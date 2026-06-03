Какого числа отмечают День молодежи в России в 2026 году

Когда отмечают День молодежи в 2026 году в России
В России День молодежи отмечают ежегодно в последнее воскресенье июня. В 2026 году это воскресенье — 28 июня.
Праздник не является официальным выходным днем, но его широко отмечают в городах по всей стране.
До какого возраста считается молодежь в России в 2026 году
В России к молодежи относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Эта градация закреплена в Федеральном законе «О молодежной политике в Российской Федерации».
В возрасте 14–18 лет молодые люди считаются подростками, а с 18 до 35 лет — совершеннолетними молодыми гражданами. Люди старше 35 лет считаются взрослыми.
История праздника День молодежи
День молодежи имеет долгую историю, корни которой уходят в середину XX века.
Международный юношеский день
Идея празднования дня, посвященного молодежи, возникла в середине XX века. В 1950-х годах в ряде стран начали появляться инициативы по празднованию Международного юношеского дня, который стал символом молодежи и ее роли в обществе.
День советской молодежи
В СССР День советской молодежи был учрежден 7 февраля 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской молодежи». Первое празднование состоялось в том же 1958 году в последнее воскресенье июня.
С 1958 года праздник отмечался ежегодно в этот день. Проводились массовые мероприятия, концерты, спортивные соревнования, слеты и съезды комсомольцев, а также встречи с лидерами комсомола.
Как появился День молодежи России
После распада СССР традиция празднования молодежи сохранилась в России. В 1993 году указом Президента РФ было установлено праздновать День российской молодежи в последнее воскресенье июня. Так праздник приобрел свое современное значение, став платформой для молодежных инициатив, конкурсов и мероприятий.
Как отмечают День молодежи в России
В День молодежи в России проходит множество мероприятий для молодежи:
концерты с участием популярных исполнителей;
спортивные соревнования и игры;
ярмарки вакансий, карьерные форумы, встречи с молодыми предпринимателями;
выставки творчества, рисунков, ремесел, молодежных проектов;
фестивали уличной культуры, танцевальные баттлы, диджей-сеты;
образовательные мероприятия: лекции, мастер-классы, тренинги по карьере, финансам, карьере.
Мероприятия проходят в городах, парках, культурных центрах, вузах, школах и на площадках молодежных организаций.
Международный День молодежи
Помимо российского Дня молодежи 28 июня, существует Всемирный день молодежи, который отмечается 12 августа. Этот праздник был учрежден ООН в 1999 году и призван привлечь внимание к проблемам молодежи, ее правам и возможностям.
В этот день проходят международные форумы, конференции, акции, посвященные молодежным движениям, образованию, карьере и волонтерству.
Кратко о Дне Молодежи в 2026 году
Дата: 28 июня 2026 года (последнее воскресенье июня).
Возраст молодежи по закону: от 14 до 35 лет включительно.
Кого поздравляют: всех, кто в возрасте 14–35 лет, студентов, школьников старших классов.
Что проходит: концерты, фестивали, спортивные мероприятия, ярмарки, выставки, мастер-классы.
Главная идея: поддержать молодежь, дать возможность проявить себя, показать возможности для развития и самореализации.
День молодежи — это праздник тех, кто составляет будущее страны, кто активно участвует в жизни общества и стремится к развитию.
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