2 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 2 июня
В России сегодня отмечают такие праздники:
Профессиональный праздник специалистов, работающих с системами GPS и ГЛОНАСС. Дата выбрана в честь основания космодрома Байконур 2 июня 1955 года — с него был запущен первый искусственный спутник Земли, положивший начало спутниковой эре.
Международные праздники 2 июня
В мире 2 июня отмечают следующие международные дни:
Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения
Отмечается с 2016 года по инициативе активистов и клиницистов из более чем 40 стран. Цель — повысить осведомленность о диагностике и лечении РПП, развенчать мифы о них. По данным ВОЗ, от 14 до 70 млн человек во всем мире страдают расстройствами пищевого поведения.
День здорового питания и отказа от излишеств в еде
Учрежден в 2011 году для популяризации осознанного подхода к питанию и борьбы с проблемой ожирения. В этот день проводят просветительские акции, лекции диетологов и мероприятия о важности сбалансированного рациона. Праздник напоминает, что мера в еде — залог хорошего самочувствия и долголетия.
Какие праздники отмечают 2 июня в других странах
В отдельных странах 2 июня приурочена к своим национальным событиям:
День Республики — Италия. Отмечается с 1947 года в память о референдуме 1946 года, когда страна стала республикой. В Риме проходит военный парад, церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, концерты и фейерверки.
День памяти Христо Ботева — Болгария. Посвящен поэту‑революционеру, погибшему в 1876 году. В полдень объявляется двухминутное молчание, проходят церемонии возложения венков к памятникам Ботеву.
Праздник ананаса — Таиланд. Отмечается в провинции Лампанг, известной своими сладкими ананасами. Устраивают красочные парады с музыкой, танцами и платформами, украшенными ананасами.
Церковные праздники 2 июня
На эту дату приходятся религиозные праздники и дни памяти:
Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси
Мощи были обретены в 1431 году при разборе ветхого храма. В этот день в Богоявленском и других храмах служат Божественную литургию с особым чином поклонения мощам. Святитель Алексий — выдающийся церковный и государственный деятель, наставник Дмитрия Донского, способствовавший объединению русских земель.
Память благоверного князя Довмонта Псковского (в крещении Тимофея)
Князь, правивший Псковом в XIII веке, прославился как защитник города и благочестивый строитель церквей. Его почитают как святого покровителя Пскова.
Память преподобных Завулона и Сосанны, родителей святой равноапостольной Нины
Завулон был римским военачальником, Сосанна — сестрой патриарха Иерусалимского. Они воспитали святую Нину, просветительницу Грузии.
Память мученика Аскалона Антинойского
Пострадал за веру в III веке в Египте. По преданию, после пыток его бросили в печь, но он остался невредим, а затем был усечен мечом.
Необычные праздники 2 июня
Есть у этой даты и неформальные поводы:
Праздник падающих шкафов. Юмористический день, напоминающий о необходимости аккуратнее обращаться с тяжелой мебелью и относиться с улыбкой к бытовым неурядицам.
Международный день блудниц. Неформальный день, призванный обратить внимание на проблемы стигматизации и дискриминации женщин.
День запуска бумажных змеев и самолетиков. Веселый и творческий праздник, объединяющий детей и взрослых.
Народные праздники и приметы на сегодня 2 июня
С этой датой связаны несколько народных традиций и примет:
Тимофей Грядочник (Фалалей‑Огуречник). В народном календаре 2 июня связывали с началом активных огородных работ и посевом огурцов. Поговорка гласит: «Пришел Фалалей — досевай огурцы скорей».
Считалось, что если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай огурцов и других овощей.
Ясная погода 2 июня обещает теплое и солнечное лето.
Солнце садится в тучу — ожидать ненастья.
Кто родился в этот день
2 июня родились многие известные люди:
Маркиз де Сад (1740) — французский аристократ, писатель и философ, чьи произведения оказали влияние на развитие эротической литературы и философии свободы.
Алессандро Калиостро (1743) — итальянский мистик, алхимик и авантюрист, прославившийся своими мистическими опытами и путешествиями по Европе.
Константин Победоносцев (1827) — русский государственный деятель, правовед, идеолог консервативного курса эпохи Александра III, обер‑прокурор Святейшего синода.
Джонни Вайсмюллер (1904) — американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, актер, сыгравший роль Тарзана в серии популярных фильмов.
Юрий Тимошенко (1919) — советский артист эстрады, юморист, участник дуэта «Тарапунька и Штепсель».
Ярослав Голованов (1932) — советский и российский журналист, писатель, популяризатор науки, автор книг о космонавтике и научно‑популярных статей.
Юнна Мориц (1937) — русская поэтесса, переводчица, автор стихов для детей и взрослых, лауреат литературных премий. Ее произведения отличаются яркой образностью и музыкальностью.
Начать дискуссию