3 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Один из ключевых деловых форумов страны, которые традиционно проходят в начале июня в Санкт‑Петербурге. На площадке форума встречаются представители власти, бизнеса и экспертного сообщества, обсуждают экономическую повестку, подписывают соглашения и презентуют крупные проекты.

В России сегодня отмечают такие даты:

Какой сегодня праздник в России 3 июня

Профессиональный праздник организаторов выставок, конгрессов и деловых мероприятий. Он подчеркивает роль выставочной индустрии в развитии экономики, экспорта, туризма и деловых связей; проходят отраслевые форумы, презентации и кампании в поддержку MICE‑сектора.

Глобальный спортивный праздник, объединяющий бегунов по всему миру. Людей призывают в этот день выйти на пробежку, присоединиться к любительским стартам и поддержать благотворительные инициативы, связанные со спортом и здоровьем.

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН как признание важности велосипеда как доступного, экологичного и полезного для здоровья транспорта. Эта дата продвигает развитие велоинфраструктуры, идеи «зеленой» мобильности и доступности передвижения для всех.

День мучеников — Уганда . Важный национально‑религиозный праздник в память о христианских мучениках Уганды, казненных в XIX веке.

День Мабо — Австралия . Национальная памятная дата, связанная с решением Высокого суда Австралии по делу Эдди Мабо, признавшему права коренных жителей на их земли.

День объявления независимости Черногории — Черногория . Государственный праздник, посвященный провозглашению независимости Черногории и ее статусу суверенного государства.

Религиозные праздники 3 июня

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Великорецкий крестный ход

Один из самых известных православных крестных ходов в России, проходящий к чудотворной Великорецкой иконе святителя Николая недалеко от Кирова. Тысячи паломников совершают многодневный путь с молитвой, чтением акафистов и участием в богослужениях.

Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери

Особый день почитания одной из главных святынь Русской церкви — Владимирской иконы Богородицы. Перед этим образом молятся о защите страны, мире, сохранении семьи и избавлении от напастей; во многих храмах совершаются торжественные службы и крестные ходы.

День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены

Церковь вспоминает императора Константина Великого и его мать Елену, которые сыграли ключевую роль в утверждении христианства в Римской империи. Их почитают как равноапостольных за распространение веры и поддержку Церкви.

Собор Карельских святых

Общее празднование святых, прославленных в земле Карельской — подвижников монастырей, миссионеров и праведников, связанных с историей Карелии. Верующие молятся этим святым о защите региона, мире и духовном укреплении.

Собор Уфимских святых

День общего почитания святых, связанных с Уфой и окрестными землями. Особое внимание уделяется местным святителям и подвижникам, к которым обращаются с молитвами о благополучии края и его жителей.

Собор Симбирских святых

Празднование в честь святых, прославленных в Симбирской (Ульяновской) земле — епископов, монахов и праведников. Верующие просят их о заступничестве за город и область, о мире и духовном возрождении.

День памяти преподобного Кассиана Угличского