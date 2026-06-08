Сколько действует справка об отсутствии судимости и как ее получить

Что такое справка об отсутствии судимости и как она выглядит
Справка об отсутствии (наличии) судимости — это официальный документ, выдаваемый МВД России, который подтверждает, есть ли у человека судимость, факт уголовного преследования или прекращение такого преследования.
Документ выглядит как бланк формата A4 с защитными элементами, гербовой печатью и подписью уполномоченного сотрудника. В нем указываются персональные данные заявителя и итоговая информация: «судимостей не имеется» или сведения о имеющихся судимостях (если они есть).
Для чего нужна справка о несудимости
Справка требуется в следующих основных случаях:
При устройстве на работу (особенно в сферу образования, медицины, с детьми, в силовые структуры, банки и т.д.);
Для оформления опеки, усыновления или приемной семьи;
При получении лицензий (охранная деятельность, оружие и др.);
Для оформления визы, вида на жительство или гражданства за рубежом;
При поступлении в некоторые учебные заведения;
Для участия в государственных закупках и тендерах.
Сколько делается справка об отсутствии судимости
Стандартный срок изготовления — до 30 календарных дней со дня регистрации заявления..
Через Госуслуги (электронная или бумажная) — до 30 дней.
Через МФЦ — до 30 дней, 2 дня на может потребоваться для синхронизации данных с МВД.
С апостилем — до 35 рабочих дней.
Апостиль нужен для предоставления справки за рубежом. ЗА предоставление справки с апостилем взимается госпошлина - 2 500 рублей.
Срок действия справки об отсутствии судимости
Законодательством РФ не установлен единый срок действия справки — она считается бессрочной.
На практике многие организации требуют «свежую» справку:
Цель использования
Максимальный срок действия справки
Для трудоустройства
1–3 месяца
Для визы / ВНЖ / гражданства за рубежом
30–90 дней
Для опеки и работы с детьми
1 месяц
Рекомендуется уточнять требования по срокам у конкретной организации заранее.
Где можно получить справку о несудимости
Справку можно получить следующими способами:
Через портал Госуслуги (самый удобный способ);
В многофункциональном центре МФЦ «Мои документы»;
В главном информационно-аналитическом центре МВД России;
Через законного представителя по доверенности.
Какие документы нужны для получения справки
Для получения справки необходима подтвержденная учетная запись на Госуслугах.
Паспорт гражданина РФ (или вид на жительство для иностранцев);
Заявление (заполняется онлайн или на месте);
Для представителя — нотариальная доверенность.
Как получить справку об отсутствии судимости через Госуслуги
Самый быстрый и простой способ оформить справку – заполнить заявление на Госуслугах.
Где в Госуслугах заказать справку
Зайдите в личный кабинет на сайте Госуслуг.
В поисковой строке введите «Справка об отсутствии судимости».
Выберите услугу «Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости».
Укажите тип справки: электронная, бумажная или с апостилем.
Заполните заявление и отправьте.
Сколько делается справка через Госуслуги
Бумажная и электронная до 30 календарных дней. Бумажную можно получить в выбранном отделении МВД или МФЦ в течении трех месяцев с даты изготовления.
Имеет ли справка юридическую силу
Да. Электронная справка, подписанная квалифицированной электронной подписью, имеет полную юридическую силу и равнозначна бумажной.
Распечатанная справка силы не имеет. Обратитесь в МФЦ, чтобы получить законную бумажную версию электронной справки.
Как получить справку о несудимости в МФЦ
Обратитесь в ближайший центр «Мои документы» с паспортом. Сотрудник поможет заполнить заявление. Срок — до 30 дней + время на доставку. Услуга бесплатная.
Справка об отсутствии судимости через МВД
Можно обратиться напрямую в Информационный центр МВД вашего региона. Требуется паспорт и заявление. Этот способ подходит, если нужна срочная бумажная справка или апостиль.
Справка о несудимости с апостилем: где и как получить
Апостиль нужен для предъявления документа за границей. Заказать можно через Госуслуги (выберите тип «бумажная с апостилем») или напрямую в МВД. Дополнительный срок — до 5 рабочих дней. Апостиль ставится на оригинал справки.
Сколько стоит справка об отсутствии судимости
Услуга бесплатная для всех категорий граждан.
Платно только проставление апостиля (госпошлина) и услуги посредников при срочном оформлении.
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