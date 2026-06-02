2 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 2 июня отмечают День спутникового мониторинга и навигации и День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Разберем, какие еще праздники связаны с этой датой, какие народные приметы существуют и кто из известных людей родился 2 июня.

Какой сегодня праздник в России 2 июня

В России сегодня отмечают такие праздники:

День спутникового мониторинга и навигации

Профессиональный праздник специалистов, работающих с системами GPS и ГЛОНАСС. Дата выбрана в честь основания космодрома Байконур 2 июня 1955 года — с него был запущен первый искусственный спутник Земли, положивший начало спутниковой эре.

Международные праздники 2 июня

В мире 2 июня отмечают следующие международные дни:

Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения

Отмечается с 2016 года по инициативе активистов и клиницистов из более чем 40 стран. Цель — повысить осведомленность о диагностике и лечении РПП, развенчать мифы о них. По данным ВОЗ, от 14 до 70 млн человек во всем мире страдают расстройствами пищевого поведения.

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

Учрежден в 2011 году для популяризации осознанного подхода к питанию и борьбы с проблемой ожирения. В этот день проводят просветительские акции, лекции диетологов и мероприятия о важности сбалансированного рациона. Праздник напоминает, что мера в еде — залог хорошего самочувствия и долголетия.

Какие праздники отмечают 2 июня в других странах

В отдельных странах 2 июня приурочена к своим национальным событиям:

  • День Республики — Италия. Отмечается с 1947 года в память о референдуме 1946 года, когда страна стала республикой. В Риме проходит военный парад, церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, концерты и фейерверки.

  • День памяти Христо Ботева — Болгария. Посвящен поэту‑революционеру, погибшему в 1876 году. В полдень объявляется двухминутное молчание, проходят церемонии возложения венков к памятникам Ботеву.

  • Праздник ананаса — Таиланд. Отмечается в провинции Лампанг, известной своими сладкими ананасами. Устраивают красочные парады с музыкой, танцами и платформами, украшенными ананасами.

Церковные праздники 2 июня

На эту дату приходятся религиозные праздники и дни памяти:

Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси

Мощи были обретены в 1431 году при разборе ветхого храма. В этот день в Богоявленском и других храмах служат Божественную литургию с особым чином поклонения мощам. Святитель Алексий — выдающийся церковный и государственный деятель, наставник Дмитрия Донского, способствовавший объединению русских земель.

Память благоверного князя Довмонта Псковского (в крещении Тимофея) 

Князь, правивший Псковом в XIII веке, прославился как защитник города и благочестивый строитель церквей. Его почитают как святого покровителя Пскова.

Память преподобных Завулона и Сосанны, родителей святой равноапостольной Нины

Завулон был римским военачальником, Сосанна — сестрой патриарха Иерусалимского. Они воспитали святую Нину, просветительницу Грузии.

Память мученика Аскалона Антинойского

Пострадал за веру в III веке в Египте. По преданию, после пыток его бросили в печь, но он остался невредим, а затем был усечен мечом.

Необычные праздники 2 июня

Есть у этой даты и неформальные поводы:

  • Праздник падающих шкафов. Юмористический день, напоминающий о необходимости аккуратнее обращаться с тяжелой мебелью и относиться с улыбкой к бытовым неурядицам.

  • Международный день блудниц. Неформальный день, призванный обратить внимание на проблемы стигматизации и дискриминации женщин. 

  • День запуска бумажных змеев и самолетиков. Веселый и творческий праздник, объединяющий детей и взрослых.

Народные праздники и приметы на сегодня 2 июня

С этой датой связаны несколько народных традиций и примет:

  • Тимофей Грядочник (Фалалей‑Огуречник). В народном календаре 2 июня связывали с началом активных огородных работ и посевом огурцов. Поговорка гласит: «Пришел Фалалей — досевай огурцы скорей».

  • Считалось, что если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай огурцов и других овощей.

  • Ясная погода 2 июня обещает теплое и солнечное лето.

  • Солнце садится в тучу — ожидать ненастья.

Кто родился в этот день

2 июня родились многие известные люди:

  • Маркиз де Сад (1740) — французский аристократ, писатель и философ, чьи произведения оказали влияние на развитие эротической литературы и философии свободы.

  • Алессандро Калиостро (1743) — итальянский мистик, алхимик и авантюрист, прославившийся своими мистическими опытами и путешествиями по Европе.

  • Константин Победоносцев (1827) — русский государственный деятель, правовед, идеолог консервативного курса эпохи Александра III, обер‑прокурор Святейшего синода.

  • Джонни Вайсмюллер (1904) — американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, актер, сыгравший роль Тарзана в серии популярных фильмов.

  • Юрий Тимошенко (1919) — советский артист эстрады, юморист, участник дуэта «Тарапунька и Штепсель».

  • Ярослав Голованов (1932) — советский и российский журналист, писатель, популяризатор науки, автор книг о космонавтике и научно‑популярных статей.

  • Юнна Мориц (1937) — русская поэтесса, переводчица, автор стихов для детей и взрослых, лауреат литературных премий. Ее произведения отличаются яркой образностью и музыкальностью.

