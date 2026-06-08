Как снизить размер штрафа, если правонарушение не первое

Что указывать в ходатайстве
В ходатайстве о снижении штрафа указывают на смягчающие обстоятельства, которые могут повлиять на размер санкции. При этом стоит сослаться на нормы НК и представить доказательства в пользу своих доводов.
В ходатайстве указывают:
Номер и дату акта о нарушении, а также решение о привлечении к ответственности, на которое ссылается налогоплательщик.
Просьбу о снижении размера штрафа с указанием желаемого размера снижения.
Смягчающие обстоятельства, которые стоит учесть. Каждое обстоятельство нужно подробно описать и подкрепить доказательствами.
Согласно п. 3 ст. 114 НК, при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не менее чем в два раза.
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Какие смягчающие обстоятельства есть
В ходатайстве можно указать, что наличие отягчающего обстоятельства не исключает возможности учета смягчающих факторов.
По ст. 112 НК есть такие смягчающие обстоятельства:
совершение правонарушения из-за стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;
совершение правонарушения под угрозой или принуждением либо в силу материальной, служебной или другой зависимости;
тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности (для организаций этот пункт напрямую не применяют, но можно аргументировать тяжелое финансовое положение компании);
иные обстоятельства, которые суд или налоговый орган могут признать смягчающими.
Если налогоплательщик согласен с нарушением, это стоит признать в ходатайстве и подчеркнуть, что меры для погашения недоимки уже приняты.
Согласно п. 3 ст. 114 НК, при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не менее чем в два раза.
Когда подавать ходатайство
Ходатайство подают до даты рассмотрения акта налоговой проверки по п. 2 ст. 101 и п. 7 ст. 101.4 НК. Лучше всего — вместе с возражениями на акт.
Если налоговая откажет в снижении штрафа, решение можно обжаловать в вышестоящей инстанции или в суде согласно ст. 138 НК.
Чтобы повысить шансы на успех, стоит приложить максимальное количество доказательств по каждому смягчающему обстоятельству.
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