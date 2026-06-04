Какого числа День семьи, любви и верности в 2026 году и как появился праздник

Почему День семьи, любви и верности отмечают 8 июля

Дата праздника связана с памятью о святых Петре и Февронии Муромских, которые стали символом семейного счастья, верности и взаимной любви.

Кто такие Петр и Феврония Муромские

Петр и Феврония Муромские — русские православные святые, благоверные князь и княгиня, жившие в XIII веке в городе Муроме. Их история известна из «Повести о Петре и Февронии Муромских» — памятника древнерусской агиографической литературы, созданного в 1540-х годах на основе муромских устных преданий.

Петр был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича и сам стал князем Мурома, а Феврония происходила из простой крестьянской семьи.

По легенде, Петр заболел проказой, и только Феврония смогла его исцелить. Князь дал обет жениться на ней, если выздоровеет, и после излечения сочетался с ней законным браком. Супруги прожили долгую жизнь, пронесли любовь и верность друг другу через испытания, болезни, изгнание из Мурома боярами и трудные времена, но всегда оставались вместе.

Они скончались в один день, попросив похоронить их в одном гробу, так как при жизни никогда не расставались. В 1547 году на церковном соборе в Москве Петра и Февронию причислили к лику святых как местночтимых святых, а позже — как общерусских.

Петра и Февронию считают покровителями семьи, брака и любви, им молятся о счастливой семейной жизни.