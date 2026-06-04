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Общество
4 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

4 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 4 июня отмечают Международный день невинных детей — жертв агрессии, День крановщика и Международный день корги. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 4 июня.

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Какой сегодня праздник в России 4 июня

В России сегодня отмечают такие праздники:

День крановщика (День машиниста крана)

Профессиональный праздник работников, управляющих грузоподъемными кранами. Дату приурочили к регистрации в 2014 году профстандарта «Машинист крана», определяющего требования к профессии. В этот день поздравляют крановщиков, проводят корпоративные мероприятия и напоминают о важности промышленной безопасности.

День рождения журнала «Крокодил»

Праздник, посвященный одному из самых известных сатирических журналов Советского Союза, который выходил с 1922 года и был известен острыми карикатурами, фельетонами и юмористическими рассказами. 

День образования Республики Ингушетия

Региональный праздник, посвященный созданию Республики Ингушетия в составе Российской Федерации. В регионе проходят официальные церемонии, концерты, спортивные и культурные мероприятия, подчеркивающие идентичность и историю республики.

Международные праздники 4 июня

В мире 4 июня отмечают следующие международные дни:

Международный день невинных детей — жертв агрессии

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 году на сессии, посвященной Палестине. Дата призвана привлечь внимание к страданиям детей, пострадавших от войн, конфликтов и насилия; организации ООН и НКО проводят кампании, доклады и акции в поддержку защиты детей.

Какие праздники отмечают 4 июня в других странах

В отдельных странах 4 июня приурочена к своим национальным событиям:

  • День государственных символов — Казахстан. Государственный праздник, посвященный флагу, гербу и гимну Республики Казахстан. 

  • День банковского работника — Молдова. Профессиональный праздник сотрудников банковской системы страны. 

  • День флага — Эстония. Национальный праздник, посвященный эстонскому триколору, который является важным символом независимости и государственности. 

  • День дедушки и бабушки — Нидерланды. Праздник, учрежденный для признания важной роли бабушек и дедушек в семейной жизни. 

  • День национального единства — Венгрия. Отмечается в память о подписании Трианонского договора 1920 года, изменившего границы страны.

  • День независимости — Тонга. Государственный праздник островного королевства, связанный с шагами к суверенитету и самоопределению. 

Церковные праздники 4 июня

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Мученика Василиска Команского

Православная церковь вспоминает святого Василиска, пострадавшего за веру во времена раннехристианских гонений. Его стойкость и готовность принять мучения ради Христа служат примером верующим, которые молятся святому о мужестве и стойкости в испытаниях.

Мученика Иоанна‑Владимира, князя Сербского

В этот день вспоминают сербского князя Иоанна‑Владимира, правителя Дукли, принявшего мученическую смерть за верность христианству. Православные верующие почитают его как праведного правителя и защитника веры, прося о заступничестве для своих народов и властей.

Память II Вселенского Собора

Церковь отмечает память участников Второго Вселенского собора (Константинопольского), утвердившего важнейшие догматы веры и дополнившего Никейский символ веры. Верующие благодарят отцов собора за сохранение православного учения и молятся о единстве Церкви.

День памяти праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца

Праведный Иаков прославился благочестивой жизнью и чудесной помощью жителям Новгородской земли. К святому обращаются с молитвами о защите от стихийных бедствий, помощи в бедах и укреплении веры.

Посмотреть все христианские праздники в 2026 году можно в Православном календаре на «Клерке».

Необычные праздники 4 июня

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Всемирный день гаража. Неформальный праздник, обращенный к владельцам гаражей и любителям «гаражной культуры» — от ремонта машин до репетиций музыкальных групп. 

  • День порадования кошачьих богов. Фановая дата для всех любителей кошек, обыгрывающая древние представления о кошках как священных животных.

  • Международный день корги. Праздник, посвященный одной из самых узнаваемых пород собак — корги, прославившейся благодаря любви британской королевской семьи. 

  • День любителей лета. Неформальный праздник всех, кто ждет тепла, солнца и каникул. 

  • День борьбы с кариесом. Инфоповод для стоматологов и просветительских кампаний о гигиене полости рта. 

Народные праздники и приметы на сегодня 4 июня

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • Василиск. По народному календарю 4 июня связывают с именем Василиска, вспоминая мученика Василиска и наблюдая за погодой. Считалось, что в этот день завершается ранняя весна и начинается настоящее теплое лето.

  • Если 4 июня день теплый, но без изнуряющей жары и без сильного ветра, считали, что лето будет ровным и благоприятным для сенокоса.

  • Холодный дождь в этот день сулил сырой сезон и сложности с полевыми работами, особенно с заготовкой сена.

  • Ясный вечер и чистое звездное небо обещали хорошую погоду в ближайшие дни и отсутствие сильных бурь.

Кто родился в этот день

4 июня родились многие известные люди:

  • Алексей Ермолов (1777). Русский генерал, участник Отечественной войны 1812 года и Кавказских кампаний. Известен как один из самых ярких военных деятелей своего времени, сыгравший заметную роль в укреплении позиций России на Кавказе.

  • Франсуа Кенэ (1694). Французский экономист, один из основателей физиократизма. Его идеи о «естественном порядке» в экономике и роли сельского хозяйства повлияли на развитие экономической теории XVIII века.

  • Виктор Тихонов (1930). Советский хоккейный тренер, под руководством которого сборная СССР многократно становилась чемпионом мира и Олимпийских игр. Считается одной из ключевых фигур в истории мирового хоккея.

  • Анджелина Джоли (1975). Американская актриса, режиссер и посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар» и других наград, прославилась ролями в голливудских фильмах и благотворительными проектами в поддержку беженцев и детей.

  • Мария Бакалова (1996). Болгарская актриса, привлекшая внимание мировой аудитории после участия в голливудских проектах. 

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