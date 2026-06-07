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Общество
7 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

7 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 7 июня отмечают Всемирный день безопасности пищевых продуктов, День московского ресторатора и День краудфандинга. Какие еще праздники приходятся на эту дату, какие народные приметы с ней связаны и кто из известных людей родился 7 июня.

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Какой сегодня праздник в России 7 июня

В России сегодня отмечают такие праздники:

День краудфандинга

Профессионально‑сообщественный праздник, который отмечают с 2015 года в честь запуска одного из первых крупных российских краудфандинговых сервисов. Эту дату используют как инфоповод, чтобы рассказывать об успешных проектах, коллективном финансировании, стартапах и возможностях поддержки новаторских идей.

День московского ресторатора

Праздник людей, работающих в ресторанной индустрии Москвы — владельцев, управляющих и шеф‑поваров. В этот день подводят итоги сезона, вручают профессиональные премии, проводят гастрономические фестивали и акции для гостей.

День мелиоратора в России

Профессиональный праздник специалистов, занимающихся мелиорацией земель, орошением и осушением территорий для сельского хозяйства. В этот день подводят итоги работы отрасли, обсуждают модернизацию ирригационных систем и вопросы рационального использования водных ресурсов.

День принятия Конституции Республики Алтай

Региональный праздник Республики Алтай, приуроченный к принятию основного закона республики. В столице и районах проходят торжественные мероприятия, встречи с представителями власти и культурные программы.

Международные праздники 7 июня

В мире 7 июня отмечают следующие международные дни:

Всемирный день безопасности пищевых продуктов

Провозглашен резолюцией Генассамблеи ООН в 2018 году, отмечается ежегодно 7 июня. Эксперты в области здравоохранения, сельского хозяйства и торговли говорят о рисках заражения продуктов, пищевых отравлениях, санитарных нормах и важности контроля качества на всех этапах производства пищи.

Международный день очистки водоемов

Экологические организации проводят акции по уборке озер, рек и береговых линий, рассказывают о вреде пластикового мусора и необходимости ответственного отношения к водным ресурсам.

Всемирный день заботы

Неформальный глобальный праздник, призванный напомнить о важности внимательного и заботливого отношения друг к другу. Людей призывают делать маленькие добрые дела, поддерживать близких, коллег и незнакомцев, участвовать в благотворительных инициативах и волонтерстве.

Какие праздники отмечают 7 июня в других странах

В отдельных странах 7 июня приурочена к своим национальным событиям:

  • День моряков — Исландия. Национальный праздник исландских моряков и морского флота. 

  • День хорватской дипломатии — Хорватия. Профессиональный праздник сотрудников Министерства иностранных дел и представители дипломатического корпуса Хорватии. 

  • День расторжения унии со Швецией — Норвегия. Памятная дата, связанная с 1905 годом, когда Норвегия вышла из унии со Швецией и утвердила самостоятельное королевство после референдума.

  • День отца — Литва. Национальный праздник, посвященный отцам и их роли в семье и обществе.

  • День Меморандума словацкой нации — Словакия. Историческая памятная дата, связанная с событиями национально‑освободительного движения словаков. 

Церковные праздники 7 июня

На эту дату приходятся важные церковные праздники и дни памяти:

Собор всех святых

Празднуется в первое воскресенье после Пятидесятницы и в 2026 году приходится на 7 июня. Этот день посвящен памяти всех святых — известных и безымянных, просиявших в разные времена и странах, и напоминает верующим о призвании к святости.

Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Церковь вспоминает историю обнаружения мощей Иоанна Крестителя и почитает его как пророка и Предтечу Христа.

День памяти Святителя Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского

Православная церковь чтит святителя, прославившегося пастырским служением и миссионерской деятельностью в Херсонской епархии.

День памяти Священномученика Ферапонта Кипрского, епископа

Православная традиция вспоминает святого, пострадавшего за веру во времена гонений. Верующие обращаются к нему с просьбами о стойкости в вере и помощи в испытаниях.

День памяти Преподобномученицы Елены (Коробковой), инокини

Церковь чтит преподобномученицу, принявшую подвиг иночества и пострадавшую за веру.

Народные праздники и приметы на сегодня 7 июня

  • Иван — Медвяные росы. По народному календарю 7 июня связывают с именем Ивана и медвяными росами — утренней росой, которая, по поверьям, становится особенно целебной в это время года. 

  • Если в этот день теплая и сухая погода, ждали хороший мед и урожай пчел.

  • Холодный, дождливый день сулил сложности с пчеловодством и менее удачный сезон сбора меда.

  • Ясное утро и обильная роса считались добрым знаком стабильно теплого лета.

Необычные праздники 7 июня

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День незнакомой кофейни. Неформальный праздник, призывающий зайти в кафе или кофейню, в которой никогда не были.

  • День пробной технологии. Легкий и ироничный повод вспомнить о новых технологиях, попробовать кое‑что новое в гаджетах, приложениях или сервисах, и поговорить о том, какие инновации меняют повседневную жизнь.

  • День кувыркальщиков. Забавный праздник, посвященный тем, кто любит кувыркаться, делать акробатические трюки и просто «переворачиваться» в жизни.

  • День циника. Ироничный праздник, когда в соцсетях и медиа обсуждают цинизм, сарказм и критический взгляд на мир.

  • День сказки. Творческий праздник, когда уделяют особое внимание сказкам разных народов мира. 

  • День июньского жука. Забавный экологический и просветительский повод, посвященный насекомым и вообще биоразнообразию.

Кто родился в этот день

7 июня родились многие известные люди:

  • Петр Чаадаев (1794). Русский философ и публицист, автор «Философических писем», сыгравший заметную роль в формировании общественной мысли XIX века. Его идеи о пути России вызвали бурные споры среди современников.

  • Аркадий Арканов (1933). Советский и российский сатирик, писатель, драматург, сценарист. Известен юмористическими рассказами, пьесами и работой на телевидении и радио.

  • Анна Курникова (1981). Российская теннисистка и медийная персона, добившаяся высоких результатов в парном разряде и ставшая одной из самых узнаваемых спортсменок своего времени. 

  • Дарья Донцова (1952). Российская писательница, одна из самых популярных авторов иронических детективов. Ее книги многократно экранизировались и стабильно входят в списки бестселлеров.

  • Наталья Ионова (Глюкоза) (1986). Российская певица и телеведущая. Стала известна благодаря хитам начала 2000‑х и яркому сценическому образу.

  • Михаил Шац1 (1965). Российский юморист, телеведущий, шоумен и стендап-комик. Известен по «О.С.П.-студии», ведущий проектов на СТС, двукратный лауреат ТЭФИ, автор YouTube-канала «ШАЦ». 

  1. Признан иноагентом на территории РФ

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