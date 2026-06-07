7 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 7 июня
В России сегодня отмечают такие праздники:
День краудфандинга
Профессионально‑сообщественный праздник, который отмечают с 2015 года в честь запуска одного из первых крупных российских краудфандинговых сервисов. Эту дату используют как инфоповод, чтобы рассказывать об успешных проектах, коллективном финансировании, стартапах и возможностях поддержки новаторских идей.
День московского ресторатора
Праздник людей, работающих в ресторанной индустрии Москвы — владельцев, управляющих и шеф‑поваров. В этот день подводят итоги сезона, вручают профессиональные премии, проводят гастрономические фестивали и акции для гостей.
День мелиоратора в России
Профессиональный праздник специалистов, занимающихся мелиорацией земель, орошением и осушением территорий для сельского хозяйства. В этот день подводят итоги работы отрасли, обсуждают модернизацию ирригационных систем и вопросы рационального использования водных ресурсов.
День принятия Конституции Республики Алтай
Региональный праздник Республики Алтай, приуроченный к принятию основного закона республики. В столице и районах проходят торжественные мероприятия, встречи с представителями власти и культурные программы.
Международные праздники 7 июня
В мире 7 июня отмечают следующие международные дни:
Всемирный день безопасности пищевых продуктов
Провозглашен резолюцией Генассамблеи ООН в 2018 году, отмечается ежегодно 7 июня. Эксперты в области здравоохранения, сельского хозяйства и торговли говорят о рисках заражения продуктов, пищевых отравлениях, санитарных нормах и важности контроля качества на всех этапах производства пищи.
Международный день очистки водоемов
Экологические организации проводят акции по уборке озер, рек и береговых линий, рассказывают о вреде пластикового мусора и необходимости ответственного отношения к водным ресурсам.
Всемирный день заботы
Неформальный глобальный праздник, призванный напомнить о важности внимательного и заботливого отношения друг к другу. Людей призывают делать маленькие добрые дела, поддерживать близких, коллег и незнакомцев, участвовать в благотворительных инициативах и волонтерстве.
Какие праздники отмечают 7 июня в других странах
В отдельных странах 7 июня приурочена к своим национальным событиям:
День моряков — Исландия. Национальный праздник исландских моряков и морского флота.
День хорватской дипломатии — Хорватия. Профессиональный праздник сотрудников Министерства иностранных дел и представители дипломатического корпуса Хорватии.
День расторжения унии со Швецией — Норвегия. Памятная дата, связанная с 1905 годом, когда Норвегия вышла из унии со Швецией и утвердила самостоятельное королевство после референдума.
День отца — Литва. Национальный праздник, посвященный отцам и их роли в семье и обществе.
День Меморандума словацкой нации — Словакия. Историческая памятная дата, связанная с событиями национально‑освободительного движения словаков.
Церковные праздники 7 июня
На эту дату приходятся важные церковные праздники и дни памяти:
Собор всех святых
Празднуется в первое воскресенье после Пятидесятницы и в 2026 году приходится на 7 июня. Этот день посвящен памяти всех святых — известных и безымянных, просиявших в разные времена и странах, и напоминает верующим о призвании к святости.
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Церковь вспоминает историю обнаружения мощей Иоанна Крестителя и почитает его как пророка и Предтечу Христа.
День памяти Святителя Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского
Православная церковь чтит святителя, прославившегося пастырским служением и миссионерской деятельностью в Херсонской епархии.
День памяти Священномученика Ферапонта Кипрского, епископа
Православная традиция вспоминает святого, пострадавшего за веру во времена гонений. Верующие обращаются к нему с просьбами о стойкости в вере и помощи в испытаниях.
День памяти Преподобномученицы Елены (Коробковой), инокини
Церковь чтит преподобномученицу, принявшую подвиг иночества и пострадавшую за веру.
Народные праздники и приметы на сегодня 7 июня
Иван — Медвяные росы. По народному календарю 7 июня связывают с именем Ивана и медвяными росами — утренней росой, которая, по поверьям, становится особенно целебной в это время года.
Если в этот день теплая и сухая погода, ждали хороший мед и урожай пчел.
Холодный, дождливый день сулил сложности с пчеловодством и менее удачный сезон сбора меда.
Ясное утро и обильная роса считались добрым знаком стабильно теплого лета.
Необычные праздники 7 июня
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День незнакомой кофейни. Неформальный праздник, призывающий зайти в кафе или кофейню, в которой никогда не были.
День пробной технологии. Легкий и ироничный повод вспомнить о новых технологиях, попробовать кое‑что новое в гаджетах, приложениях или сервисах, и поговорить о том, какие инновации меняют повседневную жизнь.
День кувыркальщиков. Забавный праздник, посвященный тем, кто любит кувыркаться, делать акробатические трюки и просто «переворачиваться» в жизни.
День циника. Ироничный праздник, когда в соцсетях и медиа обсуждают цинизм, сарказм и критический взгляд на мир.
День сказки. Творческий праздник, когда уделяют особое внимание сказкам разных народов мира.
День июньского жука. Забавный экологический и просветительский повод, посвященный насекомым и вообще биоразнообразию.
Кто родился в этот день
7 июня родились многие известные люди:
Петр Чаадаев (1794). Русский философ и публицист, автор «Философических писем», сыгравший заметную роль в формировании общественной мысли XIX века. Его идеи о пути России вызвали бурные споры среди современников.
Аркадий Арканов (1933). Советский и российский сатирик, писатель, драматург, сценарист. Известен юмористическими рассказами, пьесами и работой на телевидении и радио.
Анна Курникова (1981). Российская теннисистка и медийная персона, добившаяся высоких результатов в парном разряде и ставшая одной из самых узнаваемых спортсменок своего времени.
Дарья Донцова (1952). Российская писательница, одна из самых популярных авторов иронических детективов. Ее книги многократно экранизировались и стабильно входят в списки бестселлеров.
Наталья Ионова (Глюкоза) (1986). Российская певица и телеведущая. Стала известна благодаря хитам начала 2000‑х и яркому сценическому образу.
Михаил Шац1 (1965). Российский юморист, телеведущий, шоумен и стендап-комик. Известен по «О.С.П.-студии», ведущий проектов на СТС, двукратный лауреат ТЭФИ, автор YouTube-канала «ШАЦ».
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