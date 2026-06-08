Сколько действует справка об отсутствии судимости и как ее получить

Что такое справка об отсутствии судимости и как она выглядит

Справка об отсутствии (наличии) судимости — это официальный документ, выдаваемый МВД России, который подтверждает, есть ли у человека судимость, факт уголовного преследования или прекращение такого преследования.

Документ выглядит как бланк формата A4 с защитными элементами, гербовой печатью и подписью уполномоченного сотрудника. В нем указываются персональные данные заявителя и итоговая информация: «судимостей не имеется» или сведения о имеющихся судимостях (если они есть).