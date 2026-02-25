Когда сдавать отчетность по УСН, если вы переходите на АУСН
Когда предоставлять декларацию по УСН
При переходе на АУСН необходимо предоставить декларацию по УСН за 2025 год по установленным срокам согласно п. 1 ст. 346.23 НК:
компании предоставляют не позднее 25 марта;
ИП предоставляют не позднее 27 апреля (25 апреля выпадает на выходной).
Декларацию по НДС за 1 квартал 2026 года подают в общие сроки — до 27 апреля.
ИП также уплачивают фиксированные взносы за период работы до перехода на АУСН до 28 декабря 2026 года.
Когда платить страховые взносы
Если организация на УСН перешла на АУСН с февраля, то взносы за январь (на ОМС, ОСС и ОПС) начисляет в полном объеме. Персонифицированные сведения за январь также сдают в общем порядке.
Налоговую отчетность по УСН за 1 квартал подают также в общем порядке — 27 апреля. Все сроки сдачи отчетности на УСН в 2026 году мы разбирали в этой статье.
Все сроки сдачи отчетности и уплаты налогов для разных налоговых режимов смотрите в нашем календаре бухгалтера на 2026 год.
