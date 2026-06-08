Как снизить размер штрафа, если правонарушение не первое

Что указывать в ходатайстве

В ходатайстве о снижении штрафа указывают на смягчающие обстоятельства, которые могут повлиять на размер санкции. При этом стоит сослаться на нормы НК и представить доказательства в пользу своих доводов.

В ходатайстве указывают:

Номер и дату акта о нарушении, а также решение о привлечении к ответственности, на которое ссылается налогоплательщик. Просьбу о снижении размера штрафа с указанием желаемого размера снижения. Смягчающие обстоятельства, которые стоит учесть. Каждое обстоятельство нужно подробно описать и подкрепить доказательствами. Ссылку на ст. 112 и 114 НК с обоснованием размера штрафа.

Согласно п. 3 ст. 114 НК, при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не менее чем в два раза.