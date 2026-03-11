Как проходит валютный контроль при заключении договора с иностранным контрагентом

Контроль по контрактам с суммой не более 1 млн руб.
Валютный контроль не зависит от резидентства контрагента. При расчетах по валютному контракту с суммой не более 1 млн руб. (по курсу на дату заключения) банку сообщают код вида операции. Для проверки сделки банк может запросить и другую информацию согласно Инструкции ЦБ от 16.08.2017 № 181-И, письму ЦБ от 20.05.2022 № ИН-019-12/70.
Контроль по контрактам с суммой свыше 1 млн руб.
Если сумма контракта свыше 1 млн руб., то в банк предоставляют договор и документы по исполнению и оплате: накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, инвойсы. по п. 2.1, 2.5 Инструкции ЦБ от 16.08.2017 № 181-И.
На учет в банке ставят импортные и кредитные договоры от 3 млн руб. и экспортные от 10 млн руб. Банки присваивают контрактам уникальный номер.
Также по контрактам, которые стоят на учете, в банк сообщают ожидаемый срок репатриации валюты. При импорте им является срок поставки товаров или услуг или возврат аванса. А при экспорте — срок поступления выручки в российский банк, по займам — срок возврата основного долга и процентов.
Когда исполняют обязательства по контракту, в банк предоставляют справку о подтверждающих документах и накладные, акты и счета-фактуры. Если товары декларируют, то подтверждающие документы не сдают. По контрактам внутри ЕАЭС подают статистическую форму учета перемещения товаров.
