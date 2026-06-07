7 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 7 июня

В России сегодня отмечают такие праздники:

День краудфандинга

Профессионально‑сообщественный праздник, который отмечают с 2015 года в честь запуска одного из первых крупных российских краудфандинговых сервисов. Эту дату используют как инфоповод, чтобы рассказывать об успешных проектах, коллективном финансировании, стартапах и возможностях поддержки новаторских идей.

День московского ресторатора

Праздник людей, работающих в ресторанной индустрии Москвы — владельцев, управляющих и шеф‑поваров. В этот день подводят итоги сезона, вручают профессиональные премии, проводят гастрономические фестивали и акции для гостей.

День мелиоратора в России

Профессиональный праздник специалистов, занимающихся мелиорацией земель, орошением и осушением территорий для сельского хозяйства. В этот день подводят итоги работы отрасли, обсуждают модернизацию ирригационных систем и вопросы рационального использования водных ресурсов.

День принятия Конституции Республики Алтай