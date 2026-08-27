Команда постоянно конфликтует: что это говорит о руководителе

Слепая зона целей

Первая зона риска связана с тем, как формулируются и транслируются цели. Исследование Microsoft и LinkedIn Work Trend Index 2024 показывает, что 75% работников интеллектуального труда уже используют генеративный ИИ , что многократно увеличивает скорость генерации гипотез и делает еще более критичным вопрос синхронизации понимания целей.

Руководители же часто формулируют стратегию на уровне общих формулировок: рост, эффективность, качество. Каждый сотрудник интерпретирует эти формулировки через призму собственного отдела, и в результате команда работает на разные версии одной цели.

Конфликт между подразделениями чаще всего возникает именно там, где цель звучит красиво, но остается открытой для множественных трактовок. Решение лежит в переводе стратегии на язык конкретных метрик и приоритетов, понятных каждому участнику команды.