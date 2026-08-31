ФНС анонсировала правки к порядку заполнения расчета 6-НДФЛ

Суть поправок

Речь идет о корректировке двух приложений к приказу от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@:

приложения № 2 — регламент заполнения формы 6-НДФЛ;

приложения № 3 — правила сдачи расчета в цифровом виде.

Правки нужны, чтобы привести документы в соответствие с законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. По задумке, новые требования будут действовать при сдаче расчета за первый квартал 2027 года. Сам приказ вступит в силу спустя два месяца после публикации, но не раньше 1 января 2027 года.

Проект сейчас проходит сразу две процедуры: публичное обсуждение — до 11 сентября 2026 года, и независимую антикоррупционную проверку — до 3 сентября 2026 года.

Как следует из опубликованного текста, новшества касаются справочников формы: появляется код места представления 340 (его используют иностранные организации-налоговые агенты), а также коды статуса 9 и 0. Иными словами, обновленный бланк учтет категории граждан ЕАЭС и иностранных агентов.