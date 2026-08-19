Утренний бухгалтер № 6193. С 1 сентября СФР не будет принимать отчеты, если их подписали старой КЭП

Статьи

— 18 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 18 августа отмечают День географа и Всемирный день исследования рака молочной железы. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 18 августа.

— Утренний бухгалтер № 6192. Имущественного вычета не будет, если недвижимость купили у родственников или работодателя

Налоговая напомнила, что вычет не распространяется на сделки, которые совершили взаимозависимые лица.

— Как вернуть товар в оборот Честного ЗНАКА

Если продавец сначала вывел товар из оборота Честного ЗНАКА, а потом захотел его реализовать, то его можно вернуть в оборот. Рассказываем, как это сделать.

— Коды видов валютных операций

Любые международные расчеты являются валютными операциями и подлежат контролю и классификации со стороны банков. Такие расчеты можно проводить как в рублях, так и в иностранной валюте. Но в любом случае вам нужно присвоить код валютной операции. Расскажем, что такое код валютной операции, что обозначает, где и как указывать.

— Как оформить увольнение сотрудника на основании прогула

Увольнение может происходить по воле одной из сторон или по независящим от них обстоятельствам. Разбираемся, как оформить увольнение сотрудника в качестве меры дисциплинарного взыскания за прогул.

— Реформа процедуры банкротства: что изменилось в 2026 году

Принят не технический закон, а нормативный акт, многое изменяющий в процедуре.

— Как получить налоговый вычет за лечение в 2026 году: сумма, документы

Разберем, как вернуть часть расходов на медицинские услуги, какие документы нужны и какие ограничения существуют.

— Когда ИП может получить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Чтобы получать пособие по уходу за ребенком, в предшествующий год необходимо уплатить добровольные взносы в СФР. Разберем ситуацию, когда ИП не регистрировался и еще не платил взносы.

— Продажа основных средств: бухгалтерский и налоговый учет

Продажа — один из распространенных способов выбытия основных средств (ОС). Она позволяет организации избавиться от неиспользуемого или морально устаревшего имущества и получить доход. Покупателем может выступить как физическое лицо (в том числе сотрудник), так и другая организация или индивидуальный предприниматель.

— Отражение резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете

Разбираемся, кто обязан формировать резерв на отпуска, а кто вправе этого не делать, и какие нормы законодательства сейчас действуют.

— Может ли организация перейти на УСН при утрате права на АУСН

Организация нарушила условия применения АУСН. Рассказываем, как перейти на УСН.

— Наследование бренда и патента в 2026 году: новые риски и разъяснения Верховного Суда

Передать по наследству бренд и разработку можно без лишних хлопот, но только в том случае, если права на них зарегистрированы в Роспатенте. Поэтому, если планируете передавать объекты интеллектуальной собственности наследникам, лучше зафиксировать права на них уже сейчас. При форс-мажоре потерять товарный знак и патент как актив проще простого.

— Нужно ли подавать персонифицированные сведения по ИП-управляющему

У организации на ОСНО нет сотрудников. Руководитель — ИП-управляющий. Нужно ли сдавать персонифицированные сведения?

— 70+ курсов — это еще не обучение: как Клерк.Школа помогает бухгалтеру понять, чему учиться дальше

Можно открыть каталог онлайн-курсов и провести там весь вечер. Главбух. 1С. Зарплата. Налоги. Маркетплейсы. Аутсорсинг. Кадры. Отчетность. Курсов много. А вот ответ на вопрос «что именно мне сейчас нужно пройти?» обычно найти сложнее. Клерк.Школа решает эту проблему не за счет еще большей библиотеки контента, а за счет другого подхода.

— Бухгалтер-2026: Почему рутина съедает вашу зарплату и как выйти из операционного ада через аналитику 1С

К 2026 году проверки ФНС стали полностью бесшовными, а ЭДО — обязательным. Разбираемся, почему классический бухгалтер сегодня упирается в потолок дохода, и как освоение навыков аналитика 1С превращает ручной труд в автоматизированную систему, которая стоит дороже.

— Как отражать постоянные и временные разницы в учете в 2026 году

В 2026 году учет постоянных и временных разниц по-прежнему регулируется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (приказ Минфина от 19.11.2002 № 114н). Но на практике есть важные особенности, которые стоит учесть.

— Отпуск или компенсация за него: что выгоднее для работника

Сотрудник просит компенсацию вместо отпуска. Что делать? Разбираем, когда можно заменить отдых деньгами, какие дни «сгорают» в 2026 году и как рассчитать выплаты.

— Бронирование сотрудников по воинскому учету в 2026 году: правила, пошаговая инструкция и необходимые документы

В 2026 году можно забронировать сотрудников, и тогда они смогут остаться на работе даже при призыве по мобилизации. Рассказываем, как это работает.

— С 2027 года информацию о начислении пенсионных баллов скроют от людей: новая форма СЗИ-ИЛС

С 2027 года будет новая форма выписки из ИЛС, в которой информация о пенсионных баллах будет урезанной.

— Для медицинских изделий введут ставку НДС 0% с правом на вычет. 💉«Ночной бухгалтер» № 2243

Вместо освобождения от НДС для некоторых медицинских изделий будет ставка 0%.