Организация взяла заем у иностранной компании: что с налогами

Нужно ли уплачивать налог

Выплаты от процентов по займу, относятся к доходам от источников РФ. Их облагают налогам, который удерживают у источника выплаты по пп. 3 п. 1 ст. 309 НК. Российская организация исчисляет и удерживает налог при каждой выплате доходов из п. 1 ст. 309 НК.

Налоговая ставка по доходам иностранных организаций в виде процентов — 25% по пп. 1 п. 2 ст. 284 НК.