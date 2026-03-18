Организация модернизировала ПО: как отражать изменения в учете

Организация приобрела программное обеспечение и поставила его на учет в качестве нематериального актива. После доработки расширился перечень функций.

Если у программного обеспечения появились новые возможности благодаря доработке, то затраты на улучшения увеличивают первоначальную стоимость нематериального актива в бухгалтерском и налоговом учетах.

Для целей бухучета нужно пересмотреть оставшийся срок полезного использования на дату введения в эксплуатацию модернизированного ПО. С этой же даты нужно начислять амортизацию в другом размере.

В налоговом учете пересмотр срока полезного использования НМА не предусмотрен. После модернизации согласно письму Минфина от 25.10.2023 № 03-03-06/1/101608 сумму начисленной за месяц амортизации определяют по формуле:

увеличенная первоначальная стоимость х норма амортизации (которую определили из срока полезного использования)

Читайте также по теме учета НМА: