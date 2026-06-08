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ВЭД
Организация взяла заем у иностранной компании: что с налогами

Организация взяла заем у иностранной компании: что с налогами

Российская компания получила займ от иностранной организации. Сейчас соглашение об избежании двойного налогообложения не действует. Какие налоги нужно уплатить?

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Нужно ли уплачивать налог

Выплаты от процентов по займу, относятся к доходам от источников РФ. Их облагают налогам, который удерживают у источника выплаты по пп. 3 п. 1 ст. 309 НК. Российская организация исчисляет и удерживает налог при каждой выплате доходов из п. 1 ст. 309 НК.

Налоговая ставка по доходам иностранных организаций в виде процентов — 25% по пп. 1 п. 2 ст. 284 НК.

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Когда надо уплатить налог

Сумму налога перечисляют не позже 28-го числа месяца, который следует за месяцем выплаты средств иностранной компании по абз. 2 п. 2 ст. 287, п. 1 ст. 310 НК.

Поскольку действие положений об избежании двойного налогообложения приостановлено, документ не влияет на налогообложение процентов по займу.

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