ИП, совмещающие АУСН с частной практикой (адвокат, нотариус, оценщик), — 1 % с дохода свыше 300 000 ₽, но не более 321 818 ₽ за 2026 год.
Для зачёта пенсионного стажа должно быть перечислено ≥ 80,1078 % от фиксированного взноса (≈ 42 984 ₽ за год).
Периоды на АУСН входят в страховой стаж — это подтверждено законом о страховых пенсиях № 400-ФЗ.
Отчётность по АУСН
АУСН освобождает от деклараций по УСН, 6-НДФЛ и расчётов по взносам.
Но остаются обязательными:
бухгалтерская отчётность (для юрлиц);
подразделы 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1 в СФР;
декларации по НДС — если был импорт или счёт-фактура с НДС;
декларация по прибыли — если выплачивались дивиденды юрлицам.
💳 Счета и уполномоченные банки
АУСН работает только через уполномоченные банки — это ключевое условие режима.
Что это значит
Все расчёты — поступления, зарплата, налоги — должны проходить только через банк из реестра ФНС.
Счета в других банках использовать нельзя — это нарушение режима и автоматический слёт с АУСН с начала месяца.
Реестр ведёт ФНС, он регулярно обновляется.
Обязанности банка
передавать ФНС в режиме реального времени данные о доходах, выплатах и НДФЛ;
удерживать и перечислять НДФЛ (если ставка 13 %);
уведомлять клиента о рассчитанных налогах;
обеспечивать электронный документооборот.
Типичные ошибки
Оставили старый счёт в банке не из реестра ФНС.
Получили оплату наличными или на личный счёт.
Выдали зарплату наличными.
Получили деньги от маркетплейса на «левый» счёт.
Любое из этих действий приводит к утрате права на АУСН.
Утрата права на АУСН
Добровольно — с 1 января следующего года (уведомление до 31 декабря).
При превышении лимитов — с начала месяца, в котором допущено превышение.
О факте нужно сообщить до 15 числа следующего месяца.
Если не сообщить — ФНС переведёт на ОСНО автоматически.
Что изменится в 2026 году
Ставки 8 % и 20 % останутся без изменений.
Лимит дохода — 60 млн ₽.
Фиксированный взнос на травматизм — 2 970 ₽.
Новые регионы — Алтайский край и Рязанская область.
Для ИП с частной практикой — 1 % с дохода > 300 000 ₽.
Снижение лимита НДС для УСН до 10 млн ₽ пока в проекте и на АУСН не распространяется.
Расчета налоговой нагрузки на УСН и АУСН на 2026 год
Этот калькулятор предназначен для автоматизированного расчета налоговой нагрузки по УСН и АУСН на 2026 год.
Калькулятор налоговой нагрузки
Сравните налоговую нагрузку на разных налоговых режимах. Введите доход и расходы для автоматического расчета.
1. Введите ваш годовой доход в рублях
2. Укажите расходы (если есть) — они будут учитываться для режимов "доходы-расходы"
3. Калькулятор автоматически рассчитает налоговую нагрузку для всех режимов и покажет самый выгодный вариант
После заполнения вы увидите подробное сравнение режимов УСН и АУСН с расчетом налогов, взносов и итоговой налоговой нагрузки.
Расчет налоговой нагрузки при доходе до 10 млн руб.
Сравнение налоговых режимов для малого и среднего бизнеса
Расчет налоговой нагрузки при доходе свыше 10 млн руб.
Сравнение налоговых режимов с учетом НДС по ставке 5%
- УСН доходы-расходы — 1% от доходов (вместо 15% от налоговой базы)
- АУСН доходы-расходы — 3% от доходов (вместо 20% от налоговой базы)
Что будет дальше
АУСН в 2026 году — это цифровой, прозрачный и наименее нагрузочный спецрежим для малого бизнеса.
Он позволяет работать без НДС и отчётности, сохраняя ставки и лимиты до 2027 года.
Если эксперимент покажет результат, режим может стать постоянной частью Налогового кодекса.
Подробности:
