Цена товара в валюте, а оплачивают в рублях: по какой стоимости учитывать покупку

При сотрудничестве с иностранцами в договорах нередко указывают цену в валюте. Организация может оплачивать товар в рублях в пересчете на курс на дату оплаты. По какой стоимости учитывать товар, если по нему ежемесячно перечисляют авансы?

Ситуация: организация приобрела товар, по договору стоимость зафиксирована в валюте. Право собственности переходит только после полной оплаты. Все авансы проходят ежемесячно в рублях в пересчете на курс на дату оплаты. По какой стоимости учитывать товар?

Право собственности переходит только после полной оплаты товара, поэтому товар будут приходовать по рублевой оценке (ее рассчитают после полной оплаты). До полного расчета все платежи — авансы, поэтому товар нельзя приходовать. До оприходования он числится за балансом на ответственном хранении.

По авансам нужно пересчитывать валютную цену в рубли по курсу ЦБ на дату оплаты. После перечисления всех платежей валютная сумма составит установленную валютную стоимость. А по сумме рублевых платежей определят рублевую оценку товара, по которой его примут на баланс.

В данном случае не возникнет курсовой разницы, так как право собственности переходит после полной оплаты товара. Покупатель будет перечислять авансы разного размера, а примет товар на баланс только при переходе права собственности.

Работать с валютными операциями и иностранными контрагентами научим на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году». В программу курса мы добавили уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 71% за 9 900 рублей.

Читайте материалы по теме ВЭД: