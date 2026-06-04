Белорусский контрагент выставил акты с НДС 20%: как исчислять налог

Как исчислять НДС

Порядок применения НДС между компаниями из стран ЕАЭС определяют согласно Протоколу № 18 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014.

Если по п. 29 протокола местом оказания услуг признается территория Белоруссии, то российский НДС по операции не возникает. Поэтому российская организация не будет налоговым агентом. Она не должна удерживать НДС с вознаграждения белорусскому исполнителю.

Ставка НДС в России в данном случае не имеет значения.