30 мая — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 30 мая
В России сегодня отмечают такие праздники:
День окрошки
Неофициальный гастрономический праздник, посвященный традиционному русскому холодному супу. В этот день готовят окрошку по разным рецептам, делятся ими в семье и с друзьями.
Международные праздники 30 мая
В мире 30 мая отмечают следующие международные дни:
Международный день картофеля
Учрежден Генассамблеей ООН в 2023 году по инициативе Перу. Цель — подчеркнуть роль картофеля в борьбе с голодом, продовольственной безопасности и сохранении биоразнообразия. Проводятся фестивали, выставки и образовательные акции.
Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом
Дата для повышения осведомленности об этом заболевании центральной нервной системы. Организуют благотворительные акции, лекции и кампании поддержки пациентов.
Международный день феминизма
Праздник, посвященный продвижению равенства полов, защите прав женщин и феминистским идеям. В этот день проводятся дискуссии, марши и просветительские мероприятия.
Какие праздники отмечают 30 мая в других странах
В отдельных странах 30 мая приурочена к своим национальным событиям:
Национальный день картофеля — Перу. Праздник, посвященный картофелю — национальному достоянию страны, где его окультурили тысячи лет назад.
День матери — Никарагуа. Национальный праздник, когда чествуют матерей подарками и семейными торжествами.
Праздник урожая — Малайзия. Национальный праздник, посвященный сбору урожая, особенно риса.
День Канарских островов — Испания. Официальный праздник сообщества Канарские острова, отмечающий их культурную идентичность и автономию.
Религиозные праздники 30 мая
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Троицкая родительская суббота
День поминовения усопших родителей и всех православных христиан. Верующие посещают кладбища, храмы, служат панихиды и молятся за души близких.
День памяти преподобной Евфросинии Московской
Княгиня, в иночестве Евфросиния, основательница Вознесенского монастыря в Кремле. Прославлена как покровительница Москвы.
День памяти святителя Стефана Константинопольского
Патриарх Константинопольский, известный своей мудростью и защитой православия. Его память почитают за вклад в церковное единство.
День святой Жанны д’Арк у католиков
Национальная святая Франции, героиня Столетней войны. Католики отмечают ее подвиг веры и мужества.
Необычные праздники 30 мая
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День желтых от одуванчиков носов. Веселый весенний праздник, посвященный цветущим одуванчикам.
Всемирный день сока. Праздник, посвященный свежевыжатым сокам и здоровому питанию.
День Эрмитажного кота в Санкт-Петербурге. Праздник, посвященный знаменитым музейным котам Эрмитажа.
Народные праздники и приметы на сегодня 30 мая
С этой датой связаны несколько народных примет:
Народный праздник Евдокия Свистунья. В народном календаре день, когда сильно дуют ветры. Считалось, что Евдокия «свистит» — приносит переменчивую погоду.
Какая погода на Евдокию — такое и лето будет.
Дождливая и холодная погода — к ненастному лету.
Вороны каркают над крышей — к ночным заморозкам.
Ясный день без осадков предвещал раннюю осень. Также в этот день наблюдали за поведением насекомых и птиц.
Кто родился в этот день
30 мая родились многие известные люди:
Александр Демьяненко (1937). Легендарный советский и российский актер, народный артист РСФСР, любимец публики по роли Шурика в комедиях Леонида Гайдая.
Никита Ефремов (1988). Российский актер театра и кино, представитель актерской династии, известный по ролям в современных фильмах и сериалах.
Мария Берсенева (1981). Российская актриса, популярная по роли в сериале «Маргоша» и другим телевизионным проектам.
Стивен Джеррард (1980). Легендарный английский футболист, капитан «Ливерпуля» и сборной Англии, один из лучших полузащитников своего поколения.
Михаил Бакунин (1814). Русский революционер, теоретик анархизма, один из самых влиятельных мыслителей XIX века.
Алексей Леонов (1934). Легендарный советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза.
Карл Фаберже (1846). Русский ювелир, основатель знаменитой фирмы, создатель пасхальных яиц для императорской семьи.
