Как резиденту «Сколково» отразить в бухгалтерском учете созданные нематериальные активы

Резидент «Сколково» создает нематериальные активы в результате НИОКР на средства от инвестора. Как отразить операции в бухгалтерском учете?

Источник финансирования НИОКР важен только в случаях, если это целевая государственная поддержка. В таком случае применяют ПБУ 13/2000. В остальных ситуациях не имеет значения, за счет чьих средств выполняется разработка.

Затраты на НИОКР (в результате которых создали НМА) учитывают на счете 08.

После завершения разработок созданный результат интеллектуальной деятельности, который будут использовать в собственной деятельности или передадут на него лицензионные права учитывают как НМА. Проводка будет такая: Дт 04 — Кт 08.

Организация устанавливает по НМА способ начисления амортизации из СПИ исходя из порядка использования объекта.

Амортизацию начисляют либо с даты принятия объекта к учету или с 1-го числа следующего месяца.

При линейном методе начисления амортизации приостановка на период неиспользования объекта не предусмотрена. Если НМА не используют, то сумму амортизации относят на «Прочие расходы» по счету 91.2.

Если на момент принятия к учету известно, для каких целей используют НМА, но при этом очевидно, что периодически будут возникать значительные простои, лучше выбрать способ начисления амортизации «пропорционально объему продукции». Тогда амортизация будет начисляться только тогда, когда НМА используется.

