Фермерам доначисляют ЕСХН за фиктивную миграцию. 🌾«Ночной бухгалтер» № 2242

Пониженный ЕСХН

Ради пониженной ставки ЕСХН фермеры меняют адрес и регистрируются в регионе, где налог меньше.

Но если это фиктивная миграция, а реальная деятельность ведется в другом регионе, то это необоснованная налоговая выгода и налоговики доначислят налог. Такие кейсы уже есть.

Налоговики проверяют реальное местонахождение активов и управленческих структур фермерских хозяйств, сопоставляют их с юрадресом.