Организация модернизировала ПО: как отражать изменения в учете
Если у программного обеспечения появились новые возможности благодаря доработке, то затраты на улучшения увеличивают первоначальную стоимость нематериального актива в бухгалтерском и налоговом учетах.
Для целей бухучета нужно пересмотреть оставшийся срок полезного использования на дату введения в эксплуатацию модернизированного ПО. С этой же даты нужно начислять амортизацию в другом размере.
В налоговом учете пересмотр срока полезного использования НМА не предусмотрен. После модернизации согласно письму Минфина от 25.10.2023 № 03-03-06/1/101608 сумму начисленной за месяц амортизации определяют по формуле:
увеличенная первоначальная стоимость х норма амортизации (которую определили из срока полезного использования)
Начать дискуссию