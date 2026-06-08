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Общество
Сколько действует справка об отсутствии судимости и как ее получить

Сколько действует справка об отсутствии судимости и как ее получить

Как получить справку об отсутствии судимости через Госуслуги, МФЦ или МВД. Сколько делается и действует справка, какие документы потребуются и как оформить апостиль.

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Что такое справка об отсутствии судимости и как она выглядит

Справка об отсутствии (наличии) судимости — это официальный документ, выдаваемый МВД России, который подтверждает, есть ли у человека судимость, факт уголовного преследования или прекращение такого преследования. 

Документ выглядит как бланк формата A4 с защитными элементами, гербовой печатью и подписью уполномоченного сотрудника. В нем указываются персональные данные заявителя и итоговая информация: «судимостей не имеется» или сведения о имеющихся судимостях (если они есть).

Для чего нужна справка о несудимости

Справка требуется в следующих основных случаях:

  • При устройстве на работу (особенно в сферу образования, медицины, с детьми, в силовые структуры, банки и т.д.);

  • Для оформления опеки, усыновления или приемной семьи;

  • При получении лицензий (охранная деятельность, оружие и др.);

  • Для оформления визы, вида на жительство или гражданства за рубежом;

  • При поступлении в некоторые учебные заведения;

  • Для участия в государственных закупках и тендерах.

Сколько делается справка об отсутствии судимости

Стандартный срок изготовления — до 30 календарных дней со дня регистрации заявления..

  • Через Госуслуги (электронная или бумажная) — до 30 дней.

  • Через МФЦ — до 30 дней, 2 дня на может потребоваться для синхронизации данных с МВД.

  • С апостилем — до 35 рабочих дней.

Апостиль нужен для предоставления справки за рубежом. ЗА предоставление справки с апостилем взимается госпошлина - 2 500 рублей.

Срок действия справки об отсутствии судимости

Законодательством РФ не установлен единый срок действия справки — она считается бессрочной.

На практике многие организации требуют «свежую» справку:

Цель использования

Максимальный срок действия справки

Для трудоустройства

1–3 месяца

Для визы / ВНЖ / гражданства за рубежом

30–90 дней

Для опеки и работы с детьми

1 месяц

Рекомендуется уточнять требования по срокам у конкретной организации заранее.

Где можно получить справку о несудимости

Справку можно получить следующими способами:

  • Через портал Госуслуги (самый удобный способ);

  • В многофункциональном центре МФЦ «Мои документы»;

  • В главном информационно-аналитическом центре МВД России;

  • Через законного представителя по доверенности.

Какие документы нужны для получения справки

Для получения справки необходима подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

  • Паспорт гражданина РФ (или вид на жительство для иностранцев);

  • Заявление (заполняется онлайн или на месте);

  • Для представителя — нотариальная доверенность.

Как получить справку об отсутствии судимости через Госуслуги

Самый быстрый и простой способ оформить справку – заполнить заявление на Госуслугах.

Где в Госуслугах заказать справку

  1. Зайдите в личный кабинет на сайте Госуслуг.

  2. В поисковой строке введите «Справка об отсутствии судимости».

  3. Выберите услугу «Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости».

  4. Укажите тип справки: электронная, бумажная или с апостилем.

  5. Заполните заявление и отправьте.

Сколько делается справка через Госуслуги

Бумажная и электронная до 30 календарных дней. Бумажную можно получить в выбранном отделении МВД или МФЦ в течении трех месяцев с даты изготовления. 

Имеет ли справка юридическую силу

Да. Электронная справка, подписанная квалифицированной электронной подписью, имеет полную юридическую силу и равнозначна бумажной.

Распечатанная справка силы не имеет. Обратитесь в МФЦ, чтобы получить законную бумажную версию электронной справки.

Как получить справку о несудимости в МФЦ

Обратитесь в ближайший центр «Мои документы» с паспортом. Сотрудник поможет заполнить заявление. Срок — до 30 дней + время на доставку. Услуга бесплатная.

Справка об отсутствии судимости через МВД

Можно обратиться напрямую в Информационный центр МВД вашего региона. Требуется паспорт и заявление. Этот способ подходит, если нужна срочная бумажная справка или апостиль.

Справка о несудимости с апостилем: где и как получить

Апостиль нужен для предъявления документа за границей. Заказать можно через Госуслуги (выберите тип «бумажная с апостилем») или напрямую в МВД. Дополнительный срок — до 5 рабочих дней. Апостиль ставится на оригинал справки.

Сколько стоит справка об отсутствии судимости

Услуга бесплатная для всех категорий граждан.

Платно только проставление апостиля (госпошлина) и услуги посредников при срочном оформлении.

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