Когда сдавать отчетность по УСН, если вы переходите на АУСН

Организации и ИП на УСН могут перейти на АУСН в середине года. Когда сдавать отчетность и начислять ли страховые взносы за период работы на упрощенке — рассказали в статье.

Когда предоставлять декларацию по УСН

При переходе на АУСН необходимо предоставить декларацию по УСН за 2025 год по установленным срокам согласно п. 1 ст. 346.23 НК:

компании предоставляют не позднее 25 марта ;

ИП предоставляют не позднее 27 апреля (25 апреля выпадает на выходной).

Декларацию по НДС за 1 квартал 2026 года подают в общие сроки — до 27 апреля.

ИП также уплачивают фиксированные взносы за период работы до перехода на АУСН до 28 декабря 2026 года.

Работать на АУСН без головной боли легко с нашим новым онлайн-курсом «АУСН — 2026». На нем вы узнаете про все ограничения и лимиты для спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. А еще вы получите пошаговый план и чек-лист перехода на АУСН и научитесь рассчитывать налоговую нагрузку с помощью нашего калькулятора. Цена курса со скидкой 67%: 4 900 руб. вместо 14 990 руб . Срок акции ограничен.

Когда платить страховые взносы

Если организация на УСН перешла на АУСН с февраля, то взносы за январь (на ОМС, ОСС и ОПС) начисляет в полном объеме. Персонифицированные сведения за январь также сдают в общем порядке.

Налоговую отчетность по УСН за 1 квартал подают также в общем порядке — 27 апреля. Все сроки сдачи отчетности на УСН в 2026 году мы разбирали в этой статье.

Все сроки сдачи отчетности и уплаты налогов для разных налоговых режимов смотрите в нашем календаре бухгалтера на 2026 год.