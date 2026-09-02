Возврат экспортного НДС в Китае в 2026 году: как реально снизить себестоимость на 3–5%

Как устроен возврат экспортного НДС в Китае

В Китае действует НДС: 13% для большинства товаров, 9% для сырья и сельхозпродукции, 6% для услуг. При экспорте применяется нулевая ставка, а уплаченный входной НДС государство возвращает экспортеру – действует механизм 出口退税.

Ставка возврата привязана к коду HS в экспортной декларации, а не к названию товара.

Шкала утверждена уведомлением Минфина и ГНУ КНР № 2025-42 от 28.12.2025 и действует с 1 января 2026 года. Машины и оборудование (HS 84–85), текстиль и одежда сохранили ставку 13%. Для плоского стального проката (HS 7208–7212) ставка снижена с 13% до 10%, для алюминиевых плит и листов (HS 7606–7607) — до 9%.

С 1 апреля 2026 года возврат отменен по 249 позициям, включая солнечные элементы и модули, инверторы, кремниевые пластины, нефтепродукты и электронные сигареты. По аккумуляторам ставка снижена с 9% до 6% до 31 декабря 2026 года, а с 2027 года возврат отменяется.

Ставка определяется по дате выпуска экспортной декларации, а не по дате заключения контракта или оплаты.