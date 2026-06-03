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Общество
Какого числа отмечают День молодежи в России в 2026 году

Какого числа отмечают День молодежи в России в 2026 году

День молодежи в России в 2026 году отмечают в конце июня. Когда отмечают праздник в 2026 году, как он появился и кого относят к молодежи по закону.

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Когда отмечают День молодежи в 2026 году в России

В России День молодежи отмечают ежегодно в последнее воскресенье июня. В 2026 году это воскресенье — 28 июня

Праздник не является официальным выходным днем, но его широко отмечают в городах по всей стране.

До какого возраста считается молодежь в России в 2026 году

В России к молодежи относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Эта градация закреплена в Федеральном законе «О молодежной политике в Российской Федерации».

В возрасте 14–18 лет молодые люди считаются подростками, а с 18 до 35 лет — совершеннолетними молодыми гражданами. Люди старше 35 лет считаются взрослыми.

История праздника День молодежи

День молодежи имеет долгую историю, корни которой уходят в середину XX века. 

Международный юношеский день

Идея празднования дня, посвященного молодежи, возникла в середине XX века. В 1950-х годах в ряде стран начали появляться инициативы по празднованию Международного юношеского дня, который стал символом молодежи и ее роли в обществе.

День советской молодежи

В СССР День советской молодежи был учрежден 7 февраля 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской молодежи». Первое празднование состоялось в том же 1958 году в последнее воскресенье июня. 

С 1958 года праздник отмечался ежегодно в этот день. Проводились массовые мероприятия, концерты, спортивные соревнования, слеты и съезды комсомольцев, а также встречи с лидерами комсомола. 

Как появился День молодежи России

После распада СССР традиция празднования молодежи сохранилась в России. В 1993 году указом Президента РФ было установлено праздновать День российской молодежи в последнее воскресенье июня. Так праздник приобрел свое современное значение, став платформой для молодежных инициатив, конкурсов и мероприятий.

Как отмечают День молодежи в России

В День молодежи в России проходит множество мероприятий для молодежи:

  • концерты с участием популярных исполнителей;

  • спортивные соревнования и игры;

  • ярмарки вакансий, карьерные форумы, встречи с молодыми предпринимателями;

  • выставки творчества, рисунков, ремесел, молодежных проектов;

  • фестивали уличной культуры, танцевальные баттлы, диджей-сеты;

  • образовательные мероприятия: лекции, мастер-классы, тренинги по карьере, финансам, карьере.

Мероприятия проходят в городах, парках, культурных центрах, вузах, школах и на площадках молодежных организаций.

Международный День молодежи

Помимо российского Дня молодежи 28 июня, существует Всемирный день молодежи, который отмечается 12 августа. Этот праздник был учрежден ООН в 1999 году и призван привлечь внимание к проблемам молодежи, ее правам и возможностям.

В этот день проходят международные форумы, конференции, акции, посвященные молодежным движениям, образованию, карьере и волонтерству.

Кратко о Дне Молодежи в 2026 году

  • Дата: 28 июня 2026 года (последнее воскресенье июня).

  • Возраст молодежи по закону: от 14 до 35 лет включительно.

  • Кого поздравляют: всех, кто в возрасте 14–35 лет, студентов, школьников старших классов.

  • Что проходит: концерты, фестивали, спортивные мероприятия, ярмарки, выставки, мастер-классы.

  • Главная идея: поддержать молодежь, дать возможность проявить себя, показать возможности для развития и самореализации.

День молодежи — это праздник тех, кто составляет будущее страны, кто активно участвует в жизни общества и стремится к развитию.

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