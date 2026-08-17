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Фермерам доначисляют ЕСХН за фиктивную миграцию. 🌾«Ночной бухгалтер» № 2242

Фермерам доначисляют ЕСХН за фиктивную миграцию. 🌾«Ночной бухгалтер» № 2242

В некоторых регионах ставка налога по ЕСХН меньше стандартной, поэтому фермеры меняют юрадрес на более выгодный. Но ФНС проверяет, где реально ведется деятельность.

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Сегодня в выпуске:

  • ФНС выявляет бизнес на ЕСХН, который сменили регион на льготный без реального переезда.

  • Иностранцы, работающие домработницами и нянями, будут сами сообщать об этом в МВД.

  • При покупке доли в ООО у физлица по цене ниже рыночной надо самостоятельно сдавать 3-НДФЛ и платить налог.

  • Ошибочный ДОПП в СПОТ исправить нельзя.

  • Отложенный выход на пенсию принесет выгоду в 80 лет.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Пониженный ЕСХН

Ради пониженной ставки ЕСХН фермеры меняют адрес и регистрируются в регионе, где налог меньше.

Но если это фиктивная миграция, а реальная деятельность ведется в другом регионе, то это необоснованная налоговая выгода и налоговики доначислят налог. Такие кейсы уже есть.

Налоговики проверяют реальное местонахождение активов и управленческих структур фермерских хозяйств, сопоставляют их с юрадресом.

Иностранцы

С 2027 года иностранцы, которые работают на физлиц для личных и домашних нужд, должны будут сообщать о начале такой деятельности в МВД. Срок — 10 дней.

В этой связи разработали новую форму уведомления. К уведомлению надо будет приложить копию трудового договора или ДГПХ. Если договор устный, то в уведомлении надо это указать.

Матвыгода от доли в ООО

При покупке доли в уставном капитале организации по цене ниже рыночной образуется материальная выгода, облагаемая НДФЛ.

Доход – разница между рыночной стоимостью (по балансу на последнюю дату) и ценой по договору. Ставка налога – 13% с дохода до 2,4 млн руб. и 15% с дохода выше 2,4 млн.

ФНС пояснила, что при покупке доли у организации, она сама удержит налог (или сообщит в ФНС о невозможности удержания), а при покупке у физлица надо самому сдавать 3-НДФЛ и платить налог.

ДОПП

При импорте из стран ЕАЭС надо заранее формировать документ о предстоящей поставке и вносить обеспечительный платеж.

Но если в ДОПП допустили ошибку, исправить или аннулировать документ нельзя. Пока в СПОТ такое не предусмотрено. Надо делать новый ДОПП.

Чтобы старый ДОПП не отнимал время для его обработки, ФНС советует в таком случае писать обращение с просьбой снять ошибочный ДОПП с очереди на зачисление по нему обеспечительного платежа.

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Отсрочка пенсии

От пенсии можно добровольно отказаться на какое-то время (от 1 года до 10 лет). Потом после выхода на пенсию с отсрочкой размер пенсии будет больше. Чем дольше перетерпишь, тем больше пенсия.

Эксперты сравнили недополученную пенсию с будущей прибавкой и подсчитали: выгода от такой отсрочки наступит примерно в 80 лет.

Главред рекомендует

Мем дня

Фермерам доначисляют ЕСХН за фиктивную миграцию. 🌾«Ночной бухгалтер» № 2242

Ваша до пенсии еще работать и работать редакция

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