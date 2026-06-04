Какого числа День семьи, любви и верности в 2026 году и как появился праздник

Когда отмечают День семьи, любви и верности в 2026 году
День семьи, любви и верности ежегодно отмечают 8 июля.
В 2026 году 8 июля выпадает на среду, и праздник не является официальным выходным днем в России.
Почему День семьи, любви и верности отмечают 8 июля
Дата праздника связана с памятью о святых Петре и Февронии Муромских, которые стали символом семейного счастья, верности и взаимной любви.
Их память в православной церкви чтят именно 8 июля.
Кто такие Петр и Феврония Муромские
Петр и Феврония Муромские — русские православные святые, благоверные князь и княгиня, жившие в XIII веке в городе Муроме. Их история известна из «Повести о Петре и Февронии Муромских» — памятника древнерусской агиографической литературы, созданного в 1540-х годах на основе муромских устных преданий.
Петр был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича и сам стал князем Мурома, а Феврония происходила из простой крестьянской семьи.
По легенде, Петр заболел проказой, и только Феврония смогла его исцелить. Князь дал обет жениться на ней, если выздоровеет, и после излечения сочетался с ней законным браком. Супруги прожили долгую жизнь, пронесли любовь и верность друг другу через испытания, болезни, изгнание из Мурома боярами и трудные времена, но всегда оставались вместе.
Они скончались в один день, попросив похоронить их в одном гробу, так как при жизни никогда не расставались. В 1547 году на церковном соборе в Москве Петра и Февронию причислили к лику святых как местночтимых святых, а позже — как общерусских.
Петра и Февронию считают покровителями семьи, брака и любви, им молятся о счастливой семейной жизни.
Их мощи в едином гробу находятся в Свято-Троицком женском монастыре в городе Муроме.
Как появился праздник в современной России
Праздник возник в 2000-х годах по инициативе общественных организаций и православной церкви в Муроме — городе, где жили Петр и Феврония. Идея состояла в том, чтобы создать светский, но в то же время духовный праздник, который объединяет семьи и подчеркивает важность верности, любви и взаимного уважения.
Первый официальный День семьи, любви и верности прошел в 2008 году в Муроме, а затем праздник быстро распространился по всей России.
Когда праздник получил официальный статус
В 2008 году День семьи, любви и верности был официально признан государственным праздником России по указу Президента. С тех пор 8 июля ежегодно отмечается как один из самых молодых государственных праздников страны.
Символ Дня семьи, любви и верности
Главным символом праздника стала ромашка — простой, но очень красивый цветок, который ассоциируется с летним солнцем, нежностью и чистотой. Ромашка также символизирует любовь и верность, поскольку ее лепестки часто используют для гадания «любит — не любит».
Вторым символом праздника является медаль «За любовь и верность», которую вручают семьям, которые долго вместе (25 и более лет) и воспитали детей. На медали изображены Петр и Феврония.
Подать заявку на награждении можно на официальном сайте праздника ежегодно до 1 июня.
Как отмечают День семьи, любви и верности в России
В День семьи, любви и верности в городах России проходят различные мероприятия:
торжественные церемонии бракосочетания;
награждение семей медалью «За любовь и верность»;
концерты, фестивали и семейные праздники;
выставки о семье, истории брака, традициях;
религиозные богослужения в храмах, посвященные Петру и Февронии.
Многие семьи в этот день устраивают семейные праздники, прогулки, пикники на природе, дарят друг другу подарки, в том числе сувениры с изображением ромашки и Петра и Февронии.
День семьи, любви и верности и Международный день семей
Часто эти два праздника путают, но это разные события с разными датами и смыслами:
Международный день семей отмечается 15 мая и был учрежден ООН в 1993 году. Этот праздник посвящен семье как ячейке общества, проблемам демографии, поддержке семейных политик, правам детей и родителей.
Он носит международный, официальный характер и направлен на привлечение внимания к проблемам семьи на государственном и глобальном уровне.
День семьи, любви и верности отмечается 8 июля в России и связан с культурной, духовной традицией. Это праздник любви, верности, семейного счастья, основанный на православной традиции и памяти о Петре и Февронии.
Он более личный, семейный, ориентирован на поздравление конкретных семей, а не на социальные вопросы.
Кратко о Дне семьи, любви и верности в 2026 году
Дата: 8 июля 2026 года, среда.
Почему 8 июля: день памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака.
Кто такие Петр и Феврония: князь и княгиня XIII века, жившие в Муроме, символ любви, верности и семейного счастья.
Главный символ: ромашка и медаль «За любовь и верность».
Кого поздравляют: семьи, супругов, молодых пар, родителей.
Что проходят: праздники, концерты, торжественные бракосочетания.
День семьи, любви и верности — это праздник, который напоминает о важности семьи, верности и взаимной заботы, о том, что настоящая любовь и семья — это не только чувства, но и ответственность, терпение и работа.
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