Утренний бухгалтер № 6193. С 1 сентября СФР не будет принимать отчеты, если их подписали старой КЭП

С 1 сентября СФР не будет принимать отчеты, которые подписали старой УКЭП.
Как перестать тратить время на перенос первички в 1С и делегировать это ИИ-помощнику, узнаете здесь.
Если у совместителя нет основной работы, то больничный ему оплачивают в общем порядке.
Как открыть счет для бизнеса и получить пакет полезных сервисов, узнаете здесь.
Роструд рассказал, что выборочно доплачивать работникам за ночную смену нельзя.
ФНС напомнила, что налог за вступление в наследство платить не нужно.
😎 Для бухгалтеров, которые ведут кадры
Казалось бы, что сложного — принять сотрудника, уволить или оформить отпуск, но в кадрах есть много нюансов, в которые обычно бухгалтер не погружается. Цена ошибок — штрафы ГИТ.
Чтобы разобраться в кадровом учете вам, не нужно тратить на обучение много времени и денег. Мы создали курс профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи» с официальным дипломом, который можно изучать в свободном графике.
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Разборы законов
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Разобрали, как взаимодействовать с налоговым органом в процессе выездной налоговой проверки от первого требования до итоговых актов.
— Нужно ли платить НДФЛ при переводе денег между родственниками в 2026 году
Снимать наличные не всегда удобно, а сделать подарок члену семьи хочется. Перевод на карту — проще, но многих пугает налог. Разбираем на реальных ситуациях, есть НДФЛ с подаренных денег или нет.
— Как получить освобождение от НДС на ОСНО. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, как на общей системе налогообложения освободиться от НДС по статье 145 НК, какие условия нужно соблюдать и как не потерять право на освобождение.
— Компенсация коммуналки при аренде: когда платить НДС, а когда — нет в 2026 году
Арендодатель оплачивает свет, воду и отопление в помещении, а потом просит арендатора компенсировать расходы. Но начислять НДС на такое возмещение нужно не всегда — все зависит от того, как коммуналка прописана в договоре. Разбираем три схемы расчетов и показываем, когда НДС платить обязательно, а когда объекта налогообложения вообще нет.
— Что такое освобождение от НДС. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, кто может освободиться от НДС, в чем разница между статьями 145 и 149 НК и когда даже при освобождении нужно платить налог.
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Мероприятия
НДС в строительстве на ОСНО и УСН в 1С:Бухгалтерия 8.3
Дата проведения: 19 августа, среда
Финансовый директор в эпоху турбулентности экономики 2026-2027
Дата проведения: 20 августа, четверг
Работа бухгалтера с маркетплейсами в 2026 году. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Шедис
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Статьи
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Консультации
Добрый день. Надо ли заполнять строку 5 (к расчетно-платежному документу) и строку 5б, если выписывается УПД со статусом 2, без НДС? Просит у нас покупатель.
В какой момент начинает действовать патент?
НДС при смене режима налогообложения
Страховые взносы с зарплаты при переходе с УСН на АУСН
Исправления ошибки в учете, пересчет, порядок действий.
перечисление за доставку от покупателя на озон -вопрос по налогообложению
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
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