4 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 4 июня
В России сегодня отмечают такие праздники:
День крановщика (День машиниста крана)
Профессиональный праздник работников, управляющих грузоподъемными кранами. Дату приурочили к регистрации в 2014 году профстандарта «Машинист крана», определяющего требования к профессии. В этот день поздравляют крановщиков, проводят корпоративные мероприятия и напоминают о важности промышленной безопасности.
День рождения журнала «Крокодил»
Праздник, посвященный одному из самых известных сатирических журналов Советского Союза, который выходил с 1922 года и был известен острыми карикатурами, фельетонами и юмористическими рассказами.
День образования Республики Ингушетия
Региональный праздник, посвященный созданию Республики Ингушетия в составе Российской Федерации. В регионе проходят официальные церемонии, концерты, спортивные и культурные мероприятия, подчеркивающие идентичность и историю республики.
Международные праздники 4 июня
В мире 4 июня отмечают следующие международные дни:
Международный день невинных детей — жертв агрессии
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 году на сессии, посвященной Палестине. Дата призвана привлечь внимание к страданиям детей, пострадавших от войн, конфликтов и насилия; организации ООН и НКО проводят кампании, доклады и акции в поддержку защиты детей.
Какие праздники отмечают 4 июня в других странах
В отдельных странах 4 июня приурочена к своим национальным событиям:
День государственных символов — Казахстан. Государственный праздник, посвященный флагу, гербу и гимну Республики Казахстан.
День банковского работника — Молдова. Профессиональный праздник сотрудников банковской системы страны.
День флага — Эстония. Национальный праздник, посвященный эстонскому триколору, который является важным символом независимости и государственности.
День дедушки и бабушки — Нидерланды. Праздник, учрежденный для признания важной роли бабушек и дедушек в семейной жизни.
День национального единства — Венгрия. Отмечается в память о подписании Трианонского договора 1920 года, изменившего границы страны.
День независимости — Тонга. Государственный праздник островного королевства, связанный с шагами к суверенитету и самоопределению.
Церковные праздники 4 июня
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Мученика Василиска Команского
Православная церковь вспоминает святого Василиска, пострадавшего за веру во времена раннехристианских гонений. Его стойкость и готовность принять мучения ради Христа служат примером верующим, которые молятся святому о мужестве и стойкости в испытаниях.
В этот день вспоминают сербского князя Иоанна‑Владимира, правителя Дукли, принявшего мученическую смерть за верность христианству. Православные верующие почитают его как праведного правителя и защитника веры, прося о заступничестве для своих народов и властей.
Память II Вселенского Собора
Церковь отмечает память участников Второго Вселенского собора (Константинопольского), утвердившего важнейшие догматы веры и дополнившего Никейский символ веры. Верующие благодарят отцов собора за сохранение православного учения и молятся о единстве Церкви.
День памяти праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца
Праведный Иаков прославился благочестивой жизнью и чудесной помощью жителям Новгородской земли. К святому обращаются с молитвами о защите от стихийных бедствий, помощи в бедах и укреплении веры.
Посмотреть все христианские праздники в 2026 году можно в Православном календаре на «Клерке».
Необычные праздники 4 июня
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Всемирный день гаража. Неформальный праздник, обращенный к владельцам гаражей и любителям «гаражной культуры» — от ремонта машин до репетиций музыкальных групп.
День порадования кошачьих богов. Фановая дата для всех любителей кошек, обыгрывающая древние представления о кошках как священных животных.
Международный день корги. Праздник, посвященный одной из самых узнаваемых пород собак — корги, прославившейся благодаря любви британской королевской семьи.
День любителей лета. Неформальный праздник всех, кто ждет тепла, солнца и каникул.
День борьбы с кариесом. Инфоповод для стоматологов и просветительских кампаний о гигиене полости рта.
Народные праздники и приметы на сегодня 4 июня
С этой датой связаны несколько народных примет:
Василиск. По народному календарю 4 июня связывают с именем Василиска, вспоминая мученика Василиска и наблюдая за погодой. Считалось, что в этот день завершается ранняя весна и начинается настоящее теплое лето.
Если 4 июня день теплый, но без изнуряющей жары и без сильного ветра, считали, что лето будет ровным и благоприятным для сенокоса.
Холодный дождь в этот день сулил сырой сезон и сложности с полевыми работами, особенно с заготовкой сена.
Ясный вечер и чистое звездное небо обещали хорошую погоду в ближайшие дни и отсутствие сильных бурь.
Кто родился в этот день
4 июня родились многие известные люди:
Алексей Ермолов (1777). Русский генерал, участник Отечественной войны 1812 года и Кавказских кампаний. Известен как один из самых ярких военных деятелей своего времени, сыгравший заметную роль в укреплении позиций России на Кавказе.
Франсуа Кенэ (1694). Французский экономист, один из основателей физиократизма. Его идеи о «естественном порядке» в экономике и роли сельского хозяйства повлияли на развитие экономической теории XVIII века.
Виктор Тихонов (1930). Советский хоккейный тренер, под руководством которого сборная СССР многократно становилась чемпионом мира и Олимпийских игр. Считается одной из ключевых фигур в истории мирового хоккея.
Анджелина Джоли (1975). Американская актриса, режиссер и посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар» и других наград, прославилась ролями в голливудских фильмах и благотворительными проектами в поддержку беженцев и детей.
Мария Бакалова (1996). Болгарская актриса, привлекшая внимание мировой аудитории после участия в голливудских проектах.
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