30 мая — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 30 мая отмечают День окрошки, Международный день картофеля и Международный день феминизма. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 30 мая.

Какой сегодня праздник в России 30 мая

В России сегодня отмечают такие праздники:

День окрошки

Неофициальный гастрономический праздник, посвященный традиционному русскому холодному супу. В этот день готовят окрошку по разным рецептам, делятся ими в семье и с друзьями.

Международные праздники 30 мая

В мире 30 мая отмечают следующие международные дни:

Международный день картофеля

Учрежден Генассамблеей ООН в 2023 году по инициативе Перу. Цель — подчеркнуть роль картофеля в борьбе с голодом, продовольственной безопасности и сохранении биоразнообразия. Проводятся фестивали, выставки и образовательные акции.

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом

Дата для повышения осведомленности об этом заболевании центральной нервной системы. Организуют благотворительные акции, лекции и кампании поддержки пациентов.

Международный день феминизма

Праздник, посвященный продвижению равенства полов, защите прав женщин и феминистским идеям. В этот день проводятся дискуссии, марши и просветительские мероприятия.

Какие праздники отмечают 30 мая в других странах

В отдельных странах 30 мая приурочена к своим национальным событиям:

  • Национальный день картофеля — Перу. Праздник, посвященный картофелю — национальному достоянию страны, где его окультурили тысячи лет назад. 

  • День матери — Никарагуа. Национальный праздник, когда чествуют матерей подарками и семейными торжествами.

  • Праздник урожая — Малайзия. Национальный праздник, посвященный сбору урожая, особенно риса. 

  • День Канарских островов — Испания. Официальный праздник сообщества Канарские острова, отмечающий их культурную идентичность и автономию. 

Религиозные праздники 30 мая

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Троицкая родительская суббота

День поминовения усопших родителей и всех православных христиан. Верующие посещают кладбища, храмы, служат панихиды и молятся за души близких.

День памяти преподобной Евфросинии Московской

Княгиня, в иночестве Евфросиния, основательница Вознесенского монастыря в Кремле. Прославлена как покровительница Москвы.

День памяти святителя Стефана Константинопольского

Патриарх Константинопольский, известный своей мудростью и защитой православия. Его память почитают за вклад в церковное единство.

День святой Жанны д’Арк у католиков

Национальная святая Франции, героиня Столетней войны. Католики отмечают ее подвиг веры и мужества.

Необычные праздники 30 мая

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День желтых от одуванчиков носов. Веселый весенний праздник, посвященный цветущим одуванчикам. 

  • Всемирный день сока. Праздник, посвященный свежевыжатым сокам и здоровому питанию. 

  • День Эрмитажного кота в Санкт-Петербурге. Праздник, посвященный знаменитым музейным котам Эрмитажа.

Народные праздники и приметы на сегодня 30 мая

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • Народный праздник Евдокия Свистунья. В народном календаре день, когда сильно дуют ветры. Считалось, что Евдокия «свистит» — приносит переменчивую погоду.

  • Какая погода на Евдокию — такое и лето будет.

  • Дождливая и холодная погода — к ненастному лету.

  • Вороны каркают над крышей — к ночным заморозкам.

  • Ясный день без осадков предвещал раннюю осень. Также в этот день наблюдали за поведением насекомых и птиц.

Кто родился в этот день

30 мая родились многие известные люди:

  • Александр Демьяненко (1937). Легендарный советский и российский актер, народный артист РСФСР, любимец публики по роли Шурика в комедиях Леонида Гайдая.

  • Никита Ефремов (1988). Российский актер театра и кино, представитель актерской династии, известный по ролям в современных фильмах и сериалах.

  • Мария Берсенева (1981). Российская актриса, популярная по роли в сериале «Маргоша» и другим телевизионным проектам.

  • Стивен Джеррард (1980). Легендарный английский футболист, капитан «Ливерпуля» и сборной Англии, один из лучших полузащитников своего поколения.

  • Михаил Бакунин (1814). Русский революционер, теоретик анархизма, один из самых влиятельных мыслителей XIX века.

  • Алексей Леонов (1934). Легендарный советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза.

  • Карл Фаберже (1846). Русский ювелир, основатель знаменитой фирмы, создатель пасхальных яиц для императорской семьи.

