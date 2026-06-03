Какого числа отмечают День молодежи в России в 2026 году

Когда отмечают День молодежи в 2026 году в России

В России День молодежи отмечают ежегодно в последнее воскресенье июня. В 2026 году это воскресенье — 28 июня.

Праздник не является официальным выходным днем, но его широко отмечают в городах по всей стране.