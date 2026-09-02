Возврат экспортного НДС в Китае в 2026 году: как реально снизить себестоимость на 3–5%

Реально снизить цену удается в среднем на 3–5%. Причем даже такая скидка обычно становится результатом не первой сделки, а выстроенных отношений, стабильных объемов и готовности китайского поставщика делиться частью своей экономической выгоды.
Как устроен возврат экспортного НДС в Китае
В Китае действует НДС: 13% для большинства товаров, 9% для сырья и сельхозпродукции, 6% для услуг. При экспорте применяется нулевая ставка, а уплаченный входной НДС государство возвращает экспортеру – действует механизм 出口退税.
Ставка возврата привязана к коду HS в экспортной декларации, а не к названию товара.
Шкала утверждена уведомлением Минфина и ГНУ КНР № 2025-42 от 28.12.2025 и действует с 1 января 2026 года. Машины и оборудование (HS 84–85), текстиль и одежда сохранили ставку 13%. Для плоского стального проката (HS 7208–7212) ставка снижена с 13% до 10%, для алюминиевых плит и листов (HS 7606–7607) — до 9%.
С 1 апреля 2026 года возврат отменен по 249 позициям, включая солнечные элементы и модули, инверторы, кремниевые пластины, нефтепродукты и электронные сигареты. По аккумуляторам ставка снижена с 9% до 6% до 31 декабря 2026 года, а с 2027 года возврат отменяется.
Ставка определяется по дате выпуска экспортной декларации, а не по дате заключения контракта или оплаты.
Почему 13% возврата не означают 13% скидки
Ставка возврата 13% не равняется скидке в 13%.
С суммы возврата фабрика платит корпоративный налог на прибыль порядка 25%. До дележа с покупателем остается около 9,75% от FOB. Эту разницу фабрика распределяет между собственной маржой, оборотным капиталом и возможной выгодой покупателя.
По сути же в контракте фиксируется снижение цены на 3–5%, иногда – до 7% при крупных объемах.
Кроме того, большинство поставщиков не готовы делиться возвратом НДС уже с первой сделки. Это не тариф и не обязательная скидка, а элемент партнерских отношений.
Фабрика чаще делится этой выгодой с проверенными покупателями, с которыми уже есть история работы, стабильные объемы и платежи в срок. С новым клиентом 100% возврата, как правило, остается у фабрики: это живые деньги, которые приходят через несколько месяцев и требуют корректного оформления всей экспортной сделки.
Кто получает возврат и зачем нужен экспортный посредник
Возврат получает только китайская компания с правом на экспортные операции и учетом в налоговой системе в качестве экспортера.
Базовый пакет документов включает:
специальный НДС-фапяо от поставщика сырья или товара, а не обычный инвойс;
экспортную таможенную декларацию с корректным кодом HS и стоимостью;
экспортный контракт, коммерческий инвойс и упаковочный лист;
транспортный документ — коносамент, железнодорожную или авианакладную;
подтверждение поступления валютной выручки на счет в Китае.
Все документы должны совпадать: код HS, наименование товара, количество, стоимость и экспортер. Любое расхождение может заблокировать возврат.
С 2026 года администрирование обновлено документами Caishui [2026] № 11 и STA [2026] № 5: введены новые процедуры, классификация экспортеров по уровню риска и 36-месячное окно на исполнение требований.
У многих фабрик, особенно небольших, нет собственной экспортной лицензии. В таком случае экспорт идет через торговый дом-посредник (外贸公司). Он покупает товар у фабрики с фапяо, оформляет экспорт на себя и получает возврат.
Для торгового дома возврат — часть экономики сделки, и делиться этой выгодой он не обязан. Для импортера это означает появление двух звеньев вместо одного, возможную наценку торгового дома и часто низкую вероятность получить отдельную скидку за счет возврата. Однако при правильно выстроенных переговорах договориться все равно возможно.
Шесть ошибок российского импортера
1. Требовать скидку за счет НДС с первой сделки.
С новым покупателем фабрика, как правило, оставляет возврат себе. Здесь важны особенности китайской деловой культуры и правильное обоснование того, почему поставщику выгодно предоставить скидку именно вам.
2. Считать возврат «своей скидкой» по номиналу.
После налога на прибыль реальный ресурс фабрики составляет около 9,75% от FOB, а не 13%. Дальше начинается поле переговоров.
3. Экспортировать товар «на чужую декларацию» (买单出口).
Товар уходит через случайного агента. Возврата нет, а документы импортера могут не совпадать с экспортными документами.
4. Допускать несовпадение HS-кода в фапяо и декларации.
Это одна из частых причин отказа в возврате и задержек при оформлении экспортной сделки.
5. Не различать работу напрямую с фабрикой и через торговый дом.
Если у фабрики нет собственной экспортной лицензии, возврат получает торговый дом.
6. Игнорировать новые перечни 2026 года.
Можно заложить в бюджет возврат в размере 9%, а в итоге получить 6% или вовсе не получить его.
Почему фабрика не спешит делиться возвратом
Формально в 2026 году срок обработки составляет до пяти рабочих дней для экспортеров первой категории и до 10 рабочих дней при стандартной обработке.
Однако у компании, которая подает документы на возврат впервые, первый возврат может занимать 6–9 месяцев: налоговая проверяет реальность бизнеса — офис, персонал, социальные взносы и отчетность. У опытного экспортера цикл обычно занимает от одного до трех месяцев.
Возврат приходит не сразу и не всегда гарантированно. Расхождения в документах, задержка поступления валютной выручки или налоговая проверка поставщика могут отложить выплату или уменьшить ее сумму. Кроме того, фабрика учитывает налоговые последствия полученной экономической выгоды.
Поэтому поставщики чаще готовы делиться этой выгодой только с теми покупателями, ради которых готовы брать на себя дополнительные риски.
Как российскому импортеру использовать возврат НДС для снижения цены
Экспортный НДС Китая — это инструмент долгосрочных отношений, а не рычаг для быстрой скидки.
Реалистичная стратегия — определить ставку возврата по HS-коду товара на 2026 год с учетом изменений, вступивших в силу в апреле, выяснить, есть ли у фабрики собственное право на экспортные операции или экспорт идет через торговый дом, и не требовать 10–13% с первой сделки.
При стабильных объемах имеет смысл обсуждать снижение цены на 3–5% уже после нескольких отгрузок – когда поставщик видит перспективу долгосрочного сотрудничества.
Также важно заранее зафиксировать в контракте, кто оформляет экспортную декларацию: именно эта сторона получает право на возврат.
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