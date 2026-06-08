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Налоговые штрафы
Как снизить размер штрафа, если правонарушение не первое

Как снизить размер штрафа, если правонарушение не первое

Организация получила штраф от ФНС по результатам налоговой проверки. Как снизить санкцию?

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Что указывать в ходатайстве

В ходатайстве о снижении штрафа указывают на смягчающие обстоятельства, которые могут повлиять на размер санкции. При этом стоит сослаться на нормы НК и представить доказательства в пользу своих доводов.

В ходатайстве указывают:

  1. Номер и дату акта о нарушении, а также решение о привлечении к ответственности, на которое ссылается налогоплательщик.

  2. Просьбу о снижении размера штрафа с указанием желаемого размера снижения.

  3. Смягчающие обстоятельства, которые стоит учесть. Каждое обстоятельство нужно подробно описать и подкрепить доказательствами.

  4. Ссылку на ст. 112 и 114 НК с обоснованием размера штрафа.

Согласно п. 3 ст. 114 НК, при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не менее чем в два раза.

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Какие смягчающие обстоятельства есть

В ходатайстве можно указать, что наличие отягчающего обстоятельства не исключает возможности учета смягчающих факторов.

По ст. 112 НК есть такие смягчающие обстоятельства:

  • совершение правонарушения из-за стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;

  • совершение правонарушения под угрозой или принуждением либо в силу материальной, служебной или другой зависимости;

  • тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности (для организаций этот пункт напрямую не применяют, но можно аргументировать тяжелое финансовое положение компании);

  • иные обстоятельства, которые суд или налоговый орган могут признать смягчающими.

Если налогоплательщик согласен с нарушением, это стоит признать в ходатайстве и подчеркнуть, что меры для погашения недоимки уже приняты.

Согласно п. 3 ст. 114 НК, при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не менее чем в два раза.

Когда подавать ходатайство

Ходатайство подают до даты рассмотрения акта налоговой проверки по п. 2 ст. 101 и п. 7 ст. 101.4 НК. Лучше всего — вместе с возражениями на акт.

Если налоговая откажет в снижении штрафа, решение можно обжаловать в вышестоящей инстанции или в суде согласно ст. 138 НК.

Чтобы повысить шансы на успех, стоит приложить максимальное количество доказательств по каждому смягчающему обстоятельству.

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