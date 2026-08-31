ФНС анонсировала правки к порядку заполнения расчета 6-НДФЛ

Пока же стоит разобраться, что поменялось в 2026 году: обновились перечни кодов доходов, вычетов и статусов плательщиков.
Суть поправок
Речь идет о корректировке двух приложений к приказу от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@:
приложения № 2 — регламент заполнения формы 6-НДФЛ;
приложения № 3 — правила сдачи расчета в цифровом виде.
Правки нужны, чтобы привести документы в соответствие с законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. По задумке, новые требования будут действовать при сдаче расчета за первый квартал 2027 года. Сам приказ вступит в силу спустя два месяца после публикации, но не раньше 1 января 2027 года.
Проект сейчас проходит сразу две процедуры: публичное обсуждение — до 11 сентября 2026 года, и независимую антикоррупционную проверку — до 3 сентября 2026 года.
Как следует из опубликованного текста, новшества касаются справочников формы: появляется код места представления 340 (его используют иностранные организации-налоговые агенты), а также коды статуса 9 и 0. Иными словами, обновленный бланк учтет категории граждан ЕАЭС и иностранных агентов.
Что изменилось в 2026 году
Сам бланк 6-НДФЛ в этом году не трогали — отчет по-прежнему сдается по форме из приказа № ЕД-7-11/649@. Но с 1 января заработали новые справочники кодов доходов, вычетов и статусов, утвержденные приказом ФНС от 01.09.2025 № ЕД-7-11/757@.
Коды доходов
Приказ добавил четыре кода и убрал два устаревших:
Код
Что включает
2007
Разовое денежное поощрение за заслуги на СВО при награждении госнаградами
1221
Пенсионные взносы с ранее полученным соцвычетом при расторжении договора НПО
1222
Сберегательные взносы с ранее полученным соцвычетом при расторжении договора долгосрочных сбережений
1243
Выплаты по договорам долгосрочных сбережений с российскими НПФ
1215
Удален (выплаты при досрочном расторжении договоров НПО)
3020
Удален (проценты по вкладам в банках)
Коды вычетов
Появились коды 333, 334 и 518, а вычеты на учебу разбили на «российские» и «зарубежные»:
333 — оплата обучения за рубежом: собственного, брата/сестры до 24 лет, супруга(и);
334 — оплата учебы детей (до 24 лет) и подопечных за рубежом;
518 — вычет по выплатам по договорам долгосрочных сбережений с российскими НПФ;
коды 320 и 321 теперь применяются только к обучению в России, причем в 320 добавили расходы на учебу супруга(и).
Статусы плательщиков
Письмо ФНС от 30.12.2025 № БС-4-11/11826@ ввело рекомендованные статусы для справки о доходах: 0 — для иноагентов, 9 — для граждан ЕАЭС, не являющихся налоговыми резидентами РФ, но ведущих трудовую деятельность в России.
Прочие новшества 2026 года, влияющие на 6-НДФЛ
Северные доплаты. Часть заработка, приходящаяся на районные коэффициенты и северные надбавки, с 2026 года считается отдельной налоговой базой по ставкам 13% и 15% (п. 6.2 ст. 210 НК). Под нее заводится собственный лист Раздела 2.
Граждане государств ЕАЭС (резиденты своих стран) с трудовыми доходами с 01.01.2026 попадают под прогрессивную шкалу 13–22% независимо от резидентства РФ.
Иностранные агенты платят 30% вне зависимости от налогового статуса и почти не имеют права на вычеты.
Вычет на детей (лимит 450 тыс. руб.) строится только на доходах основной базы по трудовым и ГПХ-договорам: РК и СН, дивиденды и проценты по вкладам сюда не входят.
Отдельно напомним: с 01.09.2026 можно подать одно предварительное уведомление по НДФЛ и взносам сразу на год, разбив его по периодам (п. 9 ст. 58 НК). Но это относится к уведомлениям об исчисленных суммах и не меняет порядок заполнения именно формы 6-НДФЛ.
Структура расчета и примеры
Титульный лист. Здесь указываются ИНН и КПП, номер корректировки («0--» — первичный расчет), отчетный период (21 — I квартал, 31 — полугодие, 33 — 9 месяцев, 34 — год), код налогового органа и ОКТМО.
Раздел 1 отражает обязательства перед бюджетом:
строка 020 — НДФЛ к перечислению, строки 021–026 — распределение по шести срокам уплаты, строки 030 и 031–036 — возвращенный налог.
Раздел 2 — расчет налога:
строка 100 — ставка (13, 15, 18, 20, 22%);
105 — КБК;
110 — число получателей;
120 — доход нарастающим итогом;
130 — вычеты;
131 — база;
140 — исчисленный налог;
160 — удержанный;
170 — неудержанный.
Пример 1. Ставка 13%. Сотрудник за полугодие получил 1 200 000 руб. (строка 120), вычеты — 20 000 руб. (строка 130). Тогда:
база (131) = 1 200 000 − 20 000 = 1 180 000 руб.;
исчисленный НДФЛ (140) = 1 180 000 × 13% = 153 400 руб.
Если сотрудник в июне пересек порог 2,4 млн руб., работает формула: (2,4 млн × 13%) + (сумма превышения × 15%) — повышенная ставка берется только с превышения.
Пример 2. Код 2007. Бойцу за награждение госнаградой выплатили разовое поощрение 500 000 руб. В справке о доходах (приложение № 1) сумма отражается с кодом 2007. До 2026 года такого кода в справочнике не существовало.
Пример 3. Северные надбавки. Работнику Крайнего Севера начислили отпускные 100 000 руб., из них 20 000 руб. — районный коэффициент. Эти 20 000 руб. с 2026 года идут отдельным листом Раздела 2 по ставкам 13/15%, а оставшиеся 80 000 руб. — в основную базу по прогрессивной шкале.
Пример 4. Долгосрочные сбережения. В 2026 году физлицо расторгло договор долгосрочных сбережений, по которому ранее получило соцвычет. Возврат взносов показывается кодом дохода 1222, а при выплатах по действующему договору с НПФ — код 1243 и вычет 518.
Контрольные проверки и частые промахи
В простейшем случае работает соотношение:
(строка 120 − строка 130) × ставка / 100 = строка 140.
Официально же строка 140 формируется из удержанного (160), неудержанного (170), фиксированных авансов (150), зачета налога на прибыль (155) и НДФЛ, уплаченного за рубежом (156), за вычетом излишне удержанного (180). Так что формула выше — упрощение для типовой ситуации.
Распространенные ошибки 2026 года:
неверный ОКТМО — платежи попадают в «невыясненные», приходится сдавать уточненку: сначала нулевой расчет со старым кодом, затем правильный;
порог перехода — повышенную ставку применяют ко всей выплате месяца, а не к сумме превышения;
неправильное распределение вычетов между базами под разными ставками;
северные выплаты суммируют с основным доходом вместо отдельного листа.
Прогноз на 2027 год
Проект лишь приводит действующие документы в соответствие с законом № 425-ФЗ. По опубликованному тексту, изменения затрагивают справочники: добавляется код места представления 340 (иностранные организации-налоговые агенты) и коды статуса 9 и 0 — для граждан ЕАЭС и иноагентов.
То есть обновленный порядок отразит приравнивание граждан ЕАЭС к резидентам РФ и ставку 30% для иноагентов.
Раздельный учет северных выплат в действующей форме уже реализован через отдельные листы по КБК, поэтому в проекте он отдельно не фигурирует.
Документ пока на стадии обсуждения — замечания бухгалтерское сообщество может направлять до 11 сентября 2026 года.
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