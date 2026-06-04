4 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Региональный праздник, посвященный созданию Республики Ингушетия в составе Российской Федерации. В регионе проходят официальные церемонии, концерты, спортивные и культурные мероприятия, подчеркивающие идентичность и историю республики.

Праздник, посвященный одному из самых известных сатирических журналов Советского Союза, который выходил с 1922 года и был известен острыми карикатурами, фельетонами и юмористическими рассказами.

Профессиональный праздник работников, управляющих грузоподъемными кранами. Дату приурочили к регистрации в 2014 году профстандарта «Машинист крана», определяющего требования к профессии. В этот день поздравляют крановщиков, проводят корпоративные мероприятия и напоминают о важности промышленной безопасности.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 4 июня

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 году на сессии, посвященной Палестине. Дата призвана привлечь внимание к страданиям детей, пострадавших от войн, конфликтов и насилия; организации ООН и НКО проводят кампании, доклады и акции в поддержку защиты детей.

День независимости — Тонга . Государственный праздник островного королевства, связанный с шагами к суверенитету и самоопределению.

День национального единства — Венгрия . Отмечается в память о подписании Трианонского договора 1920 года, изменившего границы страны.

День дедушки и бабушки — Нидерланды . Праздник, учрежденный для признания важной роли бабушек и дедушек в семейной жизни.

День флага — Эстония . Национальный праздник, посвященный эстонскому триколору, который является важным символом независимости и государственности.

Церковные праздники 4 июня

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Мученика Василиска Команского

Православная церковь вспоминает святого Василиска, пострадавшего за веру во времена раннехристианских гонений. Его стойкость и готовность принять мучения ради Христа служат примером верующим, которые молятся святому о мужестве и стойкости в испытаниях.

Мученика Иоанна‑Владимира, князя Сербского

В этот день вспоминают сербского князя Иоанна‑Владимира, правителя Дукли, принявшего мученическую смерть за верность христианству. Православные верующие почитают его как праведного правителя и защитника веры, прося о заступничестве для своих народов и властей.

Память II Вселенского Собора

Церковь отмечает память участников Второго Вселенского собора (Константинопольского), утвердившего важнейшие догматы веры и дополнившего Никейский символ веры. Верующие благодарят отцов собора за сохранение православного учения и молятся о единстве Церкви.

День памяти праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца