3 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 3 июня
В России сегодня отмечают такие даты:
Петербургский международный экономический форум
Один из ключевых деловых форумов страны, которые традиционно проходят в начале июня в Санкт‑Петербурге. На площадке форума встречаются представители власти, бизнеса и экспертного сообщества, обсуждают экономическую повестку, подписывают соглашения и презентуют крупные проекты.
Международные праздники 3 июня
В мире 3 июня отмечают следующие международные дни:
Всемирный день велосипеда
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН как признание важности велосипеда как доступного, экологичного и полезного для здоровья транспорта. Эта дата продвигает развитие велоинфраструктуры, идеи «зеленой» мобильности и доступности передвижения для всех.
Всемирный день бега
Глобальный спортивный праздник, объединяющий бегунов по всему миру. Людей призывают в этот день выйти на пробежку, присоединиться к любительским стартам и поддержать благотворительные инициативы, связанные со спортом и здоровьем.
Всемирный день выставок
Профессиональный праздник организаторов выставок, конгрессов и деловых мероприятий. Он подчеркивает роль выставочной индустрии в развитии экономики, экспорта, туризма и деловых связей; проходят отраслевые форумы, презентации и кампании в поддержку MICE‑сектора.
Какие праздники отмечают 3 июня в других странах
В отдельных странах 3 июня приурочена к своим национальным событиям:
День объявления независимости Черногории — Черногория. Государственный праздник, посвященный провозглашению независимости Черногории и ее статусу суверенного государства.
День Мабо — Австралия. Национальная памятная дата, связанная с решением Высокого суда Австралии по делу Эдди Мабо, признавшему права коренных жителей на их земли.
День Намибийских вооруженных сил — Намибия. Государственный праздник, посвященный созданию и развитию вооруженных сил страны.
День мучеников — Уганда. Важный национально‑религиозный праздник в память о христианских мучениках Уганды, казненных в XIX веке.
Религиозные праздники 3 июня
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Великорецкий крестный ход
Один из самых известных православных крестных ходов в России, проходящий к чудотворной Великорецкой иконе святителя Николая недалеко от Кирова. Тысячи паломников совершают многодневный путь с молитвой, чтением акафистов и участием в богослужениях.
Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери
Особый день почитания одной из главных святынь Русской церкви — Владимирской иконы Богородицы. Перед этим образом молятся о защите страны, мире, сохранении семьи и избавлении от напастей; во многих храмах совершаются торжественные службы и крестные ходы.
День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены
Церковь вспоминает императора Константина Великого и его мать Елену, которые сыграли ключевую роль в утверждении христианства в Римской империи. Их почитают как равноапостольных за распространение веры и поддержку Церкви.
Собор Карельских святых
Общее празднование святых, прославленных в земле Карельской — подвижников монастырей, миссионеров и праведников, связанных с историей Карелии. Верующие молятся этим святым о защите региона, мире и духовном укреплении.
Собор Уфимских святых
День общего почитания святых, связанных с Уфой и окрестными землями. Особое внимание уделяется местным святителям и подвижникам, к которым обращаются с молитвами о благополучии края и его жителей.
Собор Симбирских святых
Празднование в честь святых, прославленных в Симбирской (Ульяновской) земле — епископов, монахов и праведников. Верующие просят их о заступничестве за город и область, о мире и духовном возрождении.
День памяти преподобного Кассиана Угличского
Преподобный Кассиан — подвижник Угличской земли, известный своей аскетической жизнью и молитвенностью. К нему обращаются с просьбами о духовной рассудительности, смирении и помощи в преодолении житейских трудностей.
Необычные праздники 3 июня
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День сидра. Гастрономический праздник, посвященный яблочному и другим фруктовым видам сидра.
День вспоминания о снеге. Летний фановый праздник, когда в начале теплого сезона вспоминают зимние забавы и морозную погоду.
Всемирный день косолапости. Неформальная дата, с юмором посвященная медведям и вообще всему «косолапому».
День рождения парашюта. Праздник, отсылающий к историческим экспериментам с первыми парашютными устройствами.
День пионов. Цветочный праздник, посвященный одним из самых любимых садовых цветов.
День средств от насекомых. Полезный день, когда вспоминают о репеллентах, сетках и других способах защиты от комаров, клещей и прочих насекомых
Народные праздники и приметы на сегодня 3 июня
С этой датой связаны несколько народных примет:
Оленин день. В народном календаре 3 июня называли Олениным днем, связывая его с началом активного лета в лесу, когда зверье и птица уже полностью вошли в летний ритм. Считалось, что с этого времени «лес оживает»: хорошо смотреть за состоянием лесных дорог, травы и мошки — по этому судили о погоде на все лето.
Если 3 июня стояла теплая, но не душная погода с легким ветром, ожидали ровное, без сильной жары лето.
Сильный ветер и ломкая, сухая трава считались признаком грозового, пожароопасного сезона, а затяжной дождь — к сырому лету и трудной заготовке сена.
Кто родился в этот день
3 июня родились многие известные люди:
Михаил Ларионов (1881). Русский и советский художник‑авангардист, один из основателей течений лучизма и неопримитивизма.
Георг V (1865). Король Великобритании и император Индии из Виндзорской династии, правивший страной в период Первой мировой войны и серьезных политических перемен.
Николай Бурденко (1876). Российский и советский хирург, один из основоположников отечественной нейрохирургии и военно‑полевой хирургии.
Сергей Герасимов (1906). Советский кинорежиссер, сценарист и актер, классик отечественного кино. Поставил фильмы «Молодая гвардия», «Тихий Дон» и другие, долгие годы преподавал во ВГИКе, воспитав поколение известных режиссеров и актеров.
Всеволод Шиловский (1938). Советский и российский актер театра и кино, режиссер.
Елена Исинбаева (1982). Российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка и многократная рекордсменка мира.
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